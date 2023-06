Eintracht Frankfurt nimmt wohl Skhiri ins Visier

Von: Jan Oeftger

Schon länger wird Eintracht Frankfurt Interesse an einem ablösefreien Bundesliga-Star nachgesagt. Jetzt könnte Bewegung in die Personalie kommen.

Frankfurt – Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche konnte bei einigen Transfers für die kommende Saison schon Vollzug melden. Darunter ist unter anderem Omar Marmoush, der ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg den Weg an den Main findet. Einen weiteren solchen Deal forciert Krösche nun: Ellyes Skhiri soll vom 1. FC Köln kommen.

Ellyess Skhiri Geboren: 10. Mai 1995 (28 Jahre alt) Aktueller Verein: 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt wird schon länger Interesse an Skhiri nachgesagt

Schon länger wird die Eintracht mit dem defensiven Mittelfeldspieler der Kölner in Verbindung gebracht. Dass Skhiri den Verein verlassen wird, steht bereits länger fest. Zuletzt schien ein Wechsel ins Ausland wahrscheinlicher. Doch nun beschäftigt sich Krösche einem kicker-Bericht zufolge intensiv mit dem Tunesier.

Demnach könnte Skhiri im Ausland zwar deutlich mehr Geld verdienen als bei der Eintracht. In Frankfurt würde auf ihn hingegen eine besondere Rolle zukommen. Im Eintracht-Mittelfeld würde Skhiri ein Stammplatz winken. Kapitän Sebastian Rode hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und geht ins letzte Jahr seiner Karriere. Djibril Sow würde gerne nach England wechseln. Mit Daichi Kamada, der zuletzt auch immer wieder etwas zurückgezogen agierte, verlässt ein Mittelfeldspieler die SGE schon sicher.

Ellyes Skhiri könnte zu Eintracht Frankfurt wechseln. © IMAGO/Moritz Mueller

Skhiri als Anker für junge Eintracht-Spieler

Skhiri könnte nicht nur diese Lücke füllen, sondern auch den Talenten im Mittelfeld als Anker dienen. Mit Eric Dina Ebimbe, Paxten Aaronson und Neuzugang Hugo Larsson können einige Eintracht-Spieler einen erfahrenen und etablierten Bundesligaspieler an ihrer Seite gut gebrauchen.

Die Eintracht hat in der kommenden Saison erneut europäischen Fußball zu bieten – wenn es auch dieses Mal nur für die Europa Conference League gereicht hat. Diesen Wettbewerb kennt Skhiri schon aus seiner Kölner Zeit. In der vergangenen Saison war für Skhiris Team schon in der Gruppenphase Schluss. Die Eintracht wird jedoch sicher mit höheren Ambitionen in den Wettbewerb gehen.

Entscheidung über Skhiri-Wechsel könnte schon bald fallen

Ob die Frankfurter dabei dann auf Skhiris Dienste setzen können, könnte sich laut kicker schon bald entscheiden. So sei eine Entscheidung schon zu Beginn nächster Woche möglich. (jo)