Eintracht: Mittelfeld-Duo verletzt sich im Trainingslager - längere Ausfallzeit droht

Eintracht Frankfurt muss im Trainingslager auf ein Mittelfeld-Duo verzichten. Gelson Fernandes und Sahverdi Cetin haben sich verletzt.

Eintracht Frankfurt befindet sich aktuell im Trainingslager in Florida, um sich auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Der Kampf um die Stammplätze ist in vollem Gange und das Training intensiv. Im Training verletzte sich nun das Mittelfeld-Duo Gelson Fernandes und Sahverdi Cetin. Vor allem dem Schweizer könnte eine längere Ausfallzeit drohen.

Eintracht Frankfurt: Fernandes verletzt sich am Hüftbeuger

Eine erste MRT-Untersuchung bei Fernandes hat eine Sehnenverletzung am Hüftbeuger ergeben. Der Mittelfeldspieler wird nicht in Florida bleiben, sondern zurück nach Deutschland reisen. Dort soll eine weitere Untersuchung Aufschlüsse über die schwere der Verletzung und die voraussichtliche Ausfalldauer geben. Es ist davon auszugehen, dass Fernandes in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Bei was genau sich der 33-Jährige diese Verletzung zugezogen hatte, ist nicht bekannt. In der laufendes Saison absolviert er bislang 20 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt und ist ein wichtiger Baustein im zentralen Mittelfeld. Der Mittelfeldspieler kämpft aktuell um einen neuen Vertrag. Sein derzeitiges Arbeitspapier läuft nach der laufenden Saison aus. Noch ist völlig offen, ob Eintracht Frankfurt mit dem 33-Jährigen verlängern will oder ihn ablösefrei ziehen lässt.

Eintracht Frankfurt: Cetin fällt vorerst aus

Ebenfalls verletzt hat sich Nachwuchsspieler Sahverdi Cetin. Er zog sich eine Muskelverletzung zu und kann daher momentan nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Anders als Fernandes wird der 19-Jährige aber nicht vorzeitig abreisen, sondern das Aufbautraining in den USA durchführen. Der ehemalige deutsche U18-Nationalspieler wartet noch auf seinen ersten Einsatz in der Bundesliga, stand aber bei vier Partien zumindest schon im Kader.

Eintracht Frankfurt befindet sich noch bis zum 10. Januar im Trainingslager in Florida. Am 9. Januar steht ein Testspiel gegen Bundesligakonkurrent Hertha BSC an. Das erste Pflichtspiel bestreitet die SGE am 18. Januar bei der TSG Hoffenheim.

Von Sascha Mehr