Eintracht Frankfurt verleiht Champions-League-Torschützen an Bundesliga-Konkurrent

Von: Christoph Klaucke

Eintracht Frankfurt verleiht Faride Alidou an den 1. FC Köln. Die SGE sichert sich eine Rückkaufoption für den Offensivspieler, der in der Champions League treffen konnte.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt kommt seinem finalen Wunsch-Kader ein weiteres Stück näher, dazu zählt auch Spieler abzugeben, um Platz zu schaffen. Faride Alidou verlässt die Hessen und wird inklusive Kaufoption an Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln verliehen. Die Eintracht hat sich aber wohl eine Rückkaufoption gesichert.

Faride Alidou Geboren: 18. Juli 2001 (Alter 22 Jahre), Wilhelmsburg, Hamburg Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: 30.06.2026 Aktueller Verein: 1. FC Köln (verliehen bis Saisonende) Position: Linksaußen

Eintracht verleiht Alidou an Köln

Der Abschied des schnellen Flügelstürmers hatte sich bereits in den letzten Tagen angebahnt, jetzt ist der Transfer fix. Faride Alidou wechselt zunächst auf Leihbasis nach Köln, wie die SGE am Montagabend mitteilte. In Frankfurt besitzt er noch einen Vertrag bis 2026.

Die Rheinländer bestanden auf eine Kaufoption für den 22-Jährigen, wie der Kicker berichtet. Die Eintracht sieht aber noch viel Potenzial in Alidou, der erst im vergangenen Sommer vom Hamburger SV an den Main gewechselt war. Deshalb stimmten die Hessen diesem Wunsch zwar zu, sicherten sich zeitgleich aber offenbar eine Rückkaufoption. Somit könnten alle Parteien von diesem Leihgeschäft profitieren.

Eintracht Frankfurt verleiht Faride Alidou nach Köln. © Jürgen Kessler/Imago

„Faride hat in seiner ersten Saison bei uns angedeutet, welch großes Potenzial in ihm steckt. Nach guten und konstruktiven Gesprächen mit ihm sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine einjährige Leihe zum 1. FC Köln für alle Beteiligten Sinn ergibt. Wir wünschen Faride eine gute und verletzungsfreie Saison mit vielen Spielminuten“, sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Auch Alidou selbst freut sich über den Wechsel nach Köln, von dem er sich mehr Spielpraxis verspricht.

„Der FC hat mir in den Gesprächen eine ehrliche Perspektive mit auf den Weg gegeben und mir gesagt, woran ich arbeiten muss, um mich als Bundesliga-Spieler durchzusetzen“, erklärte der deutsche U21-Nationalspieler. „Dass der Verein auf junge Spieler setzt, hat man bereits in den letzten beiden Spielzeiten gesehen. Das war mir wichtig, gibt mir ein gutes Gefühl und ist zeitgleich große Motivation, hier zu spielen und dem FC dabei zu helfen, eine gute Saison in der Bundesliga zu absolvieren.“

Alidou traf für Eintracht Frankfurt in der Champions League

Alidou konnte sich in seiner ersten Saison bei Eintracht Frankfurt nicht durchsetzen und kam nur vereinzelt zu Joker-Einsätzen. Das Offensiv-Talent stand in 21 Pflichtspielen kein einziges Mal in der Startelf und brachte es nur auf 266 Minuten auf dem Platz. Sein einziges Tor erzielte Alidou in der Champions League bei Tottenham Hotspur zum 2:3-Endstand. Mit Randal Kolo Muani, der schon in Paris war und sich mit PSG einig ist, steht ein weiterer Eintracht-Star vor dem Abschied. (ck)