EM 2021: Kroatien - Spanien JETZT im Live-Ticker - Slapstick-Eigentor, doch prompt klingelt es wieder

Im Achtelfinale der EM 2021 kommt es in Kopenhagen zu einem echten Kracher: Kroatien trifft auf Spanien. Verfolgen Sie das Spiel hier im Live-Ticker.

Kroatien - Spanien 1:1

Fußball-EM 2021*: Im fünften Achtelfinale kommt es in Kopenhagen zu einem echten Kracher.

Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Aufstellung Kroatien: Livakovic - Juranovic, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Brozovic, Kovacic, Vlasic, Modric, Rebic - B. Petkovic Aufstellung Spanien: Unai Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya - S. Busquets, Koke, Pedri - Sarabia, Morata, Ferran Torres Tore: 1:0 Pedri (20./Eigentor), 1:1 Sarabia (38.)

45. Minute + 1: Pause in Kopenhagen! In einem kurzweiligen Spiel geht es in die Kabinen.

45. Minute: Gefährlich! Schneller und langer Ball auf Rebic. Doch Unai Simon kommt aus seinem Kasten und schlägt den Ball weg. Der Torwart von Athletic Bilbao hat seinen Riesen-Fehler vor dem 0:1 offenbar gut verarbeitet.

43. Minute: Es geht hin und her. Beide Mannschaften wollen die Initiative übernehmen und versuchen es spielerisch. Schön anzuschauen, das Match im Stadion Parken zu Kopenhagen.

EM 2021: Kroatien gegen Spanien im Live-Ticker - Sarabia gleicht in Kopenhagen aus

38. Minute: Tooooorrrrr!!! Kroatien - Spanien 1:1, Torschütze: Sarabia. Ausgleich! In den letzten Minuten hat die Seleccion den Druck merklich erhöht. Rückpass von der Grundlinie. Gaya scheitert wuchtig an Livakovic, der die Kugel nach vorne abprallen lässt. Sarabia nimmt sich den Abpraller und schweißt den Ball regelrecht in die Maschen.

37. Minute: Da kommen die Spanier mal vor das Tor! Distanzschuss - doch der eigene Mann, Azpilicueta, wird angeschossen.

33. Minute: Spanien müht sich. Aber der sogenannte letzte Pass fehlt. Übrigens: Bei diesem Duell gibt es nur einen einzigen Spieler von Real Madrid - Luka Modric. Und der 36-Jährige spielt bekanntlich für die Kroaten.

30. Minute: Spanien muss sich sichtlich sammeln. Aktuell geht bei der Seleccion nicht viel zusammen. Kroatien wirkt dagegen viel sicherer in seinen Ballaktionen. Verkehrtes Spiel nach einer einseitigen Anfangsphase.

26. Minute: Kroatien! Petkovic zündet den Turbo und zieht nach innen. Kurz hochgeschaut, und ab dafür. Er hämmert den Ball ansatzlos über das Gebälk hinweg.

25. Minute: Riesen-Chance für Kroatien! Vlasic dreht sich schnell, geht an Garcia vorbei und jagt die Kugel ins Außennetz.

EM 2021: Kroatien gegen Spanien im Live-Ticker - Slapstick-Eigentor von Pedri

20. Minute: Tooooooooorrrr!!! Kroatien - Spanien 1:0, Torschütze: Pedri (Eigentor). Unglaublich bitter! Mein Lieber! Der erst 18-jährige Pedri spielt den Ball von der Mittellinie zurück in Richtung Tor. Der Ball holpert und hat viel Dampf. Aber was macht der Unai Simon da bitte? Dem 24-jährigen Keeper rutscht der Ball über den Schlappen und springt einfach ins Tor. Keine Ballannahme. Völlig überhastet geht der Torwart diesem Zuspiel entgegen. Slapstick!

16. Minute: Uhhhhhhhh ... Pedri spielt fein in die Schnittstelle auf Koke. Doch der Mittelfeldmann von Atlético Madrid scheitert frei am kroatischen Keeper Livakovic. Das war eine Riesen-Chance! Die muss er eigentlich machen ...

12. Minute: Großchance für Spanien! Morata geht an die Grundlinie, legt für Sarabia ab, der direkt abzieht - Außennetz!

9. Minute: Das Stadion in Kopenhagen gleicht einem Hexenkessel! Rund 25.000 Zuschauer dürfen rein - gekommen sind vor allem viele Kroaten.

