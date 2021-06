EM 2021: Finnland gegen Russland JETZT im Live-Ticker - VAR nimmt frühes Tor zurück

Start in den 2. Spieltag der EM

Die finnische Nationalmannschaft um Torhüter Lukas Hradecky sendete vor dem EM-Spiel gegen Russland eine Botschaft an Christian Eriksen.

Zum Auftakt des 2. Spieltags der EM treffen Finnland und Russland aufeinander. Wir begleiten die Partie aus Sankt Petersburg im Live-Ticker.

Finnland - Russland 0:0 (-:-), Mittwoch, 15 Uhr

Der 2. Spieltag der Europameisterschaft beginnt.

Finnland will nach dem Überraschungs-Coup gegen Dänemark auch gegen Russland auftrumpfen. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Finnland - Russland 0:0 (-:-)

Finnland Aufstellung: Hradecky - Toivio, Ajajuuri, O'Shaughnessy - Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen - Pukki, Pohjanpalo Russland Aufstellung: Safanov - Mario Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyaev - Barinov, Ozdoev - Zobnin, Golovin, Al. Miranchuk - Dzyuba Tore: - Schiedsrichter: Danny Makkelie

3. Minute: Tooooor! Die Finnen führen! Wieder ist es Pohjanpalo... doch der VAR greift ein und nimmt das Tor wegen Abseits zurück. Ist das bitter.

1. Minute: Anstoß in St. Petersburg! Der Ball rollt.

Update vom 16. Juni, 14.55 Uhr: Schlägt heute wieder die große Stunde von Joel Pohjanpalo. Der Stürmer wuchtete gegen Dänemark einen Kopfball zum 1:0-Sieg in die Maschen und sorgte damit für das erste finnische Tor bei einer EM. In der vergangenen Saison war der Angreifer von Bayer 04 Leverkusen an Union Berlin ausgeliehen und erzielte in nur 20 Spielen für die Eisernen sechs Treffer.

EM 2021: Finnland gegen Russland im Live-Ticker - Uhus gegen Sbornaja

Update vom 16. Juni, 14.45 Uhr: Hätten Sie es gewusst? Der Spitzname der finnischen Nationalmannschaft ist „Huuhkajat“, die Uhus. Die Russen heißen Sbornaja Rossii po futbolu, kurz: „Sbornaja“ (Auswahl). Eine Übersicht zu allen Spitznamen der EM-Teilnehmer gibt es hier.

EM 2021: Finnland gegen Russland im Live-Ticker - Nachbarschaftsduell in St. Petersburg

Update vom 16. Juni, 14.40 Uhr: Besonders weit mussten die Finnen nicht reisen für das zweite EM-Spiel gegen Russland. Die Partie findet in St. Petersburg statt, die Stadt liegt nur 200 Kilometer von der russischen Grenze zu Finnland entfernt. Die Suomi können sich also auf ein kleines Heimspiel freuen.

EM 2021: Finnland gegen Russland im Live-Ticker - Finnen senden emotionale Botschaft an Eriksen

Update vom 16. Juni, 14.30 Uhr: Die finnische Nationalmannschaft hat schon beim Aufwärmen vor dem EM-Spiel gegen Russland ein erstes Zeichen gesetzt. „Get well Christian“ („Werde wieder gesund, Christian“) stand in blauer Schrift auf den weißen Aufwärmshirts, die Teemu Pukki und seine Kollegen vor der Partie in St. Petersburg trugen.

Der Däne Christian Eriksen hatte am Samstag beim Spiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und war wiederbelebt worden. Inzwischen ist Eriksen aber auf dem Weg der Besserung. Für Dänemark steht am Donnerstag (18 Uhr) gegen Belgien die erste Begegnung nach dem Schockmoment an.

EM 2021: Finnland gegen Russland im Live-Ticker - Russen wechseln den Torhüter

Update vom 16. Juni, 14.05 Uhr: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da! Finnland nimmt nach dem erfolgreichen 1:0 gegen Dänemark zum Auftakt nur eine Startelfänderung vor. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Rasmus Schüller Kapitän Tim Sparv, der nur auf der Bank Platz nimmt. Im Tor steht wie gewohnt der Leverkusener Torhüter Lukas Hradecky. Im Sturm ruhen die Hoffnungen auf dem Siegtorschützen vom Dänemark-Spiel Joel Pohjanpalo, der vergangene Saison von Leverkusen an Union Berlin verliehen war, und den Ex-Schalker Teemu Pukki.

