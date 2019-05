Sommerfahrplan 2019 der Eintracht: Testspieltermine, Trainingslager und Europa-League-Start

Die Frankfurter Eintracht testet am 10. Juli gegen Hütters ehemaligen Verein Young Boys Bern.

Hinter der Eintracht liegen kräftezehrende Wochen. Doch aufgrund der Europa-League-Qualifikation werden die freien Tage der Hessen wohl kürzer ausfallen als erhofft. Wir haben den Fahrplan.

Frankfurt - Europa-League-Halbfinale, Platz 7 in der Bundesliga und viele emotionale Höhepunkte sind die Bilanz der Saison 2018/19 von Eintracht Frankfurt. Bevor es nun für die Mannschaft in den mehr als verdienten Urlaub geht, wartet noch eine Reise ans andere Ende der Welt auf die Spieler. Am Dienstag, 21. Mai, starten die Hessen eine Promo-Tour durch China, von der sie am Sonntag, 26. Mai, zurückkehren werden. Danach können die Spieler erst einmal ausspannen.

Eintracht Frankfurt: Trainingsauftakt am 1. Juli? Vorbereitung muss komplett umgeplant werden

Wie lange die Pause dauern wird, ist noch nicht klar. Ursprünglich hatte Eintracht-Trainer Adi Hütter die Mannschaft am 1. Juli zum gemütlichen Aufgalopp einbestellt. Doch die Europa-League-Qualifikation könnte den Hessen einen Strich durch die Rechnung machen. „Wir müssen die Vorbereitung komplett umplanen“, sagt Trainer Adi Hütter.

Die Zeit vom 1. Juli bis zum ersten Pflichtspiel könnte etwas zu knapp bemessen sein, dreieinhalb Wochen sind nicht die Welt. Andererseits brauchen die Spieler nach dieser langen Saison genügend Urlaub, um die Akkus aufzuladen und auch mental wieder zu Kräften zu kommen. Zumal die Nationalspieler noch bis 11. Juni mit ihren Länderteams unterwegs sind.

Denkbar wäre, dass dieFrankfurter die Qualifikationsrunden der Europa League wie RB Leipzig im vergangenen Jahr in ihre Vorbereitung integrieren. Die Eintracht könnte direkt aus dem Quartier im österreichischen Windischgarsten zum Rückspiel am 1. August fliegen. In Österreich wollen die Hessen planmäßig ihr zweites Trainingslager abhalten.

Erstes Trainingslager in der Schweiz – Testspiele gegen Young Boys Bern und FC Luzern

Nach dem Trainingsauftakt bricht die Mannschaft zu ihrem ersten Trainingslager auf. Dieses wird vom9. bis 13. Juli im schweizerischen Biel stattfinden. Dort gibt es für Adi Hütter ein erfreuliches Wiedersehen. Denn die Eintracht wird im Rahmen des "Uhren-Cups" zwei Testspiele gegen den FC Luzern und die Young Boys Bern, Hütters ehemaligen Verein, absolvieren.

"Die Bedingungen vor Ort werden perfekt sein für eine optimale Vorbereitung auf die kommende Saison und ich freue mich natürlich ganz besonders auf unser Aufeinandertreffen mit meinem ehemaligen Klub aus Bern", sagte Hütter.

Zweites Trainingslager der SGE in Österreich – erste Qualifikationsrunde für die Europa League

Vom 26. Juli bis 4. August reist die Mannschaft ins zweite Trainingslager nach Österreich. Die Hessen gastieren nach der Vorbereitung in der Saison 2015/16 bereits das zweite Mal im Hotel Dilly in Windischgarsten. Im Zuge des Traininslagers ist ein Testspiel in Wels gegen den österreichischen Regionalligisten FC Wels geplant.

Aber auch dieerste Qualifikationsrunde für die Europa League fällt in diese Zeit der Vorbereitung. Am Donnerstag. 25. Juli, findet das Hinspiel statt, am Donnerstag, 1. August, dann das Rückspiel. Läuft es optimal für die Frankfurter, würden sie ab dem 25. Juli sechs Wochen hintereinander die Qualifikationsrunden der Europa League ausspielen. Die weiteren Termine sind der 8. August (3. Quali-Runde Hinspiel), 15. August (3. Quali-Runde, Rückspiel), 22. August (Play-off-Runde, Hinspiel) und der 29. August (Play-off-Runde, Rückspiel).

DFB-Pokal erste Runde und Bundesliga-Auftakt

Zwischen den Qualifikationsrunden für die Europa League findet zwischen dem9. und 12. August zusätzlich die erste Runde des DFB-Pokals statt, zwischen dem 16. und 18. August startet die Bundesliga in die neue Saison.

Die Frankfurter erwartet also ein straffes Programm in diesem Sommer, sollten die Hessen die Gruppenphase der Europa League erreichen. Für die Vorbereitung stehen einige Termine noch nicht ganz genau fest. Das werden die Verantwortlichen der Eintracht in den nächsten Tagen entscheiden.

Testspieltermine

Datum Termin Ort 10. Juli Testspiel gegen Young Boys Bern Biel, Schweiz 12. Juli Testspiel gegen FC Luzern Biel, Schweiz

