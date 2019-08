Die Latte liegt hoch

Eintracht Frankfurt will die vergangene Saison bestätigen – das wird aber nicht ganz so leicht.

Drei Jahre ist es erst her, da stand Eintracht Frankfurt einen Schritt vor dem Abgrund. In der Relegation ging es gegen den 1. FC Nürnberg, und am Morgen des zweiten Entscheidungsspiels mussten gar Privatpersonen Bürgschaften bei der DFL abgeben, um das Horrorszenario zweite Liga abzusichern. So eng war es bei der klammen Eintracht. Was dann folgte, grenzt schon fast an ein kleines Fußballwunder: Einzug ins Pokalfinale, anschließend Rang acht in der Liga und der phänomenale Pokalsieg gegen die Bayern, schließlich der wilde Ritt durch die Europa League mit dem dramatischen Aus im Halbfinale im Elfmeterschießen beim FC Chelsea, in der Bundesliga spielte der Klub bis zum Schluss um einen Platz in der Königsklasse mit. Nicht schlecht. Das Steigerungspotenzial für die neue Spielzeit scheint da eher begrenzt.

+ Wie ist die Stimmung?

Verhalten optimistisch. Die Eintracht präsentiert sich nicht im Wundertütenformat, und der Umbruch war schon mal größer, trotzdem vermag niemand so recht zu sagen, was drin ist in der neuen Runde. Den Fans ist es egal, die Begeisterung rund um die Eintracht ebbt nicht ab. Selbst die Europa-League-Qualispiele gegen unbekannte Leichtgewichte wie Flora Tallinn und den FC Vaduz sind ausverkauft, die 1000 zusätzlich in den freien Verkauf gegebenen Saisontickets waren in 20 Minuten vergriffen – mehr als 10 000 hatten sich darum bemüht. Alle Business Seats und Logen im Stadion sind weg, die Werbemöglichkeiten erschöpft. Und das neue Trikot, im durchaus gewagten Design, geht weg wie warme Semmeln, allein im Juli wanderte das grelle Dress so oft über die Ladentheke wie sonst nur im Weihnachtsgeschäft.

Wie stark ist der Kader?

In der Breite hat er an Qualität gewonnen, Zugänge wie Erik Durm, Dominik Kohr, Dejan Joveljic oder Djibril Sow sind vernünftige Verpflichtungen, die eine gewisse Grundqualität garantieren oder aber Entwicklungspotenzial mitbringen. Für Trainer Adi Hütter hat dies den angenehmen Nebeneffekt, dass er häufiger mal wechseln kann, ohne einen großartigen Niveauabfall befürchten zu müssen. Das war eines der Probleme in der zurückliegenden Spielzeit, als der Mannschaft zum Schluss die Puste ausging, weil das Vertrauen des Coaches in die Reservisten begrenzt war und er deshalb nur allzu selten seine Formation änderte; Danny da Costa etwa machte alle 50 Pflichtspiele und schlurfte zum Schluss nur noch im Leerlauf über den Platz. In der absoluten Spitze aber hat die Eintracht massiv an Qualität verloren, weil Luka Jovic (für 70 Millionen zu Real Madrid) und Sebastien Haller (für 50 Millionen zu West Ham United) das Weite gesucht haben und das exzellente Dreigespann mit Ante Rebic gesprengt ist. „Ich weiß gar nicht, wie viele Tore wir verloren haben“, sagt Rückkehrer Kevin Trapp. Es sind genau 47 – 27 von Jovic (17 in der Bundesliga, zehn in der Europa League) und 20 von Haller (15/5). Hinzu kommen noch 22 Vorlagen, 14 von Haller (elf in der Bundesliga, drei in der Europa League) und acht von Jovic (7/1). Die beiden sind bisher nicht adäquat ersetzt worden, ein Topstürmer soll daher noch kommen. Im Gespräch ist nun auch Cenk Tosun, der frühere Frankfurter, der zurzeit beim FC Everton spielt. Es besteht tatsächlich Kontakt zum 28 Jahre alten Mittelstürmer. Der türkische Nationalspieler verdient in England vier Millionen Euro – netto. Das stellt sicherlich eine Hürde dar. In jedem Fall sollen die Verhandlungen mit dem neuen Angreifer sehr weit sein, eine Verpflichtung in den nächsten Tagen ist wahrscheinlich. Sogar Daniel Sturridge, aktuell vereinslos, zuletzt beim FC Liverpool in Lohn und Brot, wird gehandelt. Der im September 30 Jahre alt werdende Linksfuß, Ex-Nationalspieler Englands (26 Spiele, acht Tore) käme ohne Ablöse und hat seine Stärken im Tempodribbling, auf der Insel stehen bei 218 Premier League-Spiele 77 Tore zu Buche.

Immerhin ist Ante Rebic noch an Bord, der die Eintracht im Pokal beim 5:3 in Mannheim mit einem Hattrick in die zweite Runde schoss. Auch der Pokalheld von 2018 war in der vergangenen Saison von großem Wert, schoss insgesamt zehn Tore und legte sechsmal auf. Auch er könnte den Klub noch verlassen. Das wäre für die Eintracht nicht so prickelnd.

Worauf steht der Trainer?

Adi Hütter will sein Team variabler spielen lassen, was bisher aber nur in homöopathischen Dosen zu erkennen war. Der Österreicher steht auf hohen Druck, Pressing und Vollgasfußball. Hütter verfolgt ein klares Ziel und geht seinen Weg kerzengerade, auch die Spieler haben schon zu spüren bekommen, dass der joviale 49-Jährige unangenehm werden kann – gerade dann, wenn sie nicht aus ihren Fehlern lernen und sie diese wiederholen.

Zu- und Abgänge



Zugänge: Kevin Trapp (Paris St. Germain), Martin Hinteregger (FC Augsburg), Sebastian Rode (Borussia Dortmund), Dominik Kohr (Bayer Leverkusen), Erik Durm (Huddersfield Town), Djibril Sow (Young Boys Bern), Dejan Joveljic (Roter Stern Belgrad), Filip Kostic (HSV, nach Leihe fest verpflichtet), Marijan Cavar (Osijek, Leihe beendet), Daichi Kamada (VV St. Truiden, Leihe beendet), Nicolai Müller (Hannover 96, Leihe beendet), Felix Wiedwald (MSV Duisburg, Leihe beendet). Abgänge: Jetro Willems (Newcastle United, Leihe), Sebastien Haller (West Ham United), Deji Beyreuther (TSG Hoffenheim II), Rodrigo Zalazar (Korona Kielce, Leihe, zuvor vom FC Malaga verpflichtet), Max Besuschkow (Jahn Regensburg), Noel Knothe (1. FC Nürnberg II), Luka Jovic (Real Madrid), Branimir Hrgota (Greuther Fürth), Danny Blum (VfL Bochum).

Woran hapert’s noch?

In erster Linie wackelt die Abwehr bisher bedenklich, was nicht an Makoto Hasebe, dem großartigen Strategen aus Nippon, liegt. Es sind seine Nebenmänner, die noch weit von ihrer maximalen Schaffenskraft entfernt sind. Kapitän David Abraham scheint seine beste Zeit hinter sich zu haben, schwächelte zuletzt merklich. Auch Martin Hinteregger, der mit einigem Brimborium und unter fragwürdigen Umständen aus Augsburg zurückgeholt wurde, ist weit weg von seinen hervorragenden Leistungen aus dem Frühjahr. Der Rummel um den Publikumsliebling ist zum einen nicht mehr nachvollziehbar und zum anderen der Konzentration nicht unbedingt förderlich. Evan Ndicka, Almamy Touré, Simon Falette und Marco Russ spielen zurzeit entweder keine oder untergeordnete Rollen. Auch im Mittelfeld hat die Eintracht Luft nach oben, da fehlt es an Kreativität und Durchschlagskraft, auch wenn Rückkehrer Daichi Kamada seine Sache bisher überraschend gut macht. Im Gegensatz zu Mijat Gacinovic, für den eine Luftveränderung vielleicht das beste wäre. Die Hoffnungen ruhen in der Zentrale auf Sebastian Rode und Neuzugang Sow, die beide eine andere Dynamik ins Spiel bringen.

Wer sticht heraus?

Filip Kostic ist, neben Ante Rebic, Makoto Hasebe und Kevin Trapp, der wichtigste Spieler. Der Linksfuß ist schon wieder in herausragender Form, hat zuletzt drei Tore gemacht. Bereits in der letzten Runde war er die Entdeckung schlechthin, bestach durch Power, Technik und Einstellung, er ist ein absoluter Mentalitätsspieler und ein Mann von internationalem Format. Im Abschlusszeugnis der FR rangierte er als Musterschüler ganz oben vor allen anderen. Die Eintracht hätte ihn jetzt verkaufen können, verbriefte Angebote in Höhe von 45 Millionen Euro lagen auf dem Tisch, doch beim 26 Jahre alten Serben blieb sie eisern. Nachvollziehbar.

Wie geht’s dem Schatzmeister?

Prächtig. Dem Klub geht es so gut wie nie, die Kennzahlen sind beeindruckend: Der Umsatz durchbricht erstmals die 200-Millionen-Grenze, der Lizenzspieleretat wird die 70-Millionen-Marke knacken. Die Eintracht nahm so viel Geld ein wie nie und gibt so viel aus wie nie, am Ende werden es rund 70 Millionen Euro sein – sollte noch Ersatz für Rebic geholt werden müssen, würde sich die Summe entsprechend erhöhen. Auch die anstehenden Großprojekte (Stadionausbau, Digitalisierung, Campus-Neubau) werden den Verein mittelfristig in eine andere Position bringen.

Was ist drin?

Die Erwartungshaltung ist gestiegen, die Latte liegt höher. Das muss kein Vorteil sein. Ein jäher Absturz ist eher nicht zu erwarten, aber eine ähnliche Rolle wie in der vergangenen Saison wird die Eintracht nur dann spielen können, wenn es gelingt, die Abgänge von Jovic und Haller halbwegs zu kompensieren. Wird nicht leicht.

(Ingo Durstewitz)