5. Minute: Gefühlt 90 Prozent Ballbesitz für die Seleccion. Doch Koke bekommt den Ball in den Rücken, kann diesen nicht unter Kontrolle bringen.

2. Minute: Die Spanier beginnen mit sehr viel Ballbesitz. Flanke aus dem Halbfeld. Doch Livakovic hat die Kugel sicher.

1. Minute: Los geht es in Kopenhagen!

EM 2021: Kroatien gegen Spanien im Live-Ticker - Ex-Bayer Ivan Perisic fehlt

Update vom 28. Juni, 17.50 Uhr: Kroatien muss ausgerechnet im EM-Achtelfinale auf Stürmer Ivan Perisic (einst FC Bayern*) verzichten. Der 32-Jährige von Inter Mailand fehlt wegen einer Corona-Infektion.

Update vom 28. Juni, 17.40 Uhr: Luis Enrique bemühte vor dem Match in Kopenhagen teils martialische Rhetorik, die die Bedeutung dieses Spiels nochmal unterstrich.

„Wir werden gegen die Kroaten insbesondere im Mittelfeld die Entscheidung herbeiführen müssen. Wie auch wir haben die Kroaten dort ihre besten Spieler“, meinte der spanische Nationalcoach und prophezeite: „Es wird eine Schlacht geben, einen regelrechten sportlichen Krieg.“

EM 2021: Kroatien gegen Spanien im Live-Ticker - Seleccion gewann dreimal eine Europameisterschaft

Update vom 28. Juni, 17.30 Uhr: Europameisterschaften liegen den Spaniern eigentlich. Dreimal gewann die Selección bislang eine EM - 1964, 2008 und 2012. Ist dieses Jahr für die Mannschaft von Luis Enrique wieder mehr drin?

Update vom 28. Juni, 17.15 Uhr: Die Aufstellungen sind da: Bei Kroatien sitzt Bundesliga*-Star Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim*) überraschend nur auf der Bank. Dasselbe gilt für Dani Olmo (RB Leipzig*) auf Seiten der Spanier.

Erstmeldung vom 28. Juni: München/Kopenhagen - Es ist ein echter Kracher bei dieser paneuropäischen Fußball-EM 2021*: Vize-Weltmeister Kroatien tritt gegen Spanien an. Eine stolze Fußball-Nation, die sich nach den Enttäuschungen bei der WM 2018 (Aus im Achtelfinale), bei der EM 2016 (Aus im Achtelfinale) und bei der WM 2014 (Aus nach der Vorrunde) endlich wieder nach einem großen Titel sehnt.

EM 2021: Kroatien gegen Spanien im Live-Ticker - Kracher-Duell in Kopenhagen

Nach dem Hin und Her in der Vorrunde bei dieser Europameisterschaft mit zwei Unentschieden und einem Kantersieg (5:0 gegen die Slowakei), gibt sich die spanische Selección demonstrativ zuversichtlich. „Es hat sich überhaupt nichts geändert, wir haben immer noch die gleiche Einstellung. Wir haben gegen Schweden zehn Großchancen kreiert, genauso gegen Polen und gegen die Slowakei. Es hat sich eigentlich nichts geändert“, sagte Nationalcoach Luis Enrique vor der Partie in Kopenhagen (Stadion Parken) gegen die Kroaten.

„Wir haben das gleiche Selbstvertrauen wie zu Beginn des Turniers“, sagte er und meinte dennoch: „Wir haben schon erwartet, die Gruppe zu gewinnen.“ Die Gruppe E ging jedoch mit zwei Punkten Vorsprung an die überraschend starken Schweden. Weswegen es nun für Bundesliga*-Profi Dani Olmo (RB Leipzig*) zu einem ganz besonderen Spiel kommt. Denn: Der 23-Jährige spielte fünfeinhalb Jahre lang für Dinamo Zagreb, ehe er nach Deutschland in die Bundesliga* wechselte. Er spricht fließend Kroatisch und hat dem Vernehmen nach bis heute eine große Verbindung zu dem kleinen Land auf dem Balkan.

EM 2021: Kroatien gegen Spanien im Live-Ticker - Leipzigs Dani Olmo in der Startelf?

Sicher kein Nachteil auf dem Feld. Ob er diesen Faktor ausnutzen kann, ist jedoch noch fraglich: Gegen die Slowaken saß Olmo 90 Minuten lang nur auf der Bank. Was geht gegen den Vize-Weltmeister um den routinierten Superstar Luka Modric (Real Madrid)?

Verfolgen Sie das EM-Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien hier im Live-Ticker.