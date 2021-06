EM 2021: Niederlande - Tschechien JETZT im Live-Ticker - Chancen ohne Ende in Budapest

Achtelfinale live

Im dritten Achtelfinale der Fußball-EM 2021 stehen sich die Niederlande und Tschechien gegenüber. Verfolgen Sie das Spiel aus Budapest am frühen Sonntagabend hier im Live-Ticker.

Niederlande - Tschechien 0:0

Fußball-EM 2021*: Das dritte Achtelfinale der Europameisterschaft steigt in Budapest.

Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Aufstellung Niederlande: Stekelenburg - de Vrij, de Ligt, Blind - Dumfries, van Aanholt, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum - Depay, Malen Aufstellung Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik - Schick Tore: -

13. Minute: Wieder ist Dumfries durch. Vaclik kommt weit aus seinem Kasten. Der niederländische Außen legt den Ball an ihm vorbei, wird aber zu weit in Richtung Grundlinie abgedrängt.

11. Minute: Die Niederlande sind klar am Drücker, fahren einen Angriff nach dem anderen auf das Tor des Außenseiters.

8. Minute: Uhhhhh ... wieder kommt die Niederlande gefährlich vor den Kasten der Tschechen. Freistoß aus dem Halbfeld. Am zweiten Pfosten köpft de Ligt quer in die Mitte. Doch er steht dabei im Abseits.

6. Minute: Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier. Sie suchen den Weg nach vorne.

2. Minute: Gefährlich! Direkt der erste Angriff der Niederlande über links. Langer Flankenwechsel, und plötzlich ist Dumfries völlig frei. Doch: Die Flanke kommt zu weit.

1. Minute: Los geht es in Budapest mit dem nächsten Achtelfinale dieser Fußball-EM 2021!

EM 2021: Niederlande gegen Tschechien im Live-Ticker - Zehntausende Fans in Budapest

Update vom 27. Juni, 17.55 Uhr: Wieder sind in der Puskas-Arena in Budapest zehntausende Fans dabei. Das Stadion in der ungarischen Hauptstadt ist vor allem in Orange getüncht.

Update vom 27. Juni, 17.45 Uhr: Die Niederlande will laut Nationalcoach Frank de Boer unbedingt Europameister werden. Bislang holte die „Elftal“ erst einen großen Titel - den EM-Sieg 1988 in Deutschland.

Im Halbfinale bezwang Oranje damals im Hamburger Volksparkstadion die DFB-Elf 2:1, im Finale gab es ein 2:0 im Münchner Olympiastadion gegen die Sowjetunion.

EM 2021: Niederlande gegen Tschechien im Live-Ticker - Patrik Schick hat alle Tore erzielt

Update vom 27. Juni, 17.30 Uhr: Kurios: Tschechien kam als Dritter in Gruppe D weiter - mit einer Torbilanz von 3:2. Alle drei Treffer erzielte Stürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen. Knippst der Goalgetter auch heute gegen Favorit Niederlande?

Update vom 27. Juni, 17.15 Uhr: Die Aufstellungen sind da: Bittere Nachricht für das tschechische Team: Kapitän Vladimir Darida fällt für das EM-Achtelfinale gegen die Niederlande aus. Der Berliner fehlt verletzt im Kader der Tschechen. Bei den Niederlanden stürmt Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) nicht von Anfang an, der Bundesliga*-Stürmer sitzt erstmal auf der Bank.

EM 2021: Niederlande gegen Tschechien im Live-Ticker - Titel-Ansage von Frank de Boer

Erstmeldung vom 27. Juni: München/Budapest - Die Ansage von Nationaltrainer Frank de Boer war eindeutig. Die Niederlande will den Sieg bei der paneuropäischen Fußball-EM 2021*.

„Wenn wir es unter die besten vier Teams schaffen, hätten wir uns gut geschlagen. Natürlich hängt das von den Leistungen ab, aber wir haben nur ein Ziel: Wir wollen durch die Grachten in Amsterdam fahren. Wir wollen nicht nur ins Finale, sondern dort auch gewinnen“, sagte der ehemalige Profi des FC Barcelona auf der Pressekonferenz zum EM-Achtelfinale gegen Tschechien an diesem Sonntag im ungarischen Budapest (18 Uhr).

De Boer meinte weiter: „Das ist unser Ziel. Wenn wir den Titel auf den Booten in den Grachten feiern können, wäre das Turnier erfolgreich. Aber es gibt andere Teams, die das auch wollen und viel Qualität haben. Es ist nicht so einfach, Europameister zu werden. Ich denke, dass wir die Qualität dazu haben. Aber es muss alles passen. Weil ich ein positiver Mensch bin, sage ich, dass alles passen wird.“

EM 2021: Niederlande gegen Tschechien im Live-Ticker - Bangen um Vladimir Darida

Doch: Tschechien hat freilich was dagegen. Aber: Der Finalist von 1996 (1:2 n.V. gegen Deutschland*) bangt vor dem Match um Kapitän und Bundesliga*-Profi Vladimir Darida (Hertha BSC*). Der 30-Jährige hatte sich in der Trainingseinheit am Freitag verletzt. Details nannte der tschechische Verband nicht. Markant: Potentiell könnte heute ein möglicher Halbfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft* spielen. Aber bis dahin ist es freilich noch ein weiter Weg - Deutschland muss sich in seinem EM-Achtelfinale erstmal in England (Dienstag, 18 Uhr, hier im Live-Ticker) durchsetzen.

Verfolgen Sie das Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Tschechien hier im Live-Ticker. (pm)