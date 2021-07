EM 2021: Tschechien gegen Dänemark JETZT im Live-Ticker - Ex-Bayern-Star denkt an Christian Eriksen

Viertelfinale live

Dänemark kann bei der EM ein Sommermärchen schreiben. Die unangenehmen Tschechen wollen das verhindern. Das Viertelfinale im Live-Ticker.

Tschechien - Dänemark -:- (-:-), Samstag, 18 Uhr

Fußball-EM 2021*: Eine Überraschungsmannschaft zieht sicher ins Halbfinale der Europameisterschaft ein.

Verfolgen Sie das Viertelfinale hier im Live-Ticker.

Tschechien - Dänemark -:- (-:-), Samstag, 18 Uhr

Aufstellung Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik - Schick Aufstellung Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard - Dolberg Tore: -

Update vom 3. Juli, 17.20 Uhr: Millionen bangten bei der EM 2021 um Dänemark-Star Christian Eriksen. Jetzt ist das erste Foto nach dessen OP in den Sozialen Medien aufgetaucht (siehe Link).

EM 2021: Tschechien - Dänemark im Live-Ticker - Erstes Halbfinale der EURO steht

Update vom 3. Juli, 17 Uhr: Das Viertelfinale der EM 2021 ist in vollem Gange. Am Freitagabend setzte sich Spanien in einem echten Krimi 3:1 im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch, Italien siegte in München 2:1 gegen Belgien.

Schweiz - Spanien 1:3 i.E. (1:1 n.V.) Belgien - Italien 1:2 (1:2) Tschechien - Dänemark (18 Uhr) -:- (-:-) Ukraine - England (21 Uhr) -:- (-:-)

Mit diesen Ergebnissen steht auch schon das erste Halbfinale fest. Sowohl die Semifinals als auch das Endspiel finden in London im Wembley-Stadion statt - vor bis zu 60.000 Zuschauern.

Fußball-EM 2021: Halbfinale: Dienstag, 6. Juli, 21 Uhr Italien - Spanien Mittwoch, 7. Juli, 21 Uhr Ukraine/England - Tschechien/Dänemark

EM 2021: Tschechien - Dänemark im Live-Ticker - „Danish Dynamite“ feierte größten Erfolg gegen DFB-Team

Update vom 3. Juli, 16.50 Uhr: Die größten Erfolge beider Nationalmannschaften, die sich heute in Baku messen, stehen im Zusammenhang mit Deutschland. Dänemark gewann 1992 sensationell die Europameisterschaft in Schweden gegen das DFB-Team (2:0 im Finale in Göteborg), die Tschechen unterlagen vier Jahre später bei der EM 1996 in Wembley 1:2.

Update vom 3. Juli, 16.30 Uhr: Das Thema Christian Eriksen ist nach dem Zusammenbruch des Spielmachers im ersten Gruppenspiel freilich auch im EM-Viertelfinale zwischen Tschechien und Dänemark in Baku allgegenwärtig.

„Wir werden für Christian spielen und für alle, die uns unterstützt haben“, sagte der ehemalige FC-Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg schon vor zwei Wochen. Heute haben seine Teamkollegen die Möglichkeit, den Mittelfeldmann von Inter Mailand nach dem zwischenzeitlichen Schock richtig glücklich zu machen.

EM 2021: Tschechien - Dänemark im Live-Ticker - Thema Christian Eriksen ist allgegenwärtig

Erstmeldung vom 3. Juli: München/Baku - Es lockt ein packendes EM*-Halbfinale in Wembley, ungebremste Euphorie in der Heimat und weiterhin die Möglichkeit auf den ganz großen Wurf - für Kasper Hjulmand und seine Dänen* steht die Bedeutung des Duells mit Tschechien* und Überflieger Patrik Schick daher außer Frage. Dies sei „eine Chance“, betonte der dänische Nationaltrainer vor dem Viertelfinale, „die wir vielleicht nie wieder bekommen“.

Es ist die Stunde der Außenseiter, denn schon vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Baku steht fest, dass eines der beiden Überraschungsteams am Mittwoch in London um den Finaleinzug kämpft. Vor allem in Dänemark hoffen die Menschen auf den nächsten Höhepunkt dieser emotionalen Reise, die mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen so dramatisch begonnen hatte.

EM 2021: Tschechien - Dänemark im Live-Ticker - „Christian Eriksen wird jeden Tag vermisst“

„Es ist eine große Achterbahn“, sagte der frühere Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg mit Blick auf den Turnierverlauf. Doch der nervenzehrende Kampf an jenem Abend vor drei Wochen schweißte das dänische Team offenbar zusammen - und dient längst als Motivation. Eriksens Platz am Tisch sei „immer noch da und er wird jeden Tag vermisst“, versicherte Höjbjerg: „Wir tun das für ihn. Das weiß er.“

Nicht nur das Drama um Eriksen und die Solidarität aus aller Welt beflügelt Dänemark in diesen Tagen. Es sind auch die Erinnerungen an die EM 1992, als Danish Dynamite im Endspiel in Göteborg gegen Deutschland (2:0) unverhofft zum Titel stürmte. „Wir stehen alle zusammen. Alle für einen, einer für alle, diese Werte haben sich gegenüber 1992 nicht groß verändert“, sagte Höjbjerg. Aber die dänische Mannschaft habe bis zum Ziel „noch einen Weg zu gehen“.

EM 2021: Tschechien - Dänemark im Live-Ticker - Dänen wollen „Freude bereiten“

Nach dem berauschenden Sieg gegen Wales (4:0) ist die Vorfreude in Dänemark jedenfalls riesig. „Wir machen das nicht für uns, wir machen das für Dänemark“, sagte Hjulmand am Freitag: „Wir haben zwei Träume: Einer ist, etwas zu gewinnen. Der zweite Traum ist, den Menschen Freude zu bereiten und sie zu inspirieren.“ Der Leipziger Yussuf Poulsen, der zuletzt von einer Verletzung am Gesäßmuskel ausgebremst wurde, ist wieder dabei.

Als Spielverderber könnte diesmal Schick eingreifen, der bei dieser EM groß aufspielt. Der Leverkusener ist der einzige verbliebene Torjäger im Turnier mit vier oder mehr Treffern - die Jagd auf Cristiano Ronaldo (5 Tore) ist eröffnet. „Natürlich würden wir uns wünschen, dass er den Goldenen Schuh gewinnt. Wir werden unser Bestes tun, um ihm dabei zu helfen“, sagte Teamkollege Petr Sevcik.

EM 2021: Tschechien - Dänemark im Live-Ticker - Krönt sich Patrik Schick zum Torschützenkönig?

Weitere Schick-Tore dürften nach dem Überraschungserfolg gegen die Niederlande (2:0) auch die Hoffnungen der tschechischen Fans befeuern - und die Erinnerungen an frühere Erfolge wecken. Seine Mannschaft habe „vielleicht nicht die großen Stars“, aber Tschechien habe einen „wahnsinnigen Teamspirit“, sagte Schick.

Sein Trainer Jaroslav Silhavy plant bereits den nächsten Coup: „Vielleicht können wir auch gegen Dänemark überraschen und sogar noch weiter kommen.“ (SID) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN MEDIA