Die Russen wechseln nach dem 0:3-Debakel gegen Belgien gleich dreimal. Safonov ersetzt Shunin im Tor. Auch in der Abwehr gibt es einige Änderungen. Diveev kommt für Semyonov in die Innenverteidigung. Der offensive Mittelfeldspieler Aleksey Miranchuk ersetzt den verletzten Zhirkov. Dafür rückt Kuzyaev von links offensiv zurück in die Viererkette. Für die Tore soll Kapitän Artyom Dzyuba von Zenit St. Petersburg bei seinem Heimspiel sorgen.

Vorbericht: Sankt Petersburg - Alle teilnehmenden Mannschaften haben bei der Fußball-EM* ihr erstes Spiel bestritten. Nach den ersten fünf Turniertagen beginnt nun am Mittwoch der 2. Spieltag* bei der EM 2021*. Außenseiter Finnland* ist in Gruppe B in Sankt Petersburg bei Russland* zu Gast.

EM 2021: Finnland gegen Russland im Live-Ticker - Kollaps von Eriksen überschattet Finnen-Coup

Die Finnen feierten am Samstag mit dem 1:0 in Dänemark bei ihrer ersten Teilnahme an einer Welt- oder Europameisterschaft direkt den ersten Sieg. Niemand hatte dem 5,5-Millionen-Einwohner Land, das für Eishockey oder Wintersport bekannt ist, etwas zugetraut.

Richtig feiern konnte der Turnierneuling den Coup aber nicht, denn alles wurde vom tragischen Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen überschattet. Das Spiel musste kurz vor der Halbzeit unterbrochen werden, lange Zeit war fraglich, ob es überhaupt weitergehen kann. Eriksen gab aus dem Krankenhaus Entwarnung, mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung.

EM 2021: Finnland gegen Russland im Live-Ticker - Suomi haben Achtelfinale vor Augen

Das Siegtor für die Suomi (übersetzt: „Land der Seen und Sümpfe“), wie Finnland auch genannt wird, köpfte der Leverkusener Joel Pohjanpalo, der in der vergangenen Saison an Union Berlin ausgehliehen war. In der Defensive verteidigten die Finnen leidenschaftlich und blieben trotz 2:22 Torschüssen ohne Gegentor. Das hatten sie auch ihrem Torhüter Lukas Hradecky, ebenfalls aus Leverkusen, zu verdanken. Der Keeper parierte sogar einen Elfmeter. „Wir wissen, dass wir jedem Gegner weh tun können. Und wir haben nichts zu verlieren“, sagte der Bayer-Profi. „Wenn jeder Gegner ein bisschen Respekt und Sorge hat, wie er gegen uns spielen soll, dann haben wir unseren Job gut gemacht.“

Finnland könnte mit einem Sieg gegen Russland bereits das Achtelfinale perfekt machen, selbst ein Unentschieden dürfte angesichts des Modus, bei dem auch die vier besten Gruppendritten weiterkommen, fast schon für die K.o.-Phase reichen. „Als wir dieses Turnier gestartet haben, hatten wir einen Traum. Der Sieg gegen Dänemark war der erste Meilenstein. Und wir haben die nächsten Meilensteine schon im Kopf“, sagte Trainer Markku Kanerva.

EM 2021: Finnland gegen Russland im Live-Ticker - Sbornaja ohne „Opa“ Zhirkov

Russland steht nach dem der 0:3-Pleite zum Auftakt gegen Belgien bereits mit dem Rücken zur Wand. Nicht mit dabei ist der am Knie verletzte Routinier Yuri Zhirkov. „Wir haben unseren Opa verloren“, schreibt das russische Online-Portal Championat als Schlagzeile. Der 37-Jährige ist der einzige verbleibende Spieler der wohl besten russischen Mannschaft überhaupt, die bei der EM 2008 ins Halbfinale stürmte.

Das Spiel zwischen Finnland und Russland wird live und exklusiv bei MagentaTV gezeigt, auch in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. Die anderen beiden Gruppengegner Belgien und Dänemark duellieren sich erst am Donnerstag (18 Uhr).