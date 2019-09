Knappe Kiste: So lief der Transfer von Andre Silva wirklich ab

Eintracht Frankfurt verpflichtete kurz vor Ende der Transferphase Andre Silva. Fredi Bobic gibt nun Einblicke, wie der Transfer ablief.

Frankfurt - In den letzten Tagen vor Ende der Transferphase war mächtig was los bei der Eintracht. Ante Rebic wechselte kurz vor Sperrfrist noch zum AC Mailand und in Tausch kam Stürmer Andre Silva als Last-Minute-Neuzugang. Doch wie genau lief der Transfer ab? Fredi Bobic, Vorstand Sport der Eintracht, erzählt in einem Interview mit der italienischen „Gazzetta dello Sport“, wie die SGE den Wechsel von Silva realisieren konnte.

Eintracht Frankfurt: Interesse an Silva bereits viel früher

Bobic bestätigte, dass die Eintracht schon einen Monat vorher Interesse an Andre Silva gehabt hätte, die wirklichen Verhandlungen aber erst drei Tage vor Ende der Wechselfrist starteten. Sprachbarrieren gab es bei den Verhandlungen keine, denn Milans Manager Zvonimir Boban wuchs im ehemaligen Jugoslawien auf, wie auch Bobic. Das war immens förderlich für die Schnelligkeit der Verhandlungen zwischen den Vereinen.

Ebenfalls ein großer Vorteil war die Tatsache, dass sich Boban und Bobic schon längere Zeit persönlich kennen. "Es ist immer nützlich, sich zu kennen und Beziehungen zu pflegen, ich würde sagen, ja, es hat die Verhandlungen erleichtert. Im Allgemeinen ist es nie einfach, eine Lösung zu finden, wenn die Zeit gegen einen spielt, aber zum Glück sind Boban und Maldini ausgezeichnete Profis. Zusammen haben wir eine Lösung gefunden", so Bobic im Interview.

Eintracht Frankfurt: Rebic-Rückkehr unwahrscheinlich

Da sowohl Andre Silva als auch Ante Rebic nicht gekauft, sondern lediglich ausgeliehen sind, wird es weitere Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen geben müssen - Kaufoptionen sind nämlich keine vereinbart. Durch die guten Beziehungen zwischen den Verhandlungspartnern ist aber mit einer schnellen Einigung zu rechnen. Dass Ante Rebic nach der zweijährigen Leihe zur Eintracht zurückkehrt, ist sehr unwahrscheinlich.

Fredi Bobic glaubt, dass Ante Rebic beim AC Mailand ebenso ein Leistungsträger wird, wie er es bei der Eintracht war. Besonders seine technischen Fähigkeiten und die Schnelligkeit lobt der Vorstand Sport beim Neu-Mailänder.

(smr)