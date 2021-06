DFB-PK im Live-Ticker: Duo meldet sich fit für Ungarn-Kracher - aber wie steht es um Thomas Müller, Jogi?

Letzte Vorrundenpartie der EM

Vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Ungarn muss Bundestrainer Löw wohl nur auf eine Stammkraft verzichten. Ein zuletzt angeschlagenes Duo ist rechtzeitig fit.

Nach dem verpatzten Auftakt bei Europameisterschaft* gegen Frankreich zeigte die deutsche Nationalmannschaft gegen Portugal eine bärenstarke Leistung und gewann hochverdient 4:2 gegen den amtierenden Europameister. Jetzt heißt es, am Mittwoch im abschließenden Gruppenspiel gegen Ungarn nachzulegen.

Auf die leichte Schulter dürfte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die Ungarn nicht nehmen, zeigten sie doch bei der Niederlage gegen Portugal und dem Remis gegen Weltmeister Frankreich beachtliche Leistungen. Beim Personal muss Löw gar nicht groß experimentieren. Wie bereits zuvor steht dem Bundestrainer Lukas Klostermann nicht zur Verfügung, doch vom zuletzt angeschlagenen Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan meldeten sich immerhin die beiden Letztgenannten fit.

Mats Hummels und Ilkay Gündogan wieder fit - Thomas Müller fehlt im Abschlusstraining

Nach dem Abschlusstraining sagte Hummels* bei MagentaTV: „Bei mir persönlich ist es auch wieder gut, ich kann spielen. Ich werde diese Pausen immer mal wieder einlegen müssen, weil ich die Knieprobleme mit mir rumtrage. Das ist nichts, was mich aus den Spielen ganz raushält. Das erfordert nur ein bisschen mehr Regeneration.“

Einzig hinter Müller steht noch ein Fragezeichen. Der Star des FC Bayern fehlte im Abschlusstraining und absolvierte nach seinen Knieproblemen am Dienstag nur eine Fitnesseinheit. In der Regel heißt das, dass Müller im Spiel gegen Ungarn* in der Münchner Allianz Arena, die nach einem UEFA-Verbot nicht in Regenbogenfarben* beleuchtet werden darf, nicht auflaufen wird. Es ist sehr gut möglich, dass Löw bei ihm kein Risiko eingehen wird.

Deutschland gegen Ungarn: PK vor EM-Spiel mit Joachim Löw und Mats Hummels

Da trifft es sich gut, dass Leon Goretzka* seine Oberschenkelblessur überwunden hat. Der 26-Jährige, der gegen Portugal in der 73. Minute für Kai Havertz eingewechselt wurde, steht als Müller-Ersatz bereit, genauso wie Leroy Sané, wenn sich Löw für die offensivere Variante entscheidet.

Womöglich gibt der Bundestrainer heute bereits etwas zur Aufstellung preis. Ab 19.45 Uhr stehen er und auch Hummels den Journalisten Rede und Antwort. Wir begleiten die PK hier im Live-Ticker. (mt) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Peter Hartenfelser / Imago Images