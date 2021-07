EM-Finale im Live-Ticker: „Fans“ versuchen offenbar, das Wembley-Stadion zu stürmen

Endspiel live

+ © IMAGO / Action Plus Großer Andrang: die Fans vor dem Wembley-Stadion in London. © IMAGO / Action Plus

Italien gegen England: Das Finale der Fußball-EM 2021 im Wembley-Stadion in London steht an. Verfolgen Sie das Endspiel der Europameisterschaft heute im Live-Ticker.

Fußball-EM 2021: Im Wembley-Stadion in London steht das Finale der Europameisterschaft an.

Verfolgen Sie das Endspiel hier im Live-Ticker.

Aufstellung Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho, Barella, Verratti, Chiesa, L. Insigne - Immobile Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire - Trippier, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling - H. Kane Tore: -

Update vom 11. Juli, 20.45 Uhr: In London läuft die Schlusszeremonie der Fußball-EM 2021 - kurz vor dem Finale. Viele Regenbogen-Farben sind zu sehen, und ein Video über frühere Europameisterschaften.

Update vom 11. Juli, 20.30 Uhr: In London ist rund um das EM-Finale unglaublich viel los. Zehntausende Fußball-Fans sind aus allen Landesteilen in die Hauptstadt geströmt und feiern schon seit Stunden.

Update vom 11. Juli, 20.15 Uhr: Vor dem EM-Finale zwischen Italien und England kam es in London zu tumultartigen Szenen. Wie unter anderem ein Video bei Twitter zeigt, versuchten offenbar Dutzende „Fans“ in das Wembley-Stadion zu stürmen. Sie wurden von Sicherheitskräften abgehalten.

Update vom 11. Juli, 19.45 Uhr: UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin hat verteidigt, dass beim EM-Finale bis zu 67.500 Zuschauer dabei sein werden - trotz steigender Corona-Zahlen in Großbritannien. „Die Teams verhalten sich hochprofessionell. Auch in den Stadien sind wir sehr strikt, und wenn ich höre, dass Politiker sagen, Menschen hätten sich bei den Spielen infiziert, ohne jeden Beweis, dann enttäuscht mich das ein bisschen“, meinte Ceferin vor dem Endspiel zwischen Italien und England in London.

Update vom 11. Juli, 19.40 Uhr: Die Aufstellungen von Italien und England sind da: Die Azzurri spielen wie erwartet. Die „Three Lions“ beginnen taktisch mit einer Dreierkette, der zuletzt so starke Saka sitzt überraschend nur auf der Bank.

Update vom 11. Juli, 19.30 Uhr: Fußballer sind ja bekanntlich abergläubisch. Allerdings ist das, was die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2021 vollführt, wirklich kurios. Es könnte den EM-Titel bringen (siehe Link).

Erstmeldung vom 11. Juli: London - Italien gegen England: In London steigt das Finale der paneuropäischen Fußball-EM 2021*. Und zwar vor bis zu 67.500 Zuschauern im Wembley-Stadion. Allen Bedenken in der Coronavirus-Pandemie zum Trotz. Doch: Bei der Fußball-EM 2021* soll jener Fußball im Fokus stehen.

Für England wäre es der erste Titel bei einer Europameisterschaft überhaupt. Für Italien wäre es nach 1968 der zweite Sieg bei einer Euro. Verzichten müssen die Azzurri auf Linksverteidiger Leonardo Spinazzola, dem 28-Jährigen riss im EM-Viertelfinale Italiens gegen Belgien (2:1) die Achillessehne. Bis dahin war der Profi von AS Rom einer der besten Spieler dieser EM 2021*.

Zum Finale ist Spinazzola mit nach London geflogen. Dort wird auch die Frage sein, ob sich einzelne englische Fans diesmal fairer verhalten als im EM-Halbfinale Englands gegen Dänemark (2:1 n.V.). Torwart Kasper Schmeichel war in dieser Partie durch einen Laserpointer aus dem Publikum irritiert worden.

Im Video: Italiens Giorgio Chiellini spricht über „Psychospielchen“ bei der EM 2021

Der europäische Fußballverband UEFA hatte wegen des Falls ein Disziplinarverfahren gegen den englischen Verband FA eingeleitet und auch wegen Störungen durch Fans während des Abspielens der dänischen Nationalhymne sowie wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern ermittelt. Vor dem Endspiel wurde die Strafe bekannt: Der englische Verband muss 30.000 Euro zahlen.

Dass heute alles mit rechten Dingen auf dem Platz zugeht, dafür wird der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers Sorge tragen. Im Fokus wird nach seinem Traumtor im EM-Halbfinale auch Federico Chiesa (Juventus Turin) stehen, der es fußballerisch auch dem neuen Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann*, angetan hat.

Verfolgen Sie das EM-Finale zwischen Italien und England* an diesem Sonntagabend hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA