Eintracht Frankfurt live im Free-TV: RTL und Nitro übertagen zwei EL-Spiele

Der Sender RTL wird gemeinsam mit NITRO Eintracht Frankfurt auch in den kommenden Spielen der Europa League begleiten.

Gemeinsam mit RTL hält NITRO auch in der neuen Spielzeit die Free-TV-Rechte an den Begegnungen in der Europa League. Für die Spieltage zwei und drei der Gruppenphase wurden die Paarungen für die Live-Übertragung bereits festgelegt: Am 3. Oktober bringt der Sender NITRO das Auswärtsspiel von Vorjahres-Halbfinalist Eintracht Frankfurt bei Vitória Guimarães. Am 24. Oktober übertragen dann RTL und NITRO parallel die Begegnung der Hessen gegen Standard Lüttich. Die Übertragungen beginnen jeweils um 20.15 Uhr, Anstoßzeit ist für beide Spiele 21.00 Uhr.

Am 19. September zeigt NITRO live das Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC. Nach dieser Partie soll es eine umfangreiche, rund 60-minütige Zusammenfassung der Spitzenbegegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Arsenal geben.

NITRO-Senderchef Oliver Schablitzki freut sich auf den Quoten-Garanten Eintracht Frankfurt: „Dass NITRO schon mit dem entscheidenden Play-off-Sieg gegen Racing Straßburg Sender-Bestwerte erzielen konnte, lässt für den bevorstehenden Wettbewerb einiges erhoffen.“

Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Arsenal

Eintracht Frankfurt trifft in Gruppe F auf den Vorjahresfinalisten FC Arsenal sowie Standard Lüttich und Vitória Guimarães (Portugal). In Gruppe I misst sich der VfL Wolfsburg mit KAA Gent, PFK Oleksandrija (Ukraine) und AS Saint-Etienne. Borussia Mönchengladbach spielt in Gruppe J gegen den AS Rom, Istanbul Başakşehir FK und den Wolfsberger AC (Österreich).

Die Hessen hatten sich in den vergangenen Wochen in insgesamt sechs Spielen für die UEFA Europa League qualifizieren können. NITRO hatte Eintracht Frankfurt bei allen Begegnungen live begleitet. Den entscheidenden 3:0-Sieg gegen Racing Straßburg im Play-off-Rückspiel am 29. August hatten bis zu 2,69 Millionen Zuschauer gesehen.

Gute Quoten für Übertragungen mit der Eintracht

Die gute Quote hatte die Tagesmarktanteile von NITRO in allen relevanten Zielgruppen in neue Rekordhöhen geschraubt– noch nie seit dem Senderstart am 1.4.2012 gab es bessere Tagesmarktanteile. Auch in der zurückliegenden Saison hatten NITRO und später RTL hervorragende TV-Quoten mit ihren Live-Übertragungen der Eintracht erzielen können. Das Finale am 29. Mai zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal hatten bei RTL und NITRO zusammen rund 4,20 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Auch in dieser Saison werden NITRO und RTL je nach sportlicher Ausgangslage gemeinsam entscheiden, welches Spiel wo gezeigt wird. Die Mediengruppe RTL hatte im vergangenen Jahr erstmals die Rechte an dem europäischen Vereins-Wettbewerb erworben. Der TV-Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und endet nach der Saison 2020/21. (skr)