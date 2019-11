Eintracht Frankfurt: DFB verhandelt über Abraham-Sperre

Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham will vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Reduzierung seiner Sperre erstreiten.

Den prominentesten Rechtsbeistand hat sich David Abraham schon einmal gesichert. Wenn der Kapitän des Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Dienstag um 11.00 Uhr auf der Anklagebank in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Platz nimmt, wird Christoph Schickhardt neben ihm sitzen. Der von zahlreichen Verhandlungen vor dem Sportgericht gestählte Anwalt will alles dafür tun, um die lange Sperre seines Mandanten zu verkürzen.

Ob Schickhardt das gelingt, ist allerdings fraglich. Zu schwer scheint das Vergehen Abrahams, das seit über einer Woche ununterbrochen Schlagzeilen produziert. Der 33-Jährige hatte in der Nachspielzeit der Partie beim SC Freiburg am 10. November (0:1) den Freiburger Trainer Christian Streich zu Boden gecheckt und dafür von Schiedsrichter Felix Brych (München) die Rote Karte gesehen. Für diesen Ausraster wurde Abraham am Mittwoch bis zum Jahresende gesperrt, dazu kam eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro.

Eintracht Frankfurt legt Einspruch ein

Die Eintracht legte umgehend Einspruch gegen das Urteil ein, "um David Abraham die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen eines mündlichen Verhandlungstermins vor dem DFB-Sportgericht persönlich zu dem Geschehen in Freiburg zu äußern". Abraham hat sich bereits "in aller Form" entschuldigt und wurde vereinsintern mit einer Geldstrafe in Höhe von 35.000 Euro belegt.

Im Vorfeld der Verhandlungen hatte DFB-Vize Ronny Zimmermann für Irritationen gesorgt, als er sein Unverständnis für den Einspruch formulierte. Koch findet das Verhalten des Vereins „komisch“, die Strafe allerdings „ein dickes Brett“ und zeigt sich trotzdem irritiert. „Wenn was passiert, was den Rahmen sprengt und das hat es ganz sicher gemacht, dann wäre es schon schön, wenn auch die Akzeptanz bei dem Club da wäre. Wir reden immer über Werte, und das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, zu sagen, wir stehen zu unseren Werten“, sagte Zimmermann.

Es geht um die Vorbildfunktion von Fußballern

Die neuen Einlassungen Abrahams wird sich der Sportgerichts-Vorsitzende Hans E. Lorenz anhören. Der 68-Jährige weiß um die Brisanz des Falls, in dem es auch um die Vorbildfunktion der Profis geht. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Gewaltexzesse in den Amateurligen wird von dem früheren Richter der Großen Strafkammer am Landgericht in Mainz ein Urteil mit Signalwirkung erwartet.

Der frühere FIFA-Referee Thorsten Kinhöfer hatte in diesem Zusammenhang zuletzt Alarm geschlagen. "Wir haben eine unfassbare Aggression auf dem Platz", hatte der 51-Jährige der Bild gesagt: "Das sind mittlerweile kriegsähnliche Zustände." Nach Ansicht Kinhöfers müsse man sich bei diesen "Vorbildern" nicht wundern, "dass im Amateurfußball Woche für Woche Schiedsrichter beleidigt, bedroht und verprügelt werden".

David Abraham: Rückendeckung von Sebastian Rode

Abrahams Teamkollege Sebastian Rode sieht das anders. Der Mittelfeldspieler sprang seinem Kapitän zur Seite. "Wir wissen, dass wir eine Vorbildfunktion haben und der Trainer tabu ist", sagte Rode in einem Interview: "David fehlt uns in der Liga bis ins neue Jahr, hat eine Geldstrafe bekommen und sich entschuldigt - damit sollte es auch mal gut sein. Dass er einen Fehler gemacht hat, ist ja klar, das weiß er auch."

Zu Gute könnte Abraham kommen, dass Streich ihm verziehen hat. "Es ging heiß her, und dann dreht er halt ab, der David. Aber er ist kein böser Mensch, er ist ein netter Kerl", sagte Streich über den Argentinier, der laut Eintracht-Trainer Adi Hütter Kapitän der Hessen bleiben wird.

Dass Streich das ganze Thema "runterfahren" möchte, hat auch einen eigennützigen Hintergrund. Sein Schützling Vincenzo Grifo wurde für das Handgemenge mit Abraham drei Spiele gesperrt. Auch der SC hat dagegen Einspruch eingelegt und erhofft sich eine Reduzierung der Strafe. (sid/skr)