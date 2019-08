DFB-Pokal: So sehen Sie Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt live im TV

Eintracht Frankfurt tritt im DFB-Pokal beim SV Waldhof Mannheim an. So sehen Sie das Spiel live im TV.

Mannheim/Frankfurt - Nach der Qualifikation zur Europa League trifft Eintracht Frankfurt in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals auf den Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Die Mannheimer legten als Aufsteiger aus der Regionalliga einen starken Start in der 3. Liga hin und holten sechs Punkte aus vier Spielen. Saisonübergreifend ist der Waldhof seit mittlerweile 26 Pflichtspielen ungeschlagen. Die Partie wird also alles andere als ein Selbstläufer für die SGE.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp gibt sein Comeback

Im Tor wird wohl Neuzugang Kevin Trapp sein Comeback für die Eintracht geben, der am Mittwoch fest von Paris Saint Germain verpflichtet wurde. Der Keeper kostete die Eintracht eine Ablösesumme über etwa acht Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Ein Einsatz von Sebastian Rode kommt gegen Mannheim wohl zu früh. "Ich möchte einfach noch sehr vorsichtig sein. Seine Verletzung ist ja keine einfache gewesen. Er hat es natürlich super überstanden und hart trainiert. Er ist auf einem guten Weg zurück und trotzdem möchte ich auf ihn aufpassen. Ich entscheide mich kurzfristig, ob er am Sonntag schon ein Thema ist oder nicht," sagte Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz.

Anpfiff der DFB-Pokal-Partie SV Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt ist am Sonntag, 11. August 2019, um 15.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt: Europa League live im TV bei Sky

Das Spiel SV Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen. Es ist lediglich auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Das Spiel kann sowohl in der Konferenz (ab 14:30 Uhr auf Sky Sport 2) als auch als Einzelspiel (ab 15:15 Uhr auf Sky Sport 3) angeschaut werden. Kommentator des Einzelspiels wird Klaus Veltman sein. In der Konferenz moderiert Wolff Fuss die Partie. Die Moderation der gesamten Übertragung wird von Esther Sedlaczek übernommen.

SV Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt: Das DFB-Pokal-Spiel im Live-Ticker

SV Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Torro - da Costa, Kamada, Kostic - Paciencia, Rebic, Trainer: Hütter

Waldhof Mannheim: Scholz - Marx, Schultz, Seegert, Conrad - Schuster, dos Santos - Deville, G. Korte, Diring - Sulejmani, Trainer: Trares

