SGE-Stürmer Silva spricht von Champions League - Hütters Reaktion sorgt für Lacher

Vor dem Bundesliga-Duell Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen spricht André Silva von der Champions League. Sein Trainer Adi Hütter reagiert schlagfertig.

Frankfurt - Grundsätzlich, das betont Adi Hütter* immer wieder, sind ihm hohe Ambitionen seiner Spieler sehr recht. Das hatte sich André Silva* jüngst zu Herzen genommen und prompt im Interview mit „Sport1“ davon gesprochen, mit Eintracht Frankfurt die Champions League erreichen zu können - und natürlich zu wollen. „Ja“, antwortete Silva selbstbewusst, „ich glaube, dass wir das Level für die Qualifikation zur Champions League haben“. Punkt.

Nach einem 0:5 von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München war klar, dass nun auf der virtuellen Pressekonferenz mit Hütter die Nachfrage kommen musste. Zeugen Silvas Aussagen von positivem Ehrgeiz oder doch eher von tollkühner Träumerei?

Vor Duell mit Werder Bremen von Eintracht Frankfurt: Hütters deutliche Forderung

„Da kann ich es mir als Trainer natürlich einfach machen“, musste Hütter schmunzeln und legte nach: „Ich kann zu Silva sagen: ‚Dann schieß‘ die Tore‘.“ Gelächter auf der anderen Seite der Monitore. Dann wurde Hütter aber doch etwas ernster und sprach von einer optimalen Saison, die es brauche, um die Königsklasse mit Eintracht Frankfurt tatsächlich zu erreichen. Aber logisch: Auch Hütter hätte nichts gegen ein Platz unter den ersten vier in der Bundesliga.

Die Realität nach fünf Spieltagen sieht für die SGE jedoch anders aus. Acht Punkte, Rang acht. Grundsolide, möchte man sagen, ignoriert man die Schlappe gegen die Bayern, bei der Eintracht Frankfurt heillos überfordert* wirkte. Diese Meinung teilt auch Hütter, der von seinen Mannen jetzt gegen den SV Werder Bremen (So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen live im TV und Live-Stream) eine Reaktion einfordert.

Hütter spricht von „richtungsweisenden“ Spielen für Eintracht Frankfurt - auch gegen Bremen

Werder Bremen freilich ist ein gänzlich anderes Kaliber als die Bayern. Doch auch Bremen reist selbstbewusst zur Eintracht, ist das Team von Trainer Florian Kohfeldt doch seit der 1:4-Pleite am ersten Spieltag gegen Hertha BSC ungeschlagen. So gestaltet sich die Ausgangslage wie folgt: Werder und Eintracht liegen mit acht Zählern tabellarisch gleich auf, wenn gleich die SGE als leichter Favorit in die Partie geht. Nicht nur deswegen, aber eben auch deswegen ist ein recht defensives Werder Bremen in Frankfurt zu erwarten*.

Aus Sicht von Hütter sind die Spiele gegen Bremen und einen Spieltag später gegen den VfB Stuttgart „richtungsweisend“. Im Gegensatz zu den Partien gegen den 1. FC Köln (1:1) und gegen die Bayern müsse seine SGE „vorne wieder mehr Druck ausüben“, betonte der österreichische Übungsleiter, um dann noch deutlicher zu werden: „Hertha und Hoffenheim muss unser Maßstab sein.“

🎙️ #Hütter:

„Die nächsten beiden Partien sind schon ein Stück weit richtungsweisend. Wir haben hier die Gelegenheit, voll zu punkten. Dafür müssen wir aber so auftreten wie gegen Hoffenheim oder Hertha und nicht wie gegen Köln oder Bielefeld.“

Eintracht Frankfurts Personalsituation: Younes vor Startelf-Einsatz

Wer am Samstag bei Eintracht Frankfurt gegen Bremen diesen Maßstab von Beginn an in die Tat umsetzen darf, ließ Hütter logischerweise (größtenteils) offen. Tuta werde aufgrund einer Verletzung nicht spielen können, verriet der Frankfurter Coach und präsentierte sogleich dessen Ersatz: David Abraham. Eine weitere Personalie, die in Frankfurt in diesen Tagen heißer gehandelt wird als so manche Aktie, ist Amin Younes*.

Schon im Vorfeld liefen die Spekulationen heiß, Hütter könnte Younes gegen Bremen starten lassen. Hütter selbst befeuerte diese nun auf der Pressekonferenz. „Younes tut uns immer gut", sagte Hütter und dann sagte er noch mehr: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er von Beginn an spielen wird." Kurze Pause. „Vielleicht schon morgen." Verdrängen würde Younes im Falle eines Startelf-Einsatzes Steven Zuber. Und nur so nebenbei: Younes hat bereits Champions League gespielt.