DFB-Team vor EM-Achtelfinale

+ © Imago-Images/DFB Poolfoto DFB-PK im Live-Ticker: Dürfen Goretzka und Müller gegen England ran, Herr Löw? © Imago-Images/DFB Poolfoto

Am Dienstag kommt es bei der Fußball-EM zum absoluten Klassiker: Deutschland trifft in Wembley auf England. Bringt Bundestrainer Joachim Löw dabei Leon Goretzka? Die DFB-PK im Live-Ticker.

Im EM-Achtelfinale treffen Deutschland und England im Londoner Wembleystadion aufeinander

Nimmt Bundestrainer Joachim Löw Veränderungen in seiner Startelf vor? Thomas Müller und Leon Goretzka drängen ins Team

Auf der Pressekonferenz mit Löw und DFB-Kapitän Manuel Neuer könnte es erste Aufschlüsse über die Aufstellung geben

Die DFB-PK ab 20.30 Uhr im Live-Ticker

+++ Aktualisieren +++

20.51 Uhr: Wer ist denn der große Favorit bei der EM? „Das kann man bislang noch nicht sagen, weil erst die Vorrunde absolviert wurde. Bei den Holländern hat man gesehen, wie schnell es vorbei sein kann. Außerdem sprichte der Bundestrainer über ...

... die bisherigen Erkenntnisse: „Es ist sehr viel Tempo in den Spielen, die Räume sind noch enger.“

... Serge Gnabry: „Ich habe ihn in den vergangenen Tagen beobachtet, er sieht nicht so aus als würde es ihm an Selbstvertrauen mangeln. Ich werde morgen och einmal Einzelgespräche führen und ihn an seine Stärken erinnern.“

... sein möglich letztes Länderspiel als DFB-Coach: „Ich habe heute Mittag mal zwie Sekunden daran gedacht, weil ein Kollege von ihnen gefragt hatte. Aber ich denke darüber nicht nach. Meine Konzentration gilt voll und ganz der Partie morgen.“

20.47 Uhr: Das war‘s von Manuel Neuer. Joachim Löw folgt direkt. „Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert. Wir haben die Engländer gut studiert und freuen uns sehr“, so der Bundestrainer.

20.44 Uhr: Warum gibt es so viele Eigentore? „Eine Erklärung dafür gibt es keine, aber für einen Verteidiger ist oft schwierig, wenn der Ball scharf reingespielt wird. Aber eine pauschaler Erklärung gibt‘s nicht“, so der Keeper. Außerdem spricht Neuer nun über ...

... die wenigen deutschen Fans in Wembley: „Wir freuen uns erstmal, dass wir in eine solchem Stadion spielen können. Aber noch herrscht Pandemie und wir müssen die Gegebenheiten akzeptieren.“

... die ein mögliches Problem für Goretzka, weil er noch keinen Startelfeinsatz hat: „Jeder wird versuchen seine Bestleistung zu zeigen. Das haben die Joker bislang imer bewiesen, da kam immer ein neuer Impuls. Auch für Leon Goretzka dürfte es kein Problem sein, sollte er morgen in der Startelf stehen.“

... England-Keeper Pickford: „Er spielt sehr lange gute Bälle, er ist sehr aktiv, sehr agil und lautstark. Ich kann nur Positives über ihn berichten.“

20.39 Uhr: Der DFB-Kapitän erläutert die Herangehensweise zum Spiel. „Wir haben bislang viele Tore geschossen. Darauf müssen wir hoffen“, so Neuer. Aber es könne auch ein Geduldsspiel werden. Darüber hinaus spricht er nochmal über ...

... seine Binde: „Auch Harry Kane wird sie tragen, das freut uns natürlich. Insofern ist es auch klar, dass wir den Kniefall machen werden.“

... Harry Kane: „Es ist immer gefährlich, wenn ein Stürmer auf ein Tor wartet. Er ist ein überragender Spieler in der Box, wir wissen um seine Stärke. Er hat sich in den ersten Spielen fürs Team aufgerieben.“

20.35 Uhr: Manuel Neuer über ...

... die Besonderheit der Partie: „Wir freuen uns alle auf diesen Klassiker. Das its für uns etwas ganz, ganz Besodneres. Wir freuen uns, dass es mtr einem Finale weitergeht, weil wir ja shcon gegen Frankreich mit einem Finale gestartet sind.

... seine Hoffnung, endlich mal zu Null zu spielen: „Wir haben die Standards nochmal genau trainiert. Wir müssen voll da sein, die Abstimmung muss perfekt sein.“

... die Vorbereitung auf ein mögliches Elfmeterschießen: „Andy Köpke kennt sich hier ja mit Elfmeterschießen aus...“

... einen Kniefall vor der Partie: „Wir zeigen uns da solidarisch mit den Engländern, daher werden wir es auch machen.“

20.31 Uhr: So, jetzt geht‘s los! Manuel Neuer ist da.

20.29 Uhr: Noch lassen die Beteiligten auf sich warten. Aber es dürfte noch eine Frage von Sekunden sein, bis Jogi Löw und Manuel Neuer hier auftauchen.

Update vom 28. Juni, 19.55 Uhr: In gut 30 Minuten geht‘s hier los. Neben dem Bundestrainer Joachim Löw wird auch Kapitän Manuel Neuer sich den Fragen der Presse stellen. Wir sind gespannt, was beide zu erzählen haben.

Erstmeldung vom 28. Juni: München/London - England gegen Deutschland in Wembley - mehr geht eigentlich nicht! Am Dienstagabend trifft das DFB-Team im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft* auf die Three Lions. Vermutlich jeder Fußball-Fan auf dem Kontinent freut sich auf den Klassiker.

DFB-PK im Live-Ticker: Dürfen Goretzka und Müller gegen England ran, Herr Löw?

Man darf gespannt sein, ob Bundestrainer Jogi Löw seine Aufstellung ändern wird*. An der Grundformation wird der 61-Jährige wohl eher wenig ändern, aber vielleicht am Personal. Thomas Müller dürfte nach überstandenen Knieproblemen für Leroy Sane in die Mannschaft rücken, zudem könnte Leon Goretzka seine Chance in der Startelf für Ilkay Gündogan erhalten*.

Video: Vorteil Deutschland! DFB-Elf und England im Teamvergleich

Gündogan bestritt nur einen Teil des Abschlusstrainings in Herzogenaurach. Die Schädelprellung des England-Legionärs sei „nicht ganz so ohne“, sagte Löw im ZDF. Weitere Umstellungen beim Personal und der Taktik sind unwahrscheinlich - sofern die kränkelnden Antonio Rüdiger und Robin Gosens wie erhofft mitwirken können. Vor Torhüter Manuel Neuer wird erneut eine Dreierkette mit Matthias Ginter, Mats Hummels und Rüdiger erwartet.

Bei der Pressekonferenz vor dem Klassiker gegen England wird der Bundestrainer vielleicht schon das eine oder andere verraten. Wir tickern die PK aus London für Sie live. (smk/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA