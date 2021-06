EM 2021: PK mit Löw und Kimmich im Live-Ticker - wie geht Deutschland in den Portugal-Showdown?

DFB-Elf unter Druck

+ © Elmar Kremser/SVEN SIMON/imago-images Joshua Kimmich und Bundestrainer Jogi Löw im Austausch. Vor dem Portugal-Spiel sprechen beide auf der Spieltags-PK. © Elmar Kremser/SVEN SIMON/imago-images

EM 2021: Deutschland steht gegen Portugal unter Druck. Am Freitag sprechen Jogi Löw und Joshua Kimmich auf der Pressekonferenz. Wir sind ab 19.45 Uhr im Live-Ticker für Sie mit dabei.

München - Die deutsche Fußballnationalmannschaf ist gefordert. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich steht die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw vor dem zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft* unter Druck. Am Samstag (19. Juni, 18 Uhr) trifft Deutschland auf Portugal. Eine Niederlage sollte vermieden werden.

EM 2021: Vor DFB-PK - Kimmich fordert mehr Offensivgeist

Für Deutschland kommt es gegen den Europameister zum wegweisenden Duell dieser EM*. Verliert die DFB-Elf* gegen Cristiano Ronaldo* & Co., steht sie fast schon mit dem Rücken zur Wand - wenngleich freilich auch die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen. Die Devise ist daher klar, wie Bayern-Profi Joshua Kimmich* bei MagentaTV deutlich machte: „Wir sind nicht hier, um Urlaub zu machen oder früh abzureisen. Es geht darum, dass wir das Spiel gewinnen und weiterkommen.“

Damit dies gelinge, müsse Deutschland „noch offensiver denken und noch mehr riskieren“, forderte Kimmich. „Wir müssen zeigen, dass wir auch ein Favorit sind.“ Diese Mission wird Kimmich aller Voraussicht nach wieder als rechter Offensiv-Verteidiger in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette angehen müssen - auch wenn die Stimmen nach einer Rückkehr auf seine Stammposition im zentralen Mittelfeld lauter werden.

EM 2021/DFB: Pressekonferenz mit Löw und Kimmich - Diskussionen über Außenposition

Löw* will die Debatte gar nicht erst aufflammen lassen, zieht Vergleiche zu Philipp Lahm und meint: „Jo hat schon als junger Spieler eindrücklich bewiesen, dass er alle Positionen problemlos spielen kann.“ Gegen die Franzosen fremdelte Kimmich jedoch etwas mit seiner Rolle, was allerdings auch an seinem bärenstarken Gegenspieler Lucas Hernandez* lag.

Nichtsdestotrotz konnte der Leader das Spiel nicht wirklich an sich reißen. Der Kimmich-Faktor war überschaubar. Ob das gegen Portugal* besser wird? Weil Lukas Klostermann (Muskelverletzung) und Jonas Hofmann (Knieprobleme) verletzungsbedingt fehlen, wird der 55-fache Nationalspieler wohl auch gegen die Selecao auf der unliebsamen Außenposition spielen. Beide sieht Löw als Alternativen. Wie die deutsche Mannschaft darüber hinaus in das wichtige Spiel gegen Portugal gehen wird, erklärt Löw am Freitag (18. Juni) auf der Spieltagspressekonferenz. Ab 19.45 Uhr stehen er und auch Joshua Kimmich Rede und Antwort. Wir begleiten die PK in München* hier im Live-Ticker. (as) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA