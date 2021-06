„Prayers for Eriksen“ - Reaktionen auf furchtbare Bilder aus Kopenhagen - Fans reagieren bemerkenswert

„Energie senden und Mitgefühl zeigen“

+ © Wolfgang Rattay / dpa Christian Eriksen wurde aus dem Stadion in Kopenhagen vom medizinischen Fachpersonal abtransportiert. © Wolfgang Rattay / dpa

Schreckliche Szenen bei der Fußball-Europameisterschaft: Der Däne Christian Eriksen brach zusammen und kämpfte um sein Leben. Die Reaktionen sind Fassungslosigkeit und Gebete.

Update vom 12. Juni 2021, 20.14 Uhr: Eriksen ist stabilisiert - das Spiel geht weiter. Auch zu den neuesten Entwicklungen gab es viele Reaktionen. Wir fühlen uns erleichtert. Das waren Schockmomente für ganz, ganz viele Menschen", sagte Per Mertesacker.

"Für mich hat es sich falsch angefühlt, hier zu sitzen und irgendwas zu sagen. Das wichtigste ist, dass es ihm gut geht, es ist eine große Erleichterung", sagte Christoph Kramer. "Da hat man Gänsehaut der Erleichterung."

„Mich wundert es, dass sie weiterspielen“, sagte Kramer weiter über die Fortsetzung des Spiels. „Ich wüsste nicht, wie ich da in irgendeinen Zweikampf gehen sollte.“ Mertesacker pflichtete ihm bei: „Ich finde es gefährlich. Da kann es sein, dass man leicht überdreht. Vielleicht sollte man eine Nacht darüber schlafen.“

Meldung vom 12. Juni 2021, 19.29: München/Kopenhagen - Fürchterliche Bilder aus Kopenhagen: Christian Eriksen brach beim Fußball-EM*-Spiel von Dänemark gegen Finnland* bewusstlos zusammen und musste wiederbelebt werden. Das Spiel wurde unterbrochen. Nicht nur die Spieler reagierten fassungslos, auch in den sozialen Medien und während der ZDF-Übertragung sandten die Menschen Eriksen und seinen Angehörigen ihr Mitgefühl.

Christian Eriksen bricht zusammen: „Die ganze Welt betet für dich“

Umgehend wurde „Eriksen“ zum Trend auf Twitter: Viele Menschen posteten ihre Genesungswünsche in Richtung des dänischen Mittelfeldstars. „Prayers for Eriksen“, twitterte ein User beispielsweise - Gebete für Eriksen. „Die ganze Welt betet für dich“, kommentierte ein anderer User. Auch viele Vereine sandten ihre Genesungswünsche:

„Unsere Gedanken sind bei dir“, twitterte Eriksens Verein Inter Mailand.

„Werde schnell gesund, Christian. Die ganze Spurs-Familie ist bei dir“, schrieb Eriksens Ex-Club Tottenham Hotspurs. „Wir behalten Christian Eriksen in unseren Gedanken und Gebeten“, twitterte Manchester United.

Özil, Podolski, Reus und Sancho denken an Eriksen

Auch viele von Eriksens Spieler-Kollegen schlossen sich an: „Geschockt. Wir sind alle bei dir, Christian Eriksen. Sei bitte ok“, schrieb der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil. „Come on, Eriksen“, schrieb Lukas Podolski, und BVB-Kapitän Marco Reus twitterte: „Werd schnell wieder gesund, Christian Eriksen.“



Auch Ex-Weltmeister Jérôme Boateng schrieb bei Twitter: „Schockierend. Hoffe, Christian Eriksen ist wieder ok.“ Dortmunds England-Nationalspieler Jadon Sancho kommentierte: „Meine Gebete gehen an Dänemark.“

EM 2021: Bild eines wachen Eriksen verbreitet erste Hoffnung

Kurz nach dem Abtransport twitterten viele ein Bild, dass Eriksen scheinbar wach auf der Trage zeigte. „Er hat es geschafft“, freute sich eine Userin. Auch die UEFA und der Verband gaben eine erste Entwarnung, dass Eriksen wach und stabilisert sei. Er werde im Krankenhaus Rigshospitalet weiter untersucht.

„Mir fehlen die Worte, und mir fehlen eigentlich nie die Worte“, sagte ZDF-Experte und Ex-Weltmeister Christoph Kramer während der Übertragung, als dies noch nicht bekannt war.

Fans beider Lager rufen Christian Eriksens Namen

Per Mertesacker während der Übertragung aus Kopenhagen: „Energie senden und Mitgefühl zeigen“

ZDF-Reporter Bela Rethy, der aus dem Stadion in Kopenhagen berichtete, fragte sich auch, „ob ein Turnier überhaupt weitergespielt werden kann.“

Im ZDF-Studio rangen die Experten und Moderator Jochen Breyer um Worte. Breyer sah davon ab, die sichtlich schockierten Mertesacker, Kramer und Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe um weitere Statements zu bitten.

„Ich will nicht spekulieren“, sagte Breyer. „Man kann nur das Beste wünschen und Energie senden und Mitgefühl zeigen. Über alles andere kann und will man gar nicht spekulieren“, so Ex-Weltmeister Per Mertesacker*. Im Stadion lieferten die Fans eine bemerkenswerte Reaktion: Die finnischen Fans riefen „Christian“, die dänischen antworteten mit „Eriksen“. (cg) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.