Deutschland gegen Lettland im Live-Ticker: Corona-Fall beim Gegner! Spiel auf der Kippe?

Generalprobe vor der EM in Düsseldorf

Deutschland bestreitet das letzte Testspiel vor der EM gegen Lettland. Die Generalprobe der DFB-Elf im Live-Ticker.

Deutschland gegen Lettland -:- (-:-), Montag, 20.45 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft testet gegen Lettland.

Die DFB-Elf plagen vor der EM-Generalprobe Personalprobleme. Wir begleiten das Testspiel im Live-Ticker.

Update vom 7. Juni, 15.02 Uhr: Jetzt ist die Entscheidung wohl endgültig gefallen: Das Testspiel der Nationalelf gegen Lettland ist nicht in Gefahr. Ein DFB-Sprecher geht auf Kicker-Anfrage davon aus, dass „das Spiel wie geplant stattfindet“ Vom lettischen Verband war zu lesen: „Es wurden alle notwendigen Schritte unternommen, um den Spieler vom Rest der Mannschaft zu isolieren“.

Update vom 7. Juni, 13.24 Uhr: Gibt es ein EM-Chaos? Deutschlands Gruppengegner Portugal droht offenbar eine Quarantäne. Und das, obwohl alle Spieler negativ getestet worden sind. Bleibt zu hoffen, dass die deutsche Mannschaft von positiven Corona-Fällen verschont bleibt.

Obwohl ein lettischer Spieler am späten Sonntagabend positiv getestet worden ist, sollte einer Austragung des heutigen Spiels nichts im Wege stehen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Deutschland gegen Lettland im Live-Ticker: Fragezeichen ums Personal

Erstmeldung vom 6. Juni: Düsseldorf - Die deutsche Nationalmannschaft* trifft im letzten Testspiel vor der Fußball-EM auf Lettland. Die DFB-Elf will noch einmal Selbstvertrauen tanken und sich für den Ernstfall einspielen. Gut eine Woche vor dem Start ins Turnier gegen Weltmeister Frankreich gibt es aber noch einige Fragezeichen rund ums Personal und die taktische Ausrichtung.

Deutschland gegen Lettland im Live-Ticker: Kroos vor Rückkehr nach Corona-Erkrankung

Mats Hummels und Toni Kroos* sind bei der EM-Generalprobe der deutschen Mannschaft dabei. Hinter dem Leipziger Lukas Klostermann gibt es noch ein Fragezeichen. Und Bayern-Profi Leon Goretzka wird nach seiner Muskelverletzung nicht nur das Länderspiel in Düsseldorf gegen Lettland verpassen, sondern wohl auch die erste EM-Partie gegen Frankreich am 15. Juni in München. „Er wird sicher noch einige Tage, vielleicht noch eine Woche brauchen, um ins Mannschaftstraining einzusteigen“, berichtete Bundestrainer Joachim Löw* am Sonntag zum Abschluss des Trainingscamps in Seefeld. In Österreich konnte der 26 Jahre alte Goretzka nur ein individuelles Aufbauprogramm absolvieren.



Routinier Kroos hat seine Corona-Infektion gut überstanden. „Toni Kroos kam ohne Probleme aus dieser Erkrankung raus“, sagte Löw. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid sei im Trainingslager so aufgetreten, „wie man ihn kennt“. Der 31-jährige Kroos war aus der Corona-Quarantäne erst mit Verspätung nach Seefeld gekommen. „Ich mache mir keine Sorgen um meine Fitness. Es ist ja nicht so, dass ich aus einer sechswöchigen Verletzung komme. Ich habe lediglich eine Woche nichts gemacht. Das bekommt man hin“, sagte Kroos selbst.

Nationalmannschafts-Rückkehrer Hummels hat am Wochenende wieder „völlig normal und beschwerdefrei trainiert“, wie Löw erfreut registrierte. Zu Beginn des Trainingscamps in den Tiroler Alpen und beim 1:1 im Testspiel gegen Dänemark hatte der 32 Jahre alte Abwehrspieler Schmerzen an der Patellasehne. Hummels habe aber „keine grundlegenden Probleme“, betonte Löw, der für Montag mit dem Dortmunder wieder in einer Abwehr-Dreierkette plant.* Klostermann hatte nach der Partie gegen die Dänen einen leichten Erguss im Knie. Der 24-Jährige wurde auch am Sonntag im Training noch geschont.

Deutschland gegen Lettland im Live-Ticker: Löw will nicht auf EM-Elf setzen

Die Champions-League-Sieger Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea sowie Finalverlierer Ilkay Gündogan von Manchester City, die später nach Seefeld kamen, können beim letzten Test dabei sein. Löw will ihre Einsatzzeiten aber dosieren: „Die Engländer brauchen noch ein bisschen Anlauf.“



Ohnehin will er „nicht so spielen“ lassen wie gegen Frankreich, „weil Lettland sehr defensiv orientiert ist“, kündigte der Bundestrainer an: „Die Aufstellung ist die Lösung für das Spiel gegen Lettland. Gegen Frankreich wird es wieder anders sein.“ So könnte in Düsseldorf der Gladbacher Jonas Hofmann auf dem rechten Flügel beginnen.

Deutschland gegen Lettland im Live-Ticker: Neuer vor 100. Länderspiel

Als Nummer 1 wird auch gegen die Letten Manuel Neuer* auflaufen. Der Kapitän wird in Düsseldorf sein 100. Länderspiel bestreiten. Das Jubiläum des Bayern-Keepers sei „eine magische Zahl“, sagte Löw: „Darauf können wir alle - er auch - stolz sein.“



Im Trainingslager sei die DFB-Auswahl „einen Schritt vorangekommen“. Es seien aber noch einige Dinge zu verbessern. „Jetzt geht es ins Detail“, sagte der Bundestrainer. Man müsse „weiter arbeiten, um noch stabiler und gefestigter zu werden“. Die deutsche Elf bezieht nach dem Test gegen die Letten am Dienstag ihr EM-Basisquartier im fränkischen Herzogenaurach. (ck/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA