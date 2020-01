Eintracht: Stürmer krank - Ausfall in Düsseldorf droht

Eintracht Frankfurt trifft im nächsten Spiel auf Fortuna Düsseldorf. Fraglich für die Partie im Rheinland ist Stürmer Bas Dost.

Eintracht Frankfurt zu Gast bei Fortuna Düsseldorf

zu Gast bei Fortuna Düsseldorf Bas Dost wegen einer Magen-Darm-Grippe fraglich

wegen einer Magen-Darm-Grippe fraglich Marco Russ nimmt nach langer Verletzung das Lauftraining auf

Frankfurt - Eintracht Frankfurt ist mit zwei Siegen optimal in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Das nächste Spiel bestreitet die Mannschaft von Adi Hütter beim Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf. Mit einem Erfolg im Rheinland könnte Eintracht Frankfurt den Abstand zwischen sich und den Abstiegsplätzen weiter vergrößern und den Blick wieder nach oben richten.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost fehlt krankheitsbedingt

Eintracht Frankfurt bereitet sich aktuell intensiv auf die Partie in Düsseldorf vor. Am Dienstag fehlte bei der Trainingseinheit aber Bas Dost. Der Stürmer laboriert an einem Magen-Darm-Effekt, wie der Verein mitteilte. Ob der Niederländer bis zum Wochenende wieder gesund ist und die Reise nach Düsseldorf antreten kann, ist noch völlig unklar. Sollte Dost ausfallen, stünde Goncalo Paciencia bereit, um den Platz in vorderster Front bei Eintracht Frankfurt zu übernehmen. Bad Dost konnte in der Vorbereitung auf die Rückrunde seine körperlichen Defizite aufholen und traf im Spiel bei der TSG Hoffenheim zur Führung.

Ansonsten gibt es keinen Spieler im Kader der Eintracht, der kurzfristig krank geworden ist oder sich verletzt hat. Trainer Adi Hütter kann also stand heute fast aus dem Vollen schöpfen bei der Partie in Düsseldorf.

Eintracht Frankfurt: Russ hat das Lauftraining aufgenommen

Eine erfreuliche Nachricht gibt es von einem Langzeitverletzten von Eintracht Frankfurt. Marco Russ ist wieder ins Lauftraining eingestiegen und drehte einige Runden auf dem Platz. Vor etwa fünf Monaten zog sich der Innenverteidiger in der Qualifikation zur Europa League gegen den FC Vaduz einen Achillessehnenriss zu und fällt seitdem aus.

Bis Marco Russ wieder zu Einsätzen für Eintracht Frankfurt kommt, wird aber noch einige Zeit dauern. Bei der gleichen Verletzung mussten andere Bundesligaprofis bis zu einem Jahr auf ihr Comeback warten. Es wird also voraussichtlich noch ein langer Weg für Marco Russ, bis er wieder in einem Pflichtspiel in der Commerzbank Arena auf dem Platz stehen wird.

Von Sascha Mehr