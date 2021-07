England gegen Dänemark im Live-Ticker: Wer folgt Italien ins Finale von Wembley? Three Lions ohne BVB-Star

Zweites Halbfinale in London

+ © Jonathan Moscrop/imago-images Harry Kane und Jadon Sancho stehen mit England im EM-Halbfinale gegen Dänemark. © Jonathan Moscrop/imago-images

England trifft im EM-Halbfinale im heimischen Wembley-Stadion auf Außenseiter Dänemark. Wer folgt Italien ins Finale von London? Der Live-Ticker.

England - Dänemark -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

England träumt im EM-Halbfinale gegen Dänemark vom Endspiel im heimischen Wembley.

Wir begleiten das emotionale Duell aus London im Live-Ticker.

England - Dänemark -:- (-:-)

England Aufstellung: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane Dänemark Aufstellung: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard Tore - Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Update vom 7. Juli, 20.20 Uhr: England lässt sich aber nicht nur auf die starke Defensive reduzieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich die Three Lions nun freigeschossen. Beim 4:0 gegen die Ukraine gelangen genauso viele Treffer wie in den vier Partien zuvor zusammen. Und: Harry Kane hat seinen Torriecher wiedergefunden. Nach seinem erlösenden Tor gegen Deutschland traf der Kapitän im Viertelfinale doppelt. Ob er heute sogar noch einen drauflegt?

EM 2021: England gegen Dänemark im Live-Ticker - Danish Dynamite will Abwehr-Bollwerk sprengen

Update vom 7. Juli, 20.10 Uhr: England ist bei diesem Turnier nach fünf EM-Spielen noch ohne Gegentor. Torwart Pickford musste erst acht Schüsse abwehren. Die größte Chance hatte bislang wohl Thomas Müller, der im Achtelfinale allein auf den Keeper zu rannte und das Tor knapp verfehlte - es wäre der Ausgleich gewesen und Deutschland womöglich weitergekommen.

Doch jetzt haben die Dänen ihre Chance. Kann Danish Dynamite das englische Abwehr-Bollwerk um Harry Maguire heute sprengen? Immerhin hat Dänemark schon elf Treffer erzielt. Nach nur einem Tor aus den ersten beiden Partien, waren es in den beiden folgenden jeweils vier, gegen Tschechien reichten dann zwei Treffer.

EM 2021: England gegen Dänemark im Live-Ticker - Southgate setzt BVB-Star Sancho auf die Bank

Update vom 7. Juli, 19.50 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Englands Coach Gareth Southgate nimmt nach dem überzeugenden 4:0 im Viertelfinale gegen die Ukraine eine Änderung in seiner Startelf vor. Bukayo Saka verdrängt Dortmunds Jadon Sancho, der zur neuen Saison zu Manchester United wechselt, auf die Bank. Daneben wirbeln Mount und Sterling, in der Sturmspitze lauert der dreifache Turniertorschütze Harry Kane.

Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand schickt exakt dieselbe Elf ins Rennen, die sich gegen Tschechien 2:1 durchgesetzt hat. Vor Kapitän und Torwart Kasper Schmeichel verteidigen die Ex-Bundesligaspieler Christensen, Kjaer und Vestergaard. Das Mittelfeldzentrum bilden der Dortmunder Delaney und der Ex-Bayern-Spieler Höjbjerg, flankiert von Maehle auf der linken und Stryger Larsen auf der rechten Seite. Für Torgefahr sollen das Trio Braithwaite, Dolberg und Damsgaard sorgen. Für den Leipziger Yussuf Poulsen muss sich mit der Jokerrolle begnügen.

EM 2021: England gegen Dänemark im Live-Ticker - Southgates eigenwillige Theorie

Update vom 7. Juli, 19.35 Uhr: Englands Teammanager Gareth Southgate versucht vor dem EM-Halbfinale im Heimspiel in Wembley gegen Dänemark den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. „Druck kann auch motivieren. Wir waren noch nie im Endspiel. Wenn wir schon fünf Titel gewonnen hätten, würde es sich anders anfühlen. Aber das haben wir nicht“, sagte Southgate und versuchte zugleich den Spieß umzudrehen und dem Gegner die Favoritenrolle zuzuschieben. „Dänemark hat die EM schon gewonnen. Vielleicht haben sie also mehr Druck als wir“, meinte Southgate. England hat noch nie in einem EM-Finale gestanden, Dänemark war dagegen 1992 völlig überraschend Europameister geworden - das ist fast 30 Jahre her.

Vorbericht:

London - Gesucht wird der Gegner von Italien im Finale der Europameisterschaft*. Am Mittwochabend kämpfen England und Dänemark* im zweiten EM*-Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion um den Einzug ins Endspiel. Die Three Lions* gehen nach dem 4:0 im Viertelfinale als Favorit ins Spiel, während die Dänen beim 2:1 gegen Tschechien den knappen Vorsprung über die Zeit brachten. Ganz England sehnt sich nach dem ersten großen Titel seit der WM 1966.

EM 2021: England gegen Dänemark im Live-Ticker - Three Lions wollen nächste EM-Party in Wembley feiern

Seine Gedanken kreisen schon um das Endspiel am Sonntag, daraus macht Harry Kane kein Geheimnis. „Natürlich habe ich schon die Bilder vom Finale in meinem Kopf. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde. Es wäre ein Traum“, sagte der Englands Kapitän mit Blick auf das große Ziel bei dieser EM. Doch vor der Kür steht zunächst die Pflicht an. Im Halbfinale geht es im Wohnzimmer Wembley gegen den Außenseiter Dänemark* - und Englands Spieler wissen genau um die historische Bedeutung dieses Moments. „Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance“, sagte Kane der BBC. „Das wird eine einmalige Erfahrung für uns.“

Hoffentlich, ergänzte der Torjäger, „gewinnen wir und erleben wieder diese Szenen wie beim Sieg gegen Deutschland.“ Bei jenem 2:0 im Achtelfinale gegen den alten Rivalen hatte Teammanager Gareth Southgate das Wembley-Stadion „so laut wie noch nie“ erlebt, nun wollen die Engländer vor 60.000 Fans die nächste große EM-Party feiern. Er erwarte eine „beeindruckende Atmosphäre“, sagte Kane vor Englands erst zweitem EM-Halbfinale nach 1996 und dem Duell gegen Deutschland (5:6 i.E.). Die Gäste dagegen bekommen Unterstützung von knapp 8000 in Großbritannien lebenden Dänen.

EM 2021: England gegen Dänemark im Live-Ticker - Eriksen sorgt im Halbfinale für Extra-Motivation

Der immense Druck könnte England jedoch auch hemmen. „Sie haben viele Fans, sie haben aber auch mit enorm hohen Erwartungen zu kämpfen“, sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand. „Daraus wollen wir einen Vorteil ziehen.“ Torhüter Kasper Schmeichel verteilte im Vorfeld eine fiese Spitze gegen die Engländer, die noch nie den EM-Titel gewinnen konnten. Im Gegensatz zu Dänemark, die 1992 triumphierten.

Das Drama um ihren Starspieler Christian Eriksen hat die Dänen noch enger zusammengeschweißt. „Wir freuen uns auf das Spiel“, versicherte der frühere Gladbacher und heutige Chelsea-Profi Andreas Christensen: „Wir wissen, dass Wembley ein Ort für wichtige Spiele ist. Wir werden in der Unterzahl sein. Als Team würde ich nicht sagen, dass sie so viel besser sind.“ Eriksen erhielt derweil von der UEFA für das Endspiel am Sonntag eine Einladung ins Wembley-Stadion. Ob er kommen kann, ist offen. Doch eine bessere Motivation gibt es für seine Teamkollegen wohl kaum. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA