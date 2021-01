Live: Eintracht Frankfurt trifft auf Hertha BSC - „Haben Aufmerksamkeit auf uns gezogen“

Eintracht Frankfurt trifft auf Hertha BSC. Gegen die Berliner wollen sie ihren Lauf fortsetzen. Wir sind live für Sie dabei!

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC -:- (-:-), Anstoß am Samstag, 30.01.2021, 15.30 Uhr

Frankfurt - Eintracht Frankfurt schwimmt aktuell auf einer Welle des Erfolgs. Nach einer Durststrecke in der Hinrunde hat sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter* in den vergangenen Wochen deutlich weiterentwickelt. Daran hat natürlich das gesamte Team seinen Anteil, doch vor allem Amin Younes*, André Silva*, Djibril Sow, Aymen Barkok und Filip Kostic* zeigen sich aktuell in einer enorm guten Form. Nicht zu vergessen Stürmer Luka Jovic, der erst vor gut zwei Wochen zurück an den Main gekommen ist.

Gegner von Eintracht Frankfurt reist mit neuem Trainer an

Jetzt wartet mit der Hertha aus Berlin der nächste Gegner auf Eintracht Frankfurt. Und wieder reist der Gegner mit einem neuen Trainer an. „Wir hatten öfters, dass es kurz vor dem Spiel einen Trainerwechsel gab. Ich hätte mich auf Bruno Labbadia gefreut, den ich für einen tollen Trainer halte. Jetzt kommt ein alter Bekannter mit Pal Dardai. Solche Situationen ergeben sich im Fußball“, sagte Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zu dem Trainerwechsel bei den Berlinern.

Davon will sich Eintracht Frankfurt aber ihren Erfolg nicht verhageln lassen*. Laut Statistiken ist die Sache relativ klar. Hertha BSC steht aktuell mit 17 Punkten auf Platz 14 der Tabelle, die Eintracht konnte in 18 Spielen bereits 30 Punkte sammeln und steht derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz.

Eintracht Frankfurt macht Entwicklung durch – seit sechs Spielen ungeschlagen

„Wir haben die Spiele eindrucksvoll gewonnen und Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Die Mechanismen und Balance zwischen Defensive und Offensive stimmen. Wir haben uns entwickelt und verlieren das Ziel Europa nicht aus den Augen“, sagte Hütter. Tatsächlich ist die Entwicklung von Eintracht Frankfurt kaum zu übersehen. Zwischen dem zweiten und dem 13. Spieltag konnte die SGE kein Spiel gewinnen, erst das Spiel gegen den FC Augsburg am 13. Spieltag war so etwas wie ein Eisbrecher.

Eintracht Frankfurt ist seit sechs Spielen ungeschlagen, fünf davon gingen gewonnen, das Spiel gegen den SC Freiburg endete unentschieden. Eine Serie, die Adi Hütter auch gegen Hertha BSC fortsetzen möchte. (Melanie Gottschalk) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.