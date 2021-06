EM: England gegen Schottland im Live-Ticker - Ungleiches Prestige-Duell in London

Älteste Rivalität der Fußball-Geschichte

Es ist das traditionsreichste Länderspiel der Fußball-Historie. Wir begleiten das 115. Duell zwischen England und Schottland bei der EM im Live-Ticker.

Im Londoner Wembley Stadium treffen England und Schottland zum 115. Mal aufeinander.

Die Ausgangslagen der beiden Rivalen könnten vor der Partie nicht unterschiedlicher sein.

London - Am 30. November 1872 fand das erste Länderspiel in der Geschichte des Fußballs auf dem Hamilton Crescent bei Glasgow statt. Eine schottische Auswahl rang der englischen Elf vor 4000 Zuschauern ein 0:0 ab. Am Freitagabend treffen die beiden Rivalen bei der Europameisterschaft* zum 115. Mal aufeinander.

Die Voraussetzungen bei den beiden britischen Teams sind vor der zweiten Vorrunden-Partie sehr ungleich. Während England* mit einem Sieg gegen den Vizeweltmeister Kroatien startete, verloren die Schotten* zum Auftakt gegen Tschechien.

EM 2021: England gegen Schottland im Live-Ticker - politisch aufgeheiztes Duell in London

Trotz aller sportlichen Differenzen ist der „Battle of Britain“ ein hochbrisantes Spiel, vor allem aufgrund der politischen Komponente. Das EM-Duell fällt mitten in die derzeit in Schottland geführte Diskussion über eine Trennung vom Vereinigten Königreich, die regierende Partei strebt ein zweites Unabhängigkeitsreferendum nach 2014 an und möchte somit wieder EU-Mitglied werden. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson schob einem erneutes Referendum jedoch den Riegel vor, die Stimmung ist angespannt.

Doch die Spieler auf dem Rasen werden sich ausschließlich auf das Sportliche fokussieren. Die Engländer wissen um die Stärken des international unerfahrenen Gegners und deren Anhänger. „Die Atmosphäre beim letzten Mal war einzigartig, es wird ein schwieriges Spiel für uns“, meinte Manchester-United*-Profi Marcus Rashford. Die Mannschaft müsse nun aus ihrer Komfortzone herauskommen, meinte der 23-Jährige.

EM 2021: England gegen Schottland im Live-Ticker - Three Lions in der klaren Favoritenrolle

Die Three Lions könnten mit einem Dreier gegen den Nachbarn einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen, die Schotten könnten mit einer erneuten Pleite bereits aus dem Turnier ausscheiden. Schottland muss angesichts der Ausgangslage punkten, gegen die englischen Superstars um Harry Kane, Raheem Sterling oder Mason Mount wäre alles andere als eine Niederlage ein kleines Wunder. Dabei helfen wollen tausende schottische Fans, die sich bereits Stunden vor dem Spiel auf Londons Straßen versammelten, um ihr Team zu unterstützen. Nur wenige von ihnen werden unter den 22.500 Zuschauern im Wembley Stadium* sein. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA