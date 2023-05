Eintracht in der Krise: Vertragsangebot für Glasner plötzlich zurückgezogen?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt befindet sich trotz Qualifikation fürs Pokalfinale in einer Krise. Hat die SGE das Vertragsangebot für Glasner zurückgezogen?

Frankfurt – Oliver Glasner gab in den letzten Wochen nicht immer ein gutes Bild ab. Nach dem Auswärtsspiel bei Union Berlin im März dieses Jahres kritisierte er sein Team unmittelbar nach Abpfiff am DAZN-Mikro heftig. „Es ist eine Frage der Qualität. Ich habe keine herausgespielte Torchance von Union Berlin gesehen. Ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann“, so der SGE-Coach über seine Defensive.

Oliver Glasner Geburtsdatum: 28. August 1974 Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt: Krise spitzt sich zu

In den folgenden Wochen zeigte sich Oliver Glasner immer wieder dünnhäutig. Tiefpunkt war am vergangenen Spieltag die Rote Karte gegen die TSG Hoffenheim. Der SGE-Trainer schoss einen zweiten Ball auf den Platz und wurde daraufhin wegen grober Unsportlichkeit auf die Tribüne verwiesen. Damit fehlt er seiner Mannschaft auch im nächsten Bundesligaspiel.

Es sollte aber nicht der einzige Aussetzer im Kraichgau sein. Nach der Partie schrie er einen Journalisten auf der Pressekonferenz an und kassierte daraufhin eine Rüge vom Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann. Glasner scheint zu wackeln, im Sommer könnten sich die Wege des Österreichers und Eintracht Frankfurt trennen. Dabei sah es im Winter noch nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung aus.

Oliver Glasner, Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Anfang März soll Eintracht Frankfurt Glasner ein Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung unterbreitet haben, wie die FAZ damals berichtet. Der 48-Jährige sollte das Projekt Eintracht Frankfurt langfristig weiterentwickeln und neue Erfolge feiern. Der Vertragsentwurf war den Beratern des Österreichers offenbar bereits zugeschickt worden.

Eintracht Frankfurt: Vertragsangebot für Glasner zurückgezogen?

Glasner selbst, der bei Eintracht Frankfurt ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024 besitzt, äußerte sich in der vergangenen Zeit zurückhaltend über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. „Ich habe wirklich noch lange genug Vertrag, die Zeit drängt nicht. Mir ist wichtig, dass es eine gemeinsame Perspektive gibt, die es zulässt, nachhaltig um die internationalen Plätze mitzuspielen“, sagte er vor geraumer Zeit in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Das Vertragsangebot ist aber offenbar plötzlich nicht mehr aktuell, denn nach Informationen des hessischen Radiosenders FFH hat Eintracht Frankfurt es zurückgezogen. Das wäre ein weiterer Schritt zu einer möglichen Trennung nach der laufenden Saison. An Angeboten für Glasner dürfte es nicht mangeln, denn in der Vergangenheit gab es zahlreiche Gerüchte über Interesse von Top-Klubs am Eintracht-Trainer. (smr)