Eintracht darf Tallinn nicht unterschätzen - Warnende  Beispiele in der Vergangenheit

Die Eintracht will wieder unvergessliche Momente in Europa erleben, sie sollte die Vergangenheit deshalb tunlichst nicht außer Acht lassen.

Frankfurt - Wenn die Spieler der Eintracht vor ihrem Qualifikationsauftakt zur Europa League die Sinne schärfen wollen, sollte den Frankfurtern ein gedankliches Abschweifen gen Westen genügen – gar nicht weit entfernt von der Stadt am Main in die Stadt am Rhein, nach Mainz. 2011 und 2014 scheiterten die Nachbarn aus Rheinland-Pfalz je in den Qualifikationsrunden zum Europapokal. Blamabel, peinlich, desaströs – das sich anschließende Geschrei lärmte laut, zumindest für die ansonsten eher stillen Mainzer Verhältnisse. Die erste Krise der Saison war schon vor dem ersten Bundesligaspiel da. So etwas braucht ein Klub wie Zahnweh.

Nun sollte erwähnt werden, dass die Nullfünfer in beiden Fällen erst in der dritten Qualirunde über ihre Gegner stolperten, die damaligen Kontrahenten der Mainzer klangen aber ebenso wenig angsteinflößend wie der Auftaktgegner der Eintracht (19 Uhr/RTL Nitro), der estnische Tabellenführer FC Flora Tallinn. Vor acht Jahren schieden die Mainzer gegen Metan Medias aus Rumänien aus, vor fünf gegen Asteras Tripolis aus Griechenland. Nun wirklich keine Schwergewichte des Fußballs.

Eintracht Frankfurt ist gewarnt

Überhaupt mühten sich die deutschen Vertreter in dieser frühen Saisonphase, die ja eigentlich noch eine Vorbereitungsphase ist, fast schon traditionell durch die Begegnungen. RB Leipzig zum Beispiel machte vergangene Saison den Einzug in die Gruppenphase erst durch einen verwandelten Elfmeter von Emil Forsberg in der 90. Minute gegen Sarja Lugansk aus der Ukraine dingfest. 2017 schied der SC Freiburg aus, ein Jahr zuvor die Hertha aus Berlin, 2013 der VfB Stuttgart.

Warnende Beispiele gibt es für die Frankfurter also genug, und die Beteiligten haben sie wahrgenommen. Zumindest behaupten sie das. „Wir müssen professionell arbeiten, konzentriert sein, um in der Quali zu bestehen“, sagt Stürmer Goncalo Paciencia. Sportdirektor Bruno Hübner ergänzt: „Die Videoanalyse zeigt, dass Tallinn Qualitäten mitbringt. Sie haben sich nicht zufällig gegen Nis durchgesetzt. Also müssen wir achtsam sein, wenn wir weiterkommen und die Gruppenphase erreichen wollen.“ Dann kann ja nichts schiefgehen.

Oder doch? Zumindest auf der Torhüterposition sind die Hessen gerade alles andere als optimal aufgestellt. Die letztjährige Nummer eins, der deutsche Nationalkeeper Kevin Trapp, weilt mit Paris Saint-Germain zurzeit in China, ob und wann er nach Frankfurt zurückkehrt, ist unklar. Sein Platzhalter Frederik Rönnow stieg ebenfalls nicht mit in den Flieger nach Estland. Der Däne hat Schulterprobleme, konnte schon seit Samstag nicht mehr trainieren.

Eintracht-Keeper Frederik Rönnow fällt zwei Wochen aus

Die Eintracht rechnet mit einer Ausfallzeit von rund zwei Wochen, was wohl gerade noch zu verkraften wäre, genau abzuschätzen ist das bei dieser für einen Torwart besonders heiklen Stelle an der Schulter aber nicht. So sind die Frankfurter im Kasten vorerst auf Felix Wiedwald und Jan Zimmermann angewiesen, in der vergangenen Spielzeit die Torhüter Nummer drei und vier in der Hierarchie. Während Zimmermann zudem große Teile der Vorbereitung verpasste, weil sich die Geburt seines Kindes länger als erwartet hinzog und er unter anderem während des Trainingslagers in der Schweiz daheim bei seiner Frau verharrte, wurde Wiedwald vergangene Saison sogar zum Zweitligisten MSV Duisburg verliehen.

