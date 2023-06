Kimmich und Havertz sorgen für Last-Minute-Remis gegen Ukraine – Defensive macht große Sorgen

Von: Marcel Schwenk

Die DFB-Auswahl kommt in ihrem 1000. Länderspiel gegen die Ukraine nicht über ein 3:3 hinaus. Die Partie zum Nachlesen im Live-Ticker.

Update vom 12. Juni, 20.45 Uhr: Der Bundestrainer zeigte sich nach dem 3:3 gegen die Ukraine alles andere als unzufrieden. „Wir haben gut angefangen, es lief alles sehr wunderbar“, sagte Hansi Flick nach der Partie im ZDF: „Dann haben wir individuelle Fehler gemacht und haben gesehen, dass die Mannschaft nicht mit der aller breitetsten Brust aufgetreten ist. Es tut mir leid für die Mannschaft, weil sie wirklich alles versucht hat. Zum Glück hat sie wenigstens noch den Ausgleich geschafft.“ Kuriose Moment im Anschluss: Als der Bundestrainer zur weiteren Analyse ausholen wollte, brach das ZDF auf einmal die Übertragung ab und schaltete auf den Montags-Krimi um.

Deutschland - Ukraine 3:3 (1:2)

Deutschland: Trapp – Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck (46. Klostermann) – Wolf (62. Hofmann), Kimmich, Goretzka (62. Musiala), Raum (71. Henrichs) – Sané, Brandt (71. Wirtz) – Füllkrug (46. Havertz) Ukraine: Trubin – Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko (78. Pikhalionok) – Stepanenko (64. Ignatenko) – Tsygankov (71. Zubkov), Yarmolenko (64. Malinovskyi), Sudakov, Mudryk (78. Sobol) – Dovbyk (64. Vanat) Tore: 1:0 Füllkrug (6. Minute), 1:1 Tsygankov (18.), 1:2 Mudryk (23.), 1:3 Tsygankov (55.), 2:3 Havertz (83.), 3:3 Kimmich (90+1.)

+++ Fazit: Insgesamt betrachtet ist das späte Remis für Deutschland hochverdient, einige Fragezeichen bleiben nach der Partie aber trotzdem. Spielerisch war die DFB-Elf der Ukraine definitiv überlegen, die Gegentore fielen jedoch aus Kontern, die besser hätten verteidigt werden können. Havertz brachte nach seiner Einwechslung frischen Schwung und war mit seinem Tor sowie dem rausgeholten Elfmeter maßgeblich daran beteiligt, dass Deutschland nicht als Verlierer vom Platz ging. Offensiv war das durchaus in Ordnung, defensiv jedoch ausbaufähig. Weiter geht‘s für die Mannschaft von Hansi Flick am Freitag (16. Juni) in Warschau gegen Polen. +++

90+3. Minute: Im Anschluss passiert nicht mehr viel, der Abpfiff ertönt pünktlich.

Havertz holt