Frankreich gegen Schweiz im Live-Ticker - Erwischt es nach dem Europameister auch den Weltmeister?

Achtelfinale in Bukarest

Frankreich bekommt es im Achtelfinale der Europameisterschaft mit der Schweiz zu tun. Der Weltmeister steht gegen das forsche Nachbarland unter Druck. Der Live-Ticker.

Weltmeister Frankreich hat zuletzt Schwächen gezeigt, will seiner Favoritenrolle im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz aber gerecht werden.

Die Schweiz gibt sich selbstbewusst und „ist bereit, Geschichte zu schreiben.“ Wir begleiten die Partie zwischen Frankreich und Schweiz im Live-Ticker.

Bukarest - Der Europameister ist schon raus, jetzt ist der Weltmeister gefordert: Frankreich* trifft bei der Europameisterschaft* im Achtelfinale* auf die Schweiz*. Nach dem verlorenen Finale gegen Portugal im eigenen Land vor fünf Jahren wollen „Les Bleus“ nun endlich auch wieder den EM*-Titel holen.

EM 2021: Frankreich gegen Schweiz im Live-Ticker - Weltmeister will in „K.o.-Modus“ schalten

Nach der Ankunft im „Paris des Ostens“ verspürten die französischen Stars um Kylian Mbappe* einen Hauch von Heimat. Die Busfahrt vom Flughafen zum Hotel in der Altstadt Bukarests* führte die Equipe Tricolore vorbei am prachtvollen Triumphbogen - einer fast detailgetreuen Nachbildung des berühmten Pariser Wahrzeichens. Doch viel Zeit für Sightseeing blieb den Weltmeistern in der rumänischen Hauptstadt nicht. „Es ist nicht die beste Zeit, um Tourist zu sein“, sagte Verteidiger Presnel Kimpembe mit einem Lächeln. Stattdessen liegt der Fokus voll auf der kniffligen Achtelfinal-Aufgabe Schweiz.

Mit nur einem Sieg und fünf Punkten gewann das französische Starensemble zwar die „Todesgruppe F“ vor Deutschland und Portugal, doch ein fußballerisches Feuerwerk hat die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps* noch nicht gezündet. Wie schon bei der EM 2016 und WM 2018. Auch damals legten Antoine Griezmann und Co. erst ab der K.o.-Phase so richtig los. Jetzt beginne ein „völlig neuer Wettbewerb“, betonte Deschamps, der auf die verletzten Verteidiger Lucas Digne und Jules Kounde sowie den Gladbacher Stürmer Marcus Thuram verzichten muss: „Jedes Spiel kann das letzte sein“. In einer „sehr komplizierten Gruppe“ habe sein Team „eine negative Überraschung“ verhindert. „Wir wollen das Momentum mitnehmen“, ergänzte der Trainer.

EM 2021: Frankreich gegen Schweiz im Live-Ticker - Mbappe wartet auf erstes Tor

Gegen die Schweiz soll vor allem Erfolgsgarant Mbappe seine Torjäger-Qualitäten endlich wieder unter Beweis stellen. Bislang agierte der 22-Jährige glücklos, erzielte noch keinen Treffer. „Das Turnier dauert noch lange, seine Tore werden kommen“, versicherte Kimpembe, Teamkollege bei Paris St. Germain.

Zuletzt habe sich Mbappe „in den Dienst der Mannschaft“ gestellt, ergänzte Kimpembe, und sehr viele Torchancen kreiert. Beim 1:1 gegen defensiv agierende Ungarn brachte Mbappe seine Stärken im schnellen Umschaltspiel kaum zur Geltung, auch beim 2:2 gegen Portugal fehlte den Franzosen oft der Esprit im Spielaufbau. Das soll sich gegen die Eidgenossen, die laut Deschamps über „eine gut strukturierte Mannschaft mit einem interessanten Offensivpotenzial“ verfügen, ändern.

Die Schweiz will nach drei verlorenen Achtelfinals in Folge erstmals seit der WM 1954 wieder ein Viertelfinale erreichen. „Wir wollen ihre Schwächen bestrafen. Diese Mannschaft ist bereit, Geschichte zu schreiben“, sagte Kapitän Granit Xhaka. „Gegen Frankreich wird es natürlich enorm schwer. Aber wenn man weit kommen oder das Turnier gewinnen will, muss man jeden schlagen.“ (ck/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA