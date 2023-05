Eintracht-Oldie schließt Karriereende im Sommer aus – selbst bei Pokalsieg

Von: Sascha Mehr

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode hat ein vorzeitiges Karriereende nach der laufenden Saison ausgeschlossen, auch wenn die SGE den Pokal gewinnt.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat nur noch geringe Chancen, sich über die Fußball-Bundesliga für den Europapokal zu qualifizieren. Bis zur Winterpause stand die SGE auf einem Champions League-Rang, doch nach dem Jahreswechsel verspielte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner die erneute Teilnahme an der Königsklasse. Selbst die Europa League ist fast nicht mehr machbar - zumindest nicht über die Liga.

Eintracht Frankfurt trifft im Pokalfinale auf RB Leipzig

Nach dem 34. und letzten Bundesliga-Spieltag wartet auf Eintracht Frankfurt noch ein echtes Highlight, denn es geht im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig. Glasner, für den das Endspiel die letzte Partie als Chefcoach der SGE sein wird, will mit seinem Team den zweiten Titel im zweiten Jahr, nachdem in der Vorsaison der Triumph in der Europa League gelungen war. Mit dem Titelgewinn würden die Adler auch ein Ticket für die kommende Europa League-Saison ziehen.

Neben Glasner wird es auch für einige Spieler der letzte Auftritt im Adler-Dress sein. Daichi Kamada wird den Klub ablösefrei verlassen und der Vertrag von Almany Toure wird nicht verlängert. Zudem gibt es Gerüchte um Jesper Lindström, Djibril Sow und Randal Kolo Muani, die mit einem Wechsel in Verbindung gebracht werden. Außerdem läuft der Vertrag von Evan Ndicka aus, auch wenn es dort noch Hoffnungen auf eine Verlängerung gibt.

Ein Spieler, der definitiv auch in der kommenden Saison auch noch im Kader von Eintracht Frankfurt stehen wird, ist Sebastian Rode. Der Kapitän hat sein Karriereende für Sommer 2024 angekündigt, es gab aber Vermutungen, dass er bei einem Sieg im Pokalendspiel sofort aufhören würde.

Eintracht Frankfurt: Rode macht bis 2024 weiter

Nun hat der Eintracht-Kapitän Stellung bezogen und sich klar zu einem vorzeitigen Ende seiner Laufbahn geäußert. „Das ist nicht der Plan. Ich will noch ein Jahr spielen. Selbst wenn wir den Pokal gewinnen, will ich auch noch mal ein Jahr kicken“, sagte der 32-Jährige bei der Übergabe des Pokals an die Gastgeberstadt Berlin im Roten Rathaus.

Rode, der bereits von 2010 bis 2014 für Eintracht Frankfurt spielte, kehrte 2019 von Borussia Dortmund zurück an den Main. Der Mittelfeldspieler wurde zum Führungsspieler und Kapitän, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der laufenden Saison kommt er auf 38 Pflichtspieleinsätze, in denen er vier Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten konnte. (smr)