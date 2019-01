Eintracht Frankfurt: Transfer-Hammer aus Portugal für 26 Mio. Euro? Wechselt Yacine Brahimi in die Mainmetropole?

Frankfurt - Ist das der erste große Transfer-Hammer von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga-Winterpause? Linksaußen Yacine Brahimi (28) vom FC Porto soll angeblich bei den Frankfurtern auf dem Zettel stehen, wie extratipp.com* berichtet.

Eintracht Frankfurt heiß auf Yacine Brahimi: Transfer-Hammer für 25 Mio. Euro?

Quelle des Transfergerüchts ist die englische Seite liverpoolecho.co.uk. Dort heißt es: "Scouts from Manchester United, Atletico Madrid, Sevilla, Villarreal, Bordeaux, Montpellier, Eintracht Frankfurt, Heerenveen, Lodz and Hungary's Mol Vidi were all interested observers." Zu deutsch: Scouts verschiedener großer Vereine haben den 28-jährigen Linksaußen vom Erstligisten FC Porto auf dem Zettel.

Auch Eintracht Frankfurt beobachtet den 1,75 Meter großen Spieler mit französischen Wurzeln. Der Vertrag des Linksaußen läuft zum Saisonende aus (30.6.2019). Yacine Brahimi wäre dann ablösefrei zu haben. Ein vorzeitiger Wechsel, also bereits in der Winterpause, würde teuer werden (Marktwert: 26 Mio. Euro) und ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem: Scouts von Eintracht Frankfurt sollen schon im Stadion gewesen sein, um den Offensivmann zu beobachten .

Ein Wechsel gilt bei den meisten Eintracht-Fans allerdings als unwahrscheinlich. In den Fan-Foren glaubt kaum ein Adler-Anhänger an einen Wechsel des Franzosen in die Bundesliga. Ein Fan schreibt: "Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, sollte es doch so geschehen könnte man Frankfurt nur gratulieren." Yacine Brahimi spielt für Algerien und hat in der A-Mannschaft bereits elf Spiele absolviert. Gebürtig stammt der Franzose aus Paris, hat in der portugiesischen "Primeira Liga" bei 16 Einsätzen 6 Tore geschossen.

Erst am Mittwoch gab es Spekulationen um einen Transfer: Denkbar ist ein Spieler, der Danny da Costa in der Rückrunde entlastet, wie extratipp.com* berichtete.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.