Tallin gegen die Eintracht im TV: So können Sie das Spiel verfolgen

Nichtsdestotrotz will die Eintracht unbedingt wieder in der Gruppenphase dabei sein. Der Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs in der vergangenen Saison hat süchtig gemacht, solche Erlebnisse vor ausverkauften Zuschauerrängen gegen international klangvolle Kontrahenten wie Inter Mailand, Benfica Lissabon oder den späteren Cup-Sieger FC Chelsea wirken nach. Nicht selten denken die Fans, von denen rund 1500 nach Estland reisen werden, aber auch Trainer, Spieler und Klubbosse an das Halbfinale an der Stamford Bridge in London zurück: Als Ante Rebic schon über das Tor von Luka Jovic jubelte, ehe dieser überhaupt abgezogen hatte, als Sebastien Haller in der Verlängerung zwei Großchancen vergab, als im Elfmeterschießen die Nerven bei Martin Hinteregger und Goncalo Paciencia derart flattrig wurden, dass auch die Füße zitterten, und als ein erfahrener Recke wie Abwehrbrocken Hinteregger kurz darauf hemmungslos in den Armen von Anhängern zu heulen begann. Welch Erinnerungen.

Eintracht Frankfurt mit keiner leichten Vorbereitung

„Das möchte natürlich jeder wieder erreichen“, sagt nun Marco Russ, „entsprechend haben wir von Beginn der Vorbereitung an auf einen Leistungsstand hingearbeitet, um in der Qualifikation konkurrenzfähig zu sein. Daran besteht kein Zweifel. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Europaabenteuer in Estland.“ Gelson Fernandes, auf internationaler Bühne mit seinen 32 Jahren äußerst erfahren, warnt jedoch eindringlich davor, zu viel in der Vergangenheit zu schwelgen. Es geht ums Hier und Jetzt. „Wir sind nicht mehr Pokalsieger oder Europapokal-Halbfinalist“, sagt der Schweizer, „deshalb müssen wir jetzt auf ein Neues Geschichte schreiben.“

Nun geht es in Tallinn, kommende Woche in Frankfurt und – im Erfolgsfall – an den darauffolgenden Donnerstagen für die Eintracht erst einmal darum, überhaupt die Voraussetzung für eine neue Erfolgsgeschichte zu schaffen. Die Vorbereitung dafür war nicht einfach. Trainer Adi Hütter musste die Körper der Profis derart in Schuss bringen, dass sie eine lange Bundesligarunde durchstehen, zeitgleich konnte er mit Blick auf die früh startenden Pflichtspiele aber nicht überziehen. Russ schätzt deshalb, dass gerade zum Auftakt in Estland auch eine Menge über die Einstellung und den Willen geregelt werden muss. „Wir möchten so schnell wie möglich das Gesicht zeigen, das uns über weite Strecken der vergangenen Saison ausgezeichnet hat: Aggressiv auftreten, unangenehm sein, resolut in der Abwehrarbeit und kaltschnäuzig vor dem Tor. Aber ich weiß auch, dass das erste Spiel immer schwierig ist.“

Gelingt das, so Kollege Fernandes, könne der komplizierte Start in die Europasaison schnell aus jenem in der Liga einen unkomplizierteren machen. „Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dann im August schon im Rhythmus zu sein“, sagt Fernandes. Natürlich könne es passieren, dass irgendwann eine Phase der Müdigkeit auf die Mannschaft zukomme, „aber wir haben das große Ziel vor Augen, uns für die Gruppenphase zu qualifizieren.“

Mal sehen, ob die Eintracht diesen hehren Worten tatsächlich auch Taten folgen lässt.

Drei weitere Jahre

Kaderplaner Ben Manga hat seinen Vertrag bei der Eintracht um drei Jahre bis 2023 verlängert. Der 45-Jährige, der seit 2016 für die Hessen arbeitet und das volle Vertrauen seines Chefs, Sportvorstand Fredi Bobic, genießt, gilt unter anderem als Entdecker von Profis wie Luka Jovic oder Sebastien Haller, die gerade mit viel Gewinn an andere Klubs verkauft wurden. „Ben hat ein sehr gutes Auge, ein unheimlich gutes Netzwerk und arbeitet akribisch. Für die Eintracht ist sein Verbleib ein wichtiger Baustein“, sagte Bobic. Manga, der fast ausschließlich im Hintergrund wirkt, ergänzte: „Das entgegengebrachte Vertrauen weiß ich sehr zu schätzen.“