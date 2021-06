Gegen wen könnte Deutschland im Achtelfinale spielen? Drei schwere Brocken drohen

Sechs Gegner möglich

+ © Federico Gambarini/dpa Jogi Löw muss sich mit seinem Team im Achtelfinale womöglich warm anziehen. © Federico Gambarini/dpa

Deutschland hat gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale bei der EM. Vorausgesetzt, es klappt - auf wen könnte die Löw-Elf treffen? Sechs Gegner sind möglich.

München - Das EM*-Achtelfinale ist in greifbarer Nähe! Die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem Sieg gegen Portugal beste Chancen, die K.O.-Runde zu erreichen. Mit einem Sieg oder Unentschieden steht die DFB-Elf sicher im Achtelfinale der EM 2021*. Bei einer Niederlage müsste man auf einen Sieg Frankreichs gegen Portugal hoffen.

Einfach mal angenommen, dass es gegen Ungarn gut geht - auf welchen Gegner könnte die deutsche Mannschaft* dann im Achtelfinale treffen? Die neue Regelung mit den besten vier Gruppendritten macht die Sache etwas komplizierter als sonst. Betrachtet man alle möglichen Szenarien, kommt man (Stand 22. Juni) auf sechs mögliche Kontrahenten.

Wenn Deutschland Gruppensieger wird, lautet der Gegner ...

Schweiz (sicher Dritter der Gruppe A) oder

Ukraine (sicher Dritter der Gruppe C)

Wenn Deutschland Gruppenzweiter wird, lautet der Gegner ...

Tschechien (Falls Erster der Gruppe D) oder

England (Falls Erster der Gruppe D)

Wenn Deutschland Gruppendritter wird, lautet der Gegner ...

Belgien (sicher Erster der Gruppe B) oder

Niederlande (sicher Erster der Gruppe C)

Trifft Deutschland auf England, die Niederlande oder Belgien, würde im Achtelfinale gleich ein richtig schwerer Brocken warten. Vermeintlich leichtere Gegner wären die Ukraine, die Schweiz oder Tschechien. Ein Spruch, der nie alt wird, besagt aber: Wer das Turnier gewinnen will, muss jeden schlagen. Interessant sind aber dieses Mal nicht nur die Gegner, sondern auch die Spielorte.

EM-Achtelfinale: Deutschland könnte an vier Orten spielen

Je nachdem, wie Deutschland gegen Ungarn spielt, sind vier verschiedene Orte möglich: Als Gruppensieger spielt das DFB-Team am 28. Juni in Bukarest, als Gruppenzweiter am 29. Juni im Wembley und als Gruppendritter am 27. Juni entweder in Sevilla oder Budapest.

Zuerst muss die Löw-Truppe aber ihre Pflicht gegen Ungarn erledigen. Einige Spieler sind angeschlagen, für Thomas Müller sieht es nicht gut aus. Dafür ist Leon Goretzka wieder fit. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA