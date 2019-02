Frankfurt stürmt mit 4:1-Sieg über Donezk ins Achtelfinale der Europa League

Auf europäischer Ebene geht die Reise weiter für Eintracht Frankfurt. Nach einem 4:1 und einem 2:2 im Hinspiel, steht die Mannschaft von Trainer Adi Hütter im Achtelfinale der Europa League. Unser Schnellcheck.

Was war da vor dem Anpfiff los in der ausverkauften Frankfurter Arena im Stadtwald?

Offensichtlich hatte es vor Spielbeginn einen Polizeieinsatz in der Fankurve gegeben, bei dem ein Banner von Einsatzkräften entfernt wurde. Aus Protest gegen dieses Vorgehen, begannen die Fans die Choreographie selbst zu beseitigen. Schließlich flogen Fähnchen und Banner sogar in den Innenraum des Stadions und sorgten für einen unschönen Beginn.

Aber Fußball wurde doch auch gespielt, oder?

Aber hallo. Nach dem klassischen Abtasten ging es rund. Und zwar zu Gunsten der Gastgeber: In der 23. Minute verwertete Jovic einen mustergültigen Querpass von da Costa per Direktabnahme auf Strafraumhöhe zur Eintracht-Führung. Das roch nach Zugabe. Und die folgte nur drei Minuten später: Rode kommt aus halbrechter Position aus der Distanz zum Abschluss, den Matviienko schon im Strafraum mit dem Oberarm blockt. Strafstoß.

Im Tor der Ukrainer springt Torwart Pyatov ins rechte Eck. Das sieht elegant aus, aber Frankfurts Sébastien Haller hat nach links geschossen. Es steht 2:0. Die Dreier-Abwehrkette mit Abraham, Hinteregger und Ndicka versieht derweil gegen die schnellen Brasilianer ihre Arbeit.

Was brachte das für Frankfurt?

Auf alle Fälle kein Gegentor in der ersten Halbzeit. 61 Prozent der Zweikämpfe wurden von den Hessen gewonnen. Rode und Hasebe hat Hütter ins Mittelfeld vorgezogen. Ohne Zweifel: Frankfurt will erstmals nach 24 Jahren Abstinenz wieder in ein europäisches Achtelfinale einziehen.

Änderte sich daran etwas in der zweiten Halbzeit?

Schachtjors Trainer Paulo Fonseca wechselt erstmals. Solomon, 19-jähriger Winterneuzugang, muss nach einer wenig auffälligen Vorstellung weichen. Weiterhin verdichtet Frankfurt im Zentrum sehr geschickt. Donezk hat damit weiter Mühe, kommt dann aber doch zum Anschlusstreffer in der 63. Minute. Marlos spielt den halblinks im Strafraum einlaufenden Ismaily wunderbar an. Nahe der Torauslinie gibt Ismaily sofort scharf nach innen. Aus sechs Metern kommt Moraes zur Direktabnahme. Trapp ist dran, kann den hart geschossenen Ball aber nicht kontrollieren, der ihm letztlich durchrutscht und über die Linie trudelt.

Jetzt wird es doch nochmal ein bisschen hektisch. Im Frankfurter Tor kommt Kevin Trapp ordentlich ins Rotieren, hält seinen Kasten aber sauber. Für Frankfurter Erleichterung sorgt dann aber wieder Sébastien Haller in der 80. Minute. Nach feinem Zuspiel von Kostic und einem sehenswerten Übersteiger heizt der 24-jährige Franzose die Stimmung mit seinem Treffer zum 3:1 in der Frankfurter Arena wieder richtig an. Jetzt ist die Eintracht obenauf.

Die Gesänge im Stadion schwellen an, und Rebic sorgt wie zuvor Haller mit einem Linksschuss aus 19 Metern für die Entscheidung in der 88. Minute: 4:1 für die Eintracht.

Wie war die TV-Übertragung bei Nitro?

Marco Hagemann und der bekennende Brandenburger Steffen Freund lieferten eine ordentliche Vorstellung ab, und wir lernten von Freund, dass die Winterpause in der DDR acht Wochen dauerte.