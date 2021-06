Vor Frankreich-Spiel: Wen streicht Löw aus dem Kader? Bayern-Star wackelt, Leipziger „unglücklich“

Aus 26 mach 23

+ © Efrem Lukatsky/dpa Bundestrainer Joachim Löw muss vor Deutschlands EM-Auftakt den Kader anpassen. © Efrem Lukatsky/dpa

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt Frankreich zum EM-Auftakt. Vor der Partie muss Bundestrainer Jogi Löw drei Spieler aus dem Kader streichen. Wen erwischt es?

München - Die deutsche Nationalmannschaft startet in die Fußball-Europameisterschaft*. Am Dienstag (15. Juni) bekommt es das DFB-Team* direkt mit Titelaspirant Frankreich zu tun. Anstoß in der Münchner Allianz Arena* ist um 21 Uhr. Vor dem Spiel steht Bundestrainer Joachim Löw* vor einer schwierigen Personalsituation - und das betrifft nicht nur die Anfangsformation.

EM 2021: 26 statt 23, minus drei am Spieltag - neue Uefa-Regel für Klostermann „unglücklich“

Denn aufgrund der Corona-Pandemie* durften die Nationalmannschaften 26 statt der üblicherweise 23 Spieler für den Turnierkader berufen. So soll leichter auf Corona-Infektionen reagiert werden können. Die Uefa änderte dafür ihr Reglement. Was den Teams zusätzliche Optionen schaffen soll, sorgt gleichzeitig für unangenehme Entscheidungen. Denn nach wie vor dürfen nur 23 Akteure auf der Bank Platz nehmen, darunter drei Torhüter. Drei Feldspieler müssen folglich gestrichen werden. Bei England erwischte es am Sonntag etwa Dortmunds Jadon Sancho.

Diese Regel sorgt bei den DFB-Spielern nicht für pure Begeisterung. „Ich finde die Regelung persönlich ein bisschen unglücklich“, sagte Abwehrspieler Lukas Klostermann. „Ich weiß nicht, was dahintersteckt, dass drei auf die Tribüne müssen“, ergänzte der Bundesliga-Profi von RB Leipzig*. Man müsse sich nun mit dieser Regel, die man „als Spieler schon auf dem Schirm“ habe, arrangieren. „Wir müssen uns wohl oder übel daran halten.“

Mit unserem brandneuen, kostenlosen EM-Newsletter verpassen Sie keine News rund die Europameisterschaft 2021.

EM 2021: Wen streicht Löw gegen Frankreich aus dem Kader? Hofmann und Goretzka fallen aus

Bleibt die Frage, welche Profis gegen Frankreich zusehen müssen. Definitiv ausfallen wird der Gladbacher Jonas Hofmann. Der Offensivmann laboriert noch an einer Knieverletzung und ist für Löw daher noch keine Option. Hofmann war am Sonntag der einzige DFB-Spieler, der nicht am Mannschaftstraining in Herzogenaurach teilnehmen konnte. Leon Goretzka* vom FC Bayern München trainierte zwar mit, ist aufgrund der Folgen eines Muskelfaserrisses aber erst im zweiten EM-Spiel gegen Portugal (Samstag, 19. Juni) wieder eine Option. Somit werden Hofmann und Goretzka nicht im Kader stehen.

Damit muss Löw jedoch einen fitten Spieler streichen. Als wahrscheinlichste Kandidaten gelten die Linksverteidiger Marcel Halstenberg (Leipzig) und Christian Günter (Freiburg). Beide duellieren sich um die Back-up-Rolle hinter dem gesetzten Robin Gosens. Halstenberg ist der einzige Spieler, der in den Testspielen gegen Dänemark (1:1) und Lettland (7:1) nicht zum Einsatz gekommen ist. Ein Fingerzeig vom Bundestrainer? Nicht vollends gesetzt sind zudem Innenverteidiger Robin Koch* (Leeds) sowie Bayern Münchens Mittelfeldjuwel Jamal Musiala*. Einer dieses Quartetts wird gegen Frankreich wohl zusehen müssen. (as) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA