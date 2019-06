Transferhammer? Spanischer Shooting-Star kurz vor Unterschrift

Eintracht Frankfurt Transfer-Ticker: Die SGE steht kurz vor der Verpflichtung eines spanischen Shooting-Stars. Er wäre eine Top-Verstärkung.

Update, 14. Juni, 10.40 Uhr: Alfonso Pedraza vom FC Villarreal soll kurz vor der Unterschrift bei Eintracht Frankfurt stehen, wie "El Periodico Mediterrano" berichtet. Eine mündliche Einigung soll es bereits geben. Villarreal will 15 Mio. Euro für den Außenbahnspieler, die SGE bisher nur 13 zahlen. Zusätzlich können noch Bonuszahlungen auf Adler zukommen.

Update, 13. Juni, 12.15 Uhr: Die Eintracht ist an der Verpflichtung von Dylan Bronn interessiert, wie "Het Nieuwsblad" berichtet. Der Innenverteidiger spielt in der belgischen Liga bei GAA Gent und ist dort Stammspieler. In 33 Spielen erzielte er acht Tore. Konkurrenz bekommt die SGE von Real Betis Sevilla, FC Sevillas und dem AC Florenz. Der tunesische Nationalspieler hat in Gent noch einen Vertrag bis 2021.

Update, 12. Juni, 19.15 Uhr: Eintracht Frankfurt soll heiß auf einen Stürmer aus Italien sein. Die SGE will Stürmer Musa Barrow von Atalanta Bergamo ausleihen, berichtet die „Bild“-Zeitung. Er war in der vergangenen Saison nur die Nummer drei hinter Duvan Zapata und Papu Gomez. Beide schossen die Norditaliener in die Champions League .

Der Erstligist und der Spieler sollen einer Leihe gegenüber offen sein. Musa Barrow schoss in der vergangenen Spielzeit fünf Tore in 29 Spielen und bereitete zwei weitere Treffer vor. Eintracht Frankfurt könnte während der Verhandlungen einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben: Die Fans beider Clubs verbindet seit Jahren eine Fanfreundschaft.

Eintracht Frankfurt: Alle Transfers im Ticker

Erstmeldung, 12. Juni, 16 Uhr: Selten ist eine Transferperiode bei Eintracht Frankfurt so spannend gewesen wie vor der Saison 2019/20. Die SGE hat sich mit ihrem modernen Fußball nicht nur in die Herzen der eigenen Fans gespielt, sondern auch die Spieler haben Begehrlichkeiten bei vielen Topclubs geweckt.

Einen Anfang machte Luka Jovic. Wochenlang verging kaum ein Tag, an dem es nicht ein Gerücht um den torgefährlichsten Stürmer von Eintracht Frankfurt gab. Am Ende wechselte Jovic für 70 Millionen Euro zu Real Madrid und macht dort bereits jetzt eine erste Kampfansage.

Eintracht Frankfurt: Zukunft von vielen Spielern offen

Die Zukunft von vielen Spielern bei Eintracht Frankfurt ist offen. Sebastien Haller hat jüngst ein klares Bekenntnis zur SGE vermieden und wird immer wieder mit Clubs aus England in Verbindung gebracht. Ante Rebic scheint bei seinen Teamkollegen in Missgunst gefallen zu sein und steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Die Eintracht rechnet wohl mit einem Abgang des Stürmers.

Ebenso den Verein verlassen soll Marc Stendera. Das Eigengewächs hat in den vergangenen beiden Spielzeiten meist auf der Bank oder Tribüne gesessen. Bei Eintracht Frankfurt hat er keine Zukunft mehr. Wechselgerüchte um seine Person heizt ebenfalls Jetro Willems an. Er möchte die SGE unbedingt verlassen.

SGE will die Leihspieler halten: Schwere Verhandlungen bei Hinteregger

Anders ist das bei den Leihspielern. Die SGE hat bereits ein erstes Transferangebot für Kevin Trappabgegeben, doch Paris lehnte den Wechsel des Nationalkeepers zunächst ab. Verteidiger Martin Hinteregger macht keinen Hehl daraus, dass er sein Zukunft bei Eintracht Frankfurt sieht, doch die Verhandlungen FC Augsburg gestalten sich schwierig. Keine Zukunft bei Borussia Dortmund hat wohl Sebastian Rode. Der Mittelfeldspieler soll - auch wegen seiner Verletzung – günstig zu haben sein.

Eintracht Frankfurt muss und wird auch auf dem Transfermarkt nachlegen. Gerüchte um Spieler gibt es zuhauf, wir haben sie alle in unserem alten Transferticker gesammelt und halten Fans von Eintracht Frankfurt jetzt im neuen Ticker hier auf dem Laufenden. (chw, smr)

