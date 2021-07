EM 2021: Belgien - Italien JETZT im Live-Ticker - Superstar fehlt verletzt in München

Viertelfinale live

+ © IMAGO / Panoramic International Im EM-Viertelfinale fraglich: Belgiens Kevin de Bruyne (li.). © IMAGO / Panoramic International

Belgien gegen Italien: Das Duell in München könnte auch das Endspiel der Fußball-EM 2021 sein, doch heute messen sich beide Teams im Viertelfinale. Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Belgien - Italien -:- (-:-), Freitag, 21 Uhr

Fußball-EM 2021*: Das zweite Viertelfinale der Europameisterschaft steigt in München.

Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Belgien - Italien -:- (-:-), Freitag, 21 Uhr

Aufstellung Belgien: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard, De Bruyne, Doku - R. Lukaku Aufstellung Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, L. Insigne - Immobile Tore:

Update vom 02. Juli, 20.20 Uhr: Belgien und die Fußball-EM, das ist eine Geschichte für sich. 1980 standen die „Roten Teufel“ im Finale, verloren dieses aber 1:2 gegen Deutschland (Doppelpack durch Horst Hrubesch). 1972 holte die belgische Nationalmannschaft im eigenen Land immerhin den dritten Platz. 2004, 2008 und 2012 war Belgien dagegen nicht mal bei der Europameisterschaft dabei, ehe 2016 in Frankreich im Viertelfinale überraschend gegen Wales Endstation war.

EM 2021: Belgien gegen Italien im Live-Ticker - Eden Hazard fehlt in München

Update vom 02. Juli, 20 Uhr: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da: Bei Belgien fehlt Eden Hazard verletzt im Kader. Kevin De Bruyne, der ebenfalls angeschlagen war, kann dagegen spielen. Bei Italien sitzt Manuel Locatelli, der so eine famose Vorrunde gespielt hat, nur auf der Bank.

Update vom 02. Juli, 19.55 Uhr: Noch etwas mehr als eine Stunde bis zum zweiten Viertelfinale der EM 2021 in München zwischen Belgien und Italien. Das erste K.o.-Spiel in der Runde der letzten Acht läuft derweil noch immer. Obwohl Spanien mit einem Mann in Überzahl spielt, hat es die Schweiz beim Stand von 1:1 in die Verlängerung geschafft.

EM 2021: Belgien gegen Italien im Live-Ticker - Goldene Generation will Sieg bei Europameisterschaft

Update vom 02. Juli, 19.25 Uhr: Schiedsrichter des zweiten EM-Viertelfinales in München ist Slavko Vinčić aus Slowenien. In den U-Bahnen der bayerischen Landeshauptstadt sind indes kleinere Fangruppen zu sehen, mit roten Trikots für Belgien und blauen Jerseys für Italien.

Update vom 02. Juli, 19 Uhr: In St. Petersburg läuft aktuell das erste Viertelfinale dieser EM 2021. Zur Pause führt Spanien 1:0 gegen die Schweiz. Der Gladbacher Denis Zakaria bescherte den Spaniern nach nur acht Minuten per Eigentor die Führung.

Erstmeldung vom 02. Juli: München - Die Goldene Generation Belgiens will es endlich wissen, bei dieser paneuropäischen Fußball-EM 2021*. Ein Titel soll her mit einer Mannschaft, in der sich die meisten Leistungsträger um die 30 Jahre herum bewegen. Doch vor dem EM-Viertelfinale gegen Italien in München* herrscht großes Bangen rund um die „Roten Teufel“.

EM 2021: Belgien gegen Italien im Live-Ticker - Kevin De Bruyne und Eden Hazard sind angeschlagen

Denn: Sowohl Topstar und Ex-Bundesliga*-Profi Kevin De Bruyne (Manchester City) als auch Eden Hazard (Real Madrid) waren vor dem Duell in der bayerischen Landeshauptstadt angeschlagen. De Bruyne laborierte an einer Verletzung des Sprunggelenks, Hazard plagte sich bis zum Spieltag mit einer Muskelverletzung herum.

„Wir werden bis zur letzten Minute warten müssen“, erklärte Nationalcoach Roberto Martinez und nannte De Bruyne den „besten Spielmacher im Weltfußball“. Markant: Noch am Donnerstag hatten beide Leistungsträger im Kraftraum individuell trainiert, und nicht mit der Mannschaft. Die Italiener schwärmten indes vor dem EM-Viertelfinale von Mit-Gastgeber München*, schließlich sei die Stadt italophil, schrieb die Gazzetta dello Sport und rief die „Operazione Monaco di Baviera“ aus, die „Operation München“.

Im Video: EM-Viertelfinale zwischen Belgien und Italien im Check

Zur Einordnung: Ende 2020 lebten fast 29.000 Italiener und Italienerinnen in der nördlichsten Stadt Italiens, wie die Bürger und Bürgerinnen die Metropole an der Isar mit ihren rund 1,56 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen gerne nennen.

EM 2021: Belgien gegen Italien im Live-Ticker - 14.500 Zuschauer in München erlaubt

14.500 Zuschauer werden derweil in der Arena im Norden der drittgrößten deutschen Stadt dabei sein - unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen. So sind rund um das Spiel der Fußball-EM 2021 knapp 1.500 Polizisten im Einsatz. Verfolgen Sie das EM-Viertelfinale zwischen Belgien und Italien am Freitagabend hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA