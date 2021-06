EM 2021: Vorrunden-Spiele der Gruppen D und E heute live im TV

Ein Spiel läuft nicht im Free-TV

Am Montag, 14. Juni 2021, stehen mit Schottland gegen Tschechien, Polen gegen Slowakei und Spanien gegen Schweden drei EM-Spiele an. Hier sehen Sie die Partien der Gruppe E im TV.

Hamburg – Nach den schockierenden Szenen um Dänemarks Christian Eriksen* geht die Fußball-EM 2021 trotzdem ganz normal weiter. Am Montag, 14. Juni 2021, stehen wieder drei Partien an. Diesmal spielen die Gruppen D und E. Im frühen Spiel des Tages duellieren sich Schottland und Tschechien ab 15:00 Uhr im Hampden Park in Glasgow. Es ist nach England gegen Kroatien das zweite Spiel der Gruppe D. Das Duell wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein.

Anders hingegen die beiden späteren Spiele des Tages. Sowohl die Partie zwischen Polen und der Slowakei als auch das Duell zwischen Spanien und Schweden werden im deutschen Free-TV übertragen. Auch online sind die Spiele über einen Livestream abrufbar. Wo Sie alle EM-Spiele des Tages sehen können*, erfahren Sie hier.