Unfall überschattet England-Sieg: Fan stürzt im Wembley von der Tribüne - Zustand ist „kritisch“

Vorfall bei EM 2021

+ © via www.imago-images.de Beim Spiel zwischen England und Kroatien stürzte ein Mann von einer Tribüne im Wembley-Stadion. © via www.imago-images.de

Bei dem Spiel zwischen England und Kroatien ist ein Mann von der Tribüne gestürzt. Er wird in einem Krankenhaus versorgt, sein Zustand ist jedoch kritisch.

London - Eine schwere Verletzung eines Fans hat den EM-Auftaktsieg der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kroatien (1:0) überschattet. Wie die Sprecher der UEFA und des Wembley-Stadions gegenüber dem SID bestätigten, ist der Fan kurz nach dem Anpfiff der Partie von den Tribünen gestürzt, zunächst in der Arena medizinisch versorgt und in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

EM 2021: Mann stürzt im Wembley von der Tribüne

Weitere Informationen wolle man zum „geeignetem Zeipunkt“ veröffentlichen, teilte die UEFA mit. Vonseiten der Wembley-Verantwortlichen hieß es, man werde den Zwischenfall intensiv untersuchen und aufklären.

Angaben zu Zustand, Alter und Geschlecht des verunglückten Fans gab es zunächst nicht. 22.500 Zuschauer waren am Sonntagnachmittag in der Arena. Nach Informationen der Zeitung Evening Standard handelte es sich jedoch um einen Mann, der von einem Rang gestürzt und auf die Sitze und den Steinboden in der Etage darunter gefallen war. Man werde den Vorfall gemeinsam mit der UEFA untersuchen, kündigte der Wembley-Sprecher an. (SID, dpa)