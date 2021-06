Jubel-Eklat mit Folgen: Arnautovic suspendiert! Alpen-Zlatan gegen Niederlande nicht im Kader

Rassistischer Vorfall

Der Torjubel von Marko Arnautovic nach seinem Treffer gegen Nordmazedonien (3:1) sorgte für viel Wirbel. Nun wurde der Angreifer für das Niederlande-Spiel suspendiert.

Bukarest - Es ist einer der Aufreger der Fußball-Europameisterschaft! Beim Spiel zwischen Österreich und Nordmazedonien (3:1) setzte Marko Arnautovic kurz vor Schluss den sehenswerten Schlusspunkt, sein anschließender Jubel war dann aber alles andere als sehenswert*.

Der Ex-Bundesliga-Star beleidigte deutlich erkennbar seinen Gegenspieler Ezgjan Alioski. Arnautovic schrie in Richtung des Nordmazedonen: „Ich f***e deine Shiptar-Mutter“. Auf Serbisch ist Shiptar eine abwertende rassistische Beleidigung.

EM 2021: Jubel-Eklat mit Folgen! UEFA suspendiert Arnautovic - Alpen-Zlatan gegen Niederlande nicht dabei

Nun hat die UEFA reagiert und Arnautovic für ein Spiel bei der EM 2021* suspendiert. Das teilte der Verband einen Tag vor dem zweiten Gruppenspiel in den Niederlanden am Donnerstag (21 Uhr) mit. Damit muss der frühere Bremer im Topspiel bei Oranje in Amsterdam zuschauen.

Bereits am Montagabend forderte der nordmazedonische Fußballverband FFM in einem offiziellen Schreiben an die UEFA die „härteste Strafe“ für den Österreicher, ehe der Dachverband am Dienstag eine Untersuchung einleitete. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Ukraine am kommenden Montag (21.) steht Arnautovic dem Team von Coach Franco Foda wieder zur Verfügung. (smk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIEN