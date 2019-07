Transfer-Coup der Eintracht? Ex-Weltmeister bereits beim Medizincheck

Hat die Eintracht den nächsten Neuzugang eingetütet? Laut Medienberichten steht ein Ex-Weltmeister kurz vor einem Wechsel zur SGE.

Frankfurt - Die SGE steht vor dem nächsten Transfer. Erik Durm soll sich schon beim Medizincheck in Frankfurt befinden, wie "Bild" berichtet. Er wäre eine Alternative auf der Position des Außenverteidigers und soll Kostic entlasten. Sollte der Medizincheck erfolgreich sein, könnte er bereits am Mittwoch zur Trainingsauftakt auf dem Platz stehen.

Eintracht Frankfurt: Durm stieg mit Huddersfield Town ab

Durm spielte zuletzt bei Huddersfield Town in England, mit denen er aber von der Premier League als abgeschlagenes Schlusslicht abstieg. Der Weltmeister von 2014 kam auf 28 Einsätze in der Liga, konnte dabei aber keinen Treffer erzielen. Sein Vertrag in England lief aus, er ist also ablösedrei zu haben.

Auf der Insel konnte Durm zumindest wieder Spielpraxis sammeln, nachdem er verletzungsbedingt die komplette Saison 2017/18 ausgefallen ist.

smr

