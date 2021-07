Italiens Nationalcoach nach EM-Triumph mit Tränen in den Augen vor TV-Kamera: „Wichtig für ganz Italien“

Stimmen zum EM-Finale

Im Finale der EURO 2020 kämpften Italien und England im Wembley-Stadion um den EM-Titel. Am Ende wurde es wieder dramatisch. Die Stimmen zur Partie.

Das Finale der EM 2021 bestritten England und Italien - mit dem glücklicheren Ende für die Azzurri

Für das Team von Gareth Southgate wäre es der erste Titel seit dem WM-Triumph 1966 gewesen

Italien gewann zwei Jahre später im Jahr 1968 die Europameisterschaft - und wiederholte nun den Erfolg

Wir haben für Sie die Stimmen des EM-Finals zusammen

London - Es war angerichtet! Das Finale der Fußball-Europameisterschaft 2021* zwischen Italien und England stand an - und welcher Austragungsort hätte für dieses epische Match besser passen können, als das Wembley-Stadion? Mit 67.500 zugelassenen Zuschauern in London waren die Sympathien im Fußball-Tempel klar verteilt.

England schickte sich nach dem WM-Triumph von 1966 an, seinen zweiten großen Titel zu holen. Da war Italien in den vergangenen Jahren erfolgreicher - zumindest, was WM-Titel angeht. Insgesamt wurde die Squadra Azzurra vier Mal Fußball-Weltmeister (1934, 1938, 1982 und 2006). Allerdings gab es lediglich einen EM-Titel zu feiern (1968) - aber immerhin einer mehr als die Engländer. Nur sind es sogar zwei mehr!

Die Partie war sehr dramatsich, Gesprächsbedarf gab es zum Abschluss der EM 2021* in jedem Fall. Wir fassen für Sie die Stimmen zum EM-Finale zwischen Italien und England* zusammen.

Roberto Mancini (Nationaltrainer Italien) nach dem Spiel über...

... die Partie (Manci hat sichtlich Tränen in den Augen): „Sie waren gut, sie waren sehr gut. Wir waren in Schwierigkeiten, aber dann haben wir das Spiel dominiert. Ich weiß nicht was ich sagen soll, die Jungs waren wunderbar.“

... die Wichtigkeit des Erfolgs nach der verpatzen WM 2018: „Es wird ganz wichtig sein. Für ganz Italien. Wir haben es geschafft, gut zu spielen und zu gewinnen.“

... seine Erwartungen, was jetzt in Italien los sein wird: „Ich hoffe, dass in Italien jetzt gefeiert wird.“

Leonardo Bonucci (Torschütze zum 1:1-Ausgleich) nach der Partie über:

... seine Gefühle (brüllend): „Wenn ich nur dran denke, wie wir angefangen haben. Wir waren vor zwei Jahren ganz unten. Wir haben uns auch einem Loch rausgezogen. Wir müssen uns bei allen bedanken. Beim Trainer. Beim Präsident. Wir sind wieder eine große Nation. Den Pokal nehmen wir mit und geben ihn nie wieder her.“

