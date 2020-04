Eintracht-Profis verzichten auf 20 Prozent ihres Gehalts

Spieler, Trainer, Vorstand und sportliche Leitung von Eintracht Frankfurt verzichten auf 20 Prozent des Gehalts und wollen so rund 16 Millionen Euro einsparen helfen.

Profis von Eintracht Frankfurt verzichten auf 20 % ihres Gehalts

Einsparungen in Höhe von 16 Mio. Euro bei Eintracht Frankfurt

Hohe finanzielle Einbußen beim Verein

Frankfurt - Profis, Vorstand, Trainer, Bereichsleiter, Geschäftsführung des Leistungszentrums und die sportliche Leitung von Eintracht Frankfurt haben sich angesichts der Corona-Krise dazu entschlossen, für drei Monate auf erstaunliche 20 Prozent des Gehaltes zu verzichten. Bei einem Personaletat von etwa 80 Millionen Euro kämen somit rund 16 Millionen Euro zusammen. Darüber hinaus wird etwa ein Drittel der Beschäftigten von AG und Verein vereinbarungsgemäß in Kurzarbeit gehen, auch mit einem freiwilligen Gehaltsverzicht von Mitarbeitern unterhalb der Führungseben könne der Klub rechnen, um die Krise in den Monaten April, Mai und Juni abzufedern. Mit diesen und weiteren flankierenden Maßnahmen, sagte Finanzvorstand Oliver Frankenbach am Gründonnerstag, „gelingt es uns, die kurzfristige Lücke von mindestens 15 Millionen Euro annähernd zu schließen.“ Intern kalkuliert Eintracht Frankfurt aber damit, dass die Einbußen wegen des Virus noch deutlich höher liegen könnten, von 25 Millionen Euro ist die Rede – sofern Ende Mai überhaupt wieder mit dem Fußballspielen selbst ohne Zuschauer begonnen wird. Die Differenz würde die Eintracht aus dem Eigenkapital stemmen, das derzeit bei etwa 36 Millionen Euro liegt. Sollte die Saison allerdings abgebrochen werden müssen und die letzte Tranche aus dem TV-Vertrag nicht überwiesen werden, wären finanziellen Einbußen um ein Vielfaches höher.

Eintracht Frankfurt: Gespräche mit Spielern waren sehr positiv

„Wir gehen geschlossen durch diese schwierige Zeit“, ließ sich Sportvorstand Fredi Bobic in einer Pressemitteilung zitieren. Und: „Wir wissen, dass viele Mitarbeiter im Klub auf unterschiedlichste Art und Weise ihren Beitrag dazu leisten. Auch wir im Sport sehen uns hier in der Verantwortung. Die Gespräche mit den Spielern waren sehr positiv. Alle haben ein großes Verständnis und Gefühl für ihre Rolle und ihre Verantwortung“, erläuterte der Eintracht-Boss: „Die Jungs hatten bereits zu Beginn der Krise ihre Bereitschaft signalisiert. Ihnen ging es dabei vor allem darum, wie sie die Mitarbeiter der Eintracht schützen können. Aufgrund der häuslichen Quarantäne infolge der Covid-19-Fälle innerhalb der Mannschaft konnten die Gespräche erst jetzt nach der Ermittlung des wirtschaftlichen Defizits verbindlich geführt werden.“

Eintracht Frankfurt: Auswirkungen der Corona-Krise geprüft

In den vergangenen drei Wochen habe Eintracht Frankfurt die Auswirkungen der Corona-Krise auf allen Ebenen intensiv geprüft, um ein detailgenaues Bild hinsichtlich der kurzfristig zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen zu bekommen, gerade vor dem Hintergrund sogenannter Geisterspiele. Im Zuge dieser Überlegungen habe der Vorstand in seiner gemeinsamen telefonischen Sitzung mit dem Hauptausschuss des Aufsichtsrats am Mittwoch ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Kosteneinsparung bis zum Ende der Saison verabschiedet. Die Bundesligasaison ist noch bis Ende April ausgesetzt, im Optimalfall könnte Anfang Mai/Mitte Mai wieder der Ball rollen. Gewiss ist das allerdings keinesfalls.