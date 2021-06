Jogi Löw erklärt seine Startelf-Wechsel gegen England - er ließ bereits Elfmeter trainieren

Bundestrainer im Interview

München/London - Deutschland gegen England! Das ist die Mutter aller Fußballspiele - und dann auch noch im heiligen Fußball-Tempel, dem Wembley Stadion in London. Fußball-Herz, was willst du mehr? Wenn die beiden Nationen aufeinandertreffen, wird es immer emotional und dramatisch. So auch bei der Europameisterschaft 2021*?

In den letzten Duellen zwischen den Three Lions und dem DFB-Team ging es meist hoch her. Wir erinnern uns gerne an den Lattenteffer von Frank Lampard bei der WM 2010. Oder an Gareth Southgates und Chris Waddles Fehlschüsse bei der EM 1996 oder WM 1990. Ungern denkt man als Fan der deutschen Nationalmannschaft an die WM 1966 zurück - da verlor man das Halbfinale nach Verlängerung wegen eines vermutlich irregulären Treffers.

Wenn Deutschland und England aufeinandertreffen ist also immer was los!

Joachim Löw (Bundestrainer) vor der Partie bei MagentaTV über...

... die Aufstellung: „Ilkay (Gündogan, Anm. D. Red.) hatte Probleme mit Schwindel in den letzten Tagen, Leon (Goretzka, Anm.) ist im Moment wieder gut drauf und sehr dynamisch. Mit Timo Werner bringen wir einen schnellen Spieler, der Tiefe hat und mit seinen Laufwegen für Verwirrung sorgen kann.“

... den Gegner: „Dass England Geschwindigkeit hat, ist klar. Es ist immer eine Sache der Aufmerksamkeit und Wachsamkeit. Wir dürfen keine Sekunde verschlafen. Wir haben gute Ansätze, müssen jedoch etwas cleverer sein. England spielt gegen starke Nationen mit 5er-Kette, deshalb habe ich mir das schon gedacht.“

... ein Elfmeterschießen: „Im Training haben wir es immer ein bisschen angehängt, aber kein Trainer wünscht sich ein Elfmeterschießen. Das kann man in Training nicht simulieren, da muss man vom Punkt eiskalt sein.“

... die Stimmung im Wembley Stadion: „Wir waren schon ein paarmal hier, es hat viel Brisanz. Das Stadion ist gut gefüllt, die Freude auf das Spiel ist groß.“

Joachim Löw (Bundestrainer) vor der Partie bei ARD über...

... Elfmeterschießen: „Ich weiß nicht genau, wie sehr wir vorbereitet sein werden. Es ist was anderes als im Training.“

... seine Wechsel: „Leon war die letzten Tage gut drauf, hat man schon im Ungarn-Spiel gesehen. Ilkay hatte Kopfweh, somit war der Wechsel klar. Wir wollen geradlinig und schnörkellos spielen, da ist Timo Werner mit seiner Geschwindigkeit gut.“

... die Verfassung des DFB-Teams: „Es war so, dass Stärken und Schwächen zu sehen haben. Wir hatten nicht die Konstanz und die Konzentration, und mussten echt kämpfen, am Ende gibt es aber keinen Schönheitspreis. Man will bei so einem Turnier nicht die Sterne vom Himmel spielen, sondern gewinnen. Wir müssen jetzt kaltschnäuzig und clever agieren. Man muss in solchen Spielen wenige Möglichkeiten nutzen und konzentriert verteidigen. Eine zweite Chance gibt es nicht.“

... die Schwäche der Engländer: „Sie kommen mit viel Tempo, mit Eins-gegen-Eins-Spieler, ich sehe die Schwächen im hinteren Bereich, auch wenn sie dreimal zu null gespielt haben. Sie spielen sehr auf Bedacht, vielleicht gibt es vor der Abwehr Räume, die wir nutzen können.“

... die ungleichen Fan-Verhältnisse: „Es ist schon geil, dass über 40.000 Zuschauer gegen dich sind.“

