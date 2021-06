Dänemark - Belgien im Live-Ticker: Besondere Aktion für Eriksen in der zehnten Minute geplant

Nach Drama im ersten Spiel

Dänemark muss nach dem Drama um Christian Eriksen wieder ran - gegen die starken Belgier kämpfen sie gegen das Vorrunden-Aus. Das Spiel im Live-Ticker.

EM-Gruppenspiel: Dänemark - Belgien | Donnerstag, 18 Uhr

In der zehnten Minute wird es eine Spielunterbrechung für Christian Eriksen geben.

Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Dänemark - Belgien -:- (-:-)

Kopenhagen - Spiel eins nach den schrecklichen Szenen um Dänemarks Star Christian Eriksen bei der EM* steht an. Für die dänischen Spieler wird es in doppelter Hinsicht keine leichte Aufgabe. Zum einen natürlich psychisch, zum anderen geht es mit Belgien* gegen einen Gegner, der es in sich hat.

Das erste Spiel war nach Eriksens Herzstillstand verloren gegangen, rein sportlich gesehen stehen die Dänen* nun mächtig unter Druck. Doch setzt man das Turnier in Kontext mit dem schlimmen Vorfall, wäre ein Ausscheiden alles andere als blamabel.

EM: Dänemark gegen Belgien im Live-Ticker - In der zehnten Minute wird für Eriksen geklatscht

Die Mannschaften haben sich gemeinsam mit den Fans etwas Besonderes überlegt: „Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen“, kündigt Belgiens Stürmer Romelu Lukaku an. In diesem Moment sollen alle Menschen im Stadion für den wiederbelebten Star applaudieren. Eriksen liegt noch in einem Kopenhagener Krankenhaus, das zufällig in der Nähe des Parken Stadions liegt, wo das Spiel Dänemark gegen Belgien stattfindet. „Es wird ein Fest für Christian“, versprach Belgien-Coach Roberto Martinez.

„Wahrscheinlich wird er auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel anschauen“, sagte der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand. Eriksen hatte sich bereits aus dem Krankenhaus gemeldet, ein deutscher Mediziner war an der Rettung maßgeblich beteiligt.

EM: Dänemark gegen Belgien im Live-Ticker - BVB-Star Witsel könnte Comeback geben

Nun will seine Mannschaft für ihn spielen - und gewinnen. Gegner Belgien ist mit einem ungefährdeten Sieg gegen Russland in das EM-Turnier gestartet. Im zweiten Spiel wird Superstar Kevin de Bruyne wieder dabei sein. Ob er direkt in der Startelf steht, ließ Trainer Martinez offen. Auch der lange verletzte BVB-Star Axel Witsel könnte sein Comeback geben. (epp/dpa/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.