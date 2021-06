„Vergleiche ihn mit Zidane“: Matthäus mit Ritterschlag für DFB-Held

Nach Gala-Vorstellung gegen Portugal

+ © Jan Huebner/Imago Images Die DFB-Kicker (v .l.) Serge Gnabry, Toni Kroos und Kai Havertz meldeten sich mit dem 4:2-Erfolg über Portugal eindrucksvoll im Turnier zurück. © Jan Huebner/Imago Images

Die Welt der DFB-Elf ist nach dem 4:2-Erfolg über Portugal wieder in Ordnung. Lothar Matthäus adelte nun einen deutschen Mittelfeldakteur - und verglich ihn mit Zinedine Zidane.

München - Nach dem Abpfiff der Europameisterschafts*-Partie gegen Portugal und dem wichtigen 4:2-Erfolg strahlten die DFB-Kicker an diesem heißen Sommerabend in München um die Wette. Besonders der Spielwitz in der Offensive der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw* darf durchaus als Warnung für die Konkurrenz um den Titel bei der Fußball-Europameisterschaft* verstanden werden.

Neben dem alles überragenden Robin Gosens* war auch Kai Havertz einer derjenigen DFB-Akteure, die die Defensive des amtierenden Europameisters gehörig durcheinanderwirbelten. Lob gab es für den Chelsea-Youngster deshalb auch von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus. Der 60-Jährige verglich Havertz in einem Kicker-Interview gar mit dem legendären französischen Mittelfeld-Genie Zinedine Zidane.

EM 2021: Matthäus sieht viele Parallelen bei Zidane und Havertz

„Ich vergleiche ihn (Havertz; Anm. d. Red.) von den Fähigkeiten her mit Zinedine Zidane“, adelt Matthäus den früheren Leverkusen-Akteur. Der Sky-Experte wird anschließend noch konkreter, was die beiden Mittelfeldspieler aus verschiedenen Fußball-Zeitaltern vereint: „Die Technik, die Übersicht und das Vorwegnehmen einer Situation.“ Und in der Tat: Gegen Portugal zeigte Havertz, dass er weiß, wo er zu stehen hat. Sowohl beim 1:1-Ausgleich durch das Eigentor von Portugals Ruben Dias als auch bei seinem eigenen Treffer zum 3:1 stand der frischgebackene Champions-League-Sieger goldrichtig.

Video: Havertz über 4:2-Triumph gegen Portugal

Kritiker hatten Havertz in der Vergangenheit angekreidet, oftmals scheinbar teilnahmslos auf dem Spielfeld umherzuspazieren. Bekommt er allerdings den Ball, startet der 22-Jährige blitzschnell den Turbo. Eine Fähigkeit, die Matthäus an den kürzlich bei Real Madrid als Trainer zurückgetretenen Zidane erinnert. „Zidane wirkte nicht schnell, war es aber, wenn es mit dem Ball losging. Das kann Havertz auch.“

Er wird nicht abheben, nur weil er das Siegtor im Champions-League-Finale geschossen hat

Eine weitere Gemeinsamkeit der Mittelfeldstrategen: Beide trafen in einem Endspiel der UEFA Champions League. Am 29. Mai sorgte Havertz mit seinem 1:0-Siegtreffer für den FC Chelsea gegen Manchester City für den großen Triumph der Blues. Trotz des Tores für die Geschichtsbücher glaubt Matthäus an die Bodenständigkeit des goldenen Torschützen: „Er wird nicht abheben, nur weil er das Siegtor im Champions-League-Finale geschossen hat. Er wird gerne an sich arbeiten, um noch mehr zu erreichen.“ Ein Teamkollege von Havertz beim FC Chelsea wurde derweil von Frankreichs Fußball-Legende Patrick Vieira knallhart kritisiert.

EM 2021: Havertz möchte 21 Jahre nach Zidane Europameister werden

Während Zidane sich guten Gewissens zurücklehnen und seinen randvollen Trophäenschrank - als Spieler und als Trainer - betrachten kann, möchte Havertz seine eigene Vitrine in Zukunft weiter füllen. Und eine weitere Parallele zum Franzosen schaffen. 2000 gewann dieser mit seinem Land die Fußball-Europameisterschaft. 21 Jahre später möchte Havertz mit dem deutschen Team nachziehen und die begehrte Trophäe sein Eigen nennen. (mbu) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.