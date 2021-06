EM 2021: Italien - Österreich JETZT im Live-Ticker - Gelingt David Alaba die Riesen-Sensation?

Achtelfinale live

+ © IMAGO / GEPA pictures Top-Star von Österreich bei der EM 2021: David Alaba. © IMAGO / GEPA pictures

Favorit Italien fordert im zweiten Achtelfinale der Fußball-EM 2021 Außenseiter Österreich. Mittendrin: David Alaba. Verfolgen Sie das Spiel am Samstagabend hier im Live-Ticker.

Italien - Österreich -:- (-:-), Samstag, 21 Uhr

EM 2021: Vor dem zweiten Achtelfinale der Europameisterschaft sind die Rollen klar verteilt.

Verfolgen Sie das Spiel aus dem Wembley-Stadion in London hier im Live-Ticker.

Aufstellung Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Spinazzola - Jorginho, Verratti, D. Berardi, Barella, L. Insigne - Immobile Aufstellung Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - X. Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic Tore: -

Update vom 26. Juni, 20.40 Uhr: Italien geht ins Risiko. Der zuvor angeschlagene Kapitän Giorgio Chiellini fehlt im Kader, soll geschont werden. Weil die Azzurri fest davon ausgehen, dass sie weiterkommen. Zu Mutig?

Update vom 26. Juni, 20.30 Uhr: In der Startelf der Österreicher stehen acht Profis aus der deutschen Bundesliga. Wichtig wird sein, wie die Dreierkette hinter Sturmspitze Arnautovic das italienische Bollwerk bespielen kann. Baumgartner (1899 Hoffenheim), Sabitzer (RB Leipzig) und Laimer (Gladbach) sind hier gefordert.

EM 2021: Italien gegen Österreich im Live-Ticker - Locatteli sitzt nur auf der Bank, Arnautovic stürmt

Update vom 26. Juni, 20.10 Uhr: Die Aufstellungen sind raus, und siehe da, bei Italien gibt es eine große Überraschung: So sitzt der bislang bärenstarke Locatelli nur auf der Bank. Dasselbe gilt für den jungen Stürmer Chiesa. Bei Österreich ist Arnautovic wohl die einzige Spitze. Noch-Bayer Alaba (bis 30. Juni) könnte heute in der Viererkette spielen.

Update vom 26. Juni, 20 Uhr: Ein Blick in die Statistik: Der letzte Sieg Österreichs gegen Italien liegt sehr lange zurück und war im Dezember 1960 in Neapel (2:1). Das ÖFB-Team gewann zwölf seiner bisher 36 Länderspiele gegen die Azzurri. Auch das letzte Aufeinandertreffen ist schon eine Weile her: Ein Test in Nizza endete im August 2008 2:2. Und heute?

EM 2021: Italien gegen Österreich im Live-Ticker - Immobile, Verratti und Insigne spielten schon zusammen

Update vom 26. Juni, 19.45 Uhr: Sie verstehen sich blind. Es ist eines dieser ungeschriebenen Gesetze im Fußball, auch gültig bei der paneuropäischen EM 2021.

Denn: Torjäger Ciro Immobile (Lazio Rom), Spielmacher Marco Verratti (Paris Saint-Germain) und Außenangreifer Lorenzo Insigne (SSC Neapel) haben in der Saison 2011/2012 zusammen für Delfino Pescara an der Adriaküste gespielt. „Es erinnert an früher, wie sie sich blind verstehen, sie sprechen dieselbe Sprache, wie sie sich bewegen mit und ohne Ball. Ich hoffe, ich habe meinen Teil zu dieser Chemie beigetragen“, sagte der damalige Coach Zdeněk Zeman kürzlich der Gazzetta dello Sport über das Zusammenspiel der drei Filigrantechniker in der italienischen Nationalmannschaft.

EM 2021: Italien gegen Österreich im Live-Ticker - Gelingt Franco Foda mit dem ÖFB-Team das Wunder?

Update vom 26. Juni, 19.15 Uhr: Die Italiener seien der „haushohe Favorit“, erklärte Österreichs deutscher Nationaltrainer Franco Foda vor dem Match gegen die Italiener in London. Der Rheinhesse coacht das ÖFB-Team bereits seit November 2017, nachdem er zuvor Trainer von Sturm Graz war.

Markant: Vor der EM 2021 stand der 55-Jährige in der Alpenrepublik ordentlich in der Kritik. Das Fußball-Magazin Ballesterer bezeichnete ihn und seinen Fußball als „bieder, ernst und humorlos. Foda begreift Fußball als ein Spiel der Fehlervermeidung“. Doch: Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des österreichischen Fußballs zog die Nationalmannschaft in ein EM-Achtelfinale ein. Kaum auszudenken, wie die Kritiker verstummen, sollte der einstige Bundesliga*-Profi von Bayer Leverkusen und des VfB Stuttgart auch noch das Wunder schaffen und das EM-Viertelfinale erreichen.

„Klar sind wir krasser Außenseiter, aber es gibt trotzdem immer so ein paar Prozent“, sagte Foda vor dem Spiel im Wembley-Stadion. „Selbst wenn es nur zehn Prozent sind - mit zehn Prozent kann man auch schon etwas bewegen und anfangen. Wenn es null Prozent wären, wäre es schlimm.“

EM 2021: Italien gegen Österreich im Live-Ticker - Azzurri klarer Favorit in London

Erstmeldung vom 26. Juni: München/London - Italien gegen Österreich: Die Ausgangslage vor dem zweiten Achtelfinale der paneuropäischen Fußball-EM 2021* ist klar, die Favoritenrolle geht eindeutig an die Azzurri. Für die Burschen jedoch, die für Austria auflaufen, ist gar nichts klar. Hört man ihnen zu, glauben sie wirklich an die Riesen-Sensation im Wembley-Stadion zu London. Einen Sieg von Rot-Weiß-Rot.

Die Vorfreude vor dem nächsten Nachbarschafts-Duell dieser Fußball-EM 2021* ist zumindest groß „Wir haben eine riesige Vorfreude. Erstens, weil wir zum ersten Mal ins Achtelfinale gekommen sind. Zweitens, weil wir gegen Italien spielen können. Wir wissen, dass das Spiel extrem schwierig wird. Aber: Ist natürlich machbar!“, sagte Ex-Bundesliga*-Profi Marko Arnautovic (einst Werder Bremen*). „Die Italiener haben eine Weltklasse-Mannschaft. Sie haben, weiß ich nicht, 20 oder 30 Spiele nicht mehr verloren und, weiß ich nicht, elf Spiele kein Tor mehr bekommen“, meinte der Angreifer weiter: „Das sagt schon alles.“

EM 2021: Italien gegen Österreich im Live-Ticker - Kampfansage von Christoph Baumgartner

Auch einem anderen Österreicher war das Adrenalin regelrecht anzumerken. „Jetzt spüren wir schon ein bisschen dieses Kitzeln. Dieser Fokus kommt. Wir haben jetzt auch schon ein paar Szenen vom Gegner gesehen. Wir wissen, was sie drauf haben. Die Vorfreude ist extrem“, meinte Bundesliga*-Profi Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim*): „Ich bin davon überzeugt, dass wir da nicht zum Spaß hinfahren. Ein Achtelfinale bei einer Euro, in Wembley gegen Italien - da brauche ich keine zusätzliche Motivation spritzen. Wir werden alle so heiß auf das Spiel sein.“

EM 2021: Italien gegen Österreich im Live-Ticker - 22.500 Fans im Wembley-Stadion in London?

Doch: Italien ist nach einer famosen Vorrunde mit neun Punkten und 7:0-Toren klarer Favorit. Aber: Die Squadra Azzurra spielt heute eben nicht im heimischen und emotionalen Rom, sondern in England. Ein Faktor?

22.500 Zuschauer sind an diesem Samstagabend zugelassen. Doch es werden sehr wahrscheinlich kaum Fans aus Italien und Österreich dabei sein. Der Grund: die Verbreitung der Delta-Variante in der Coronavirus-Pandemie* in Großbritannien. So besteht zum Beispiel bei einer Reise nach London Quarantänepflicht für Fans sowohl bei der Ein- als auch bei der Rückreise aus und nach Österreich. Für Spannung ist in jedem Fall gesorgt.

