Fußball-EM 2021: England - Kroatien im Live-Ticker - Dortmund-Duo in der Startelf?

England muss zum Start der Fußball-EM 2021 gegen Mitfavorit Kroatien ran. Mit dabei: Jude Bellingham und Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Der Live-Ticker.

Fußball-EM 2021*: Zwei Mitfavoriten starten in die Europameisterschaft.

Verfolgen Sie das Spiel aus dem Wembley-Stadion in London hier im Live-Ticker.

München/London - Es ist eines dieser weit verbreiteten Klischees im internationalen Fußball: England kann kein Elfmeterschießen. Unvergessen ist die Niederlage gegen das DFB-Team* im alten Wembley-Stadion bei der Heim-Europameisterschaft 1996.

Im neu errichteten Wembley-Stadion starten die „Three Lions“, wie die englische Nationalmannschaft genannt wird, an diesem Sonntag (13. Juni) in die paneuropäische Fußball-EM 2021*. Der Gegner ist Vize-Weltmeister Kroatien, einer der Mitfavoriten auf den Titel in diesem Sommer.

Fußball-EM 2021: England gegen Kroatien im Live-Ticker - Spielen Jude Bellingham und Jadon Sancho?

Und: Wie die „Daily Mail“ berichtet, trainiert das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate seit neun Monaten just Elfmeterschießen. Durch die Trainingseinheiten vom Punkt würde eine Liste erstellt, welche Schützen am besten im Falle eines Elferschießens antreten sollen. Die Auswahl an Top-Spielern ist groß.

Neben den Superstars von Manchester City, ManUnited, des FC Liverpool und von Tottenham gehören mit Jude Bellingham und Jadon Sancho auch zwei Spieler von Bundesliga-Gigant Borussia Dortmund* dem Kader der Briten an. Ob die beiden Tempodribbler des BVB* aber auch zum Einsatz kommen, wird sich wohl erst kurz vor Spielbeginn zeigen. Gerade Sancho hatte in der Bundesliga* in den letzten Wochen der Saison überzeugt. Ebenso spannend ist freilich die Frage, ob der mittlerweile 35-jährige Luka Modric bei den Kroaten von Beginn an aufläuft. In den letzten Monaten war der Spielmacher (138 Länderspiele) nicht immer gesetzt.

Fußball-EM 2021: Spielplan der Gruppe D - Partien in London und in Glasgow

Sonntag, 13. Juni, 15 Uhr England - Kroatien Wembley-Stadion in London Montag, 14. Juni, 15 Uhr Schottland - Tschechien Hampden Park in Glasgow Freitag, 18. Juni, 18 Uhr Kroatien - Tschechien Hampden Park in Glasgow Freitag, 18. Juni, 21 Uhr England - Schottland Wembley-Stadion in London Dienstag, 22. Juni, 21 Uhr Kroatien - Schottland Hampden Park in Glasgow Dienstag, 22. Juni, 21 Uhr Tschechien - England Wembley-Stadion in London

Keine Frage: Wer von den beiden Kontrahenten mit einem Sieg in die Fußball-EM 2021* startet, hat gute Aussichten auf das Achtelfinale der Europameisterschaft. Denn: Schottland und Tschechien sind in der Vorrundengruppe D die klaren Außenseiter.

Verfolgen Sie das EM-Spiel zwischen England und Kroatien am Sonntagnachmittag (15 Uhr) hier im Live-Ticker. (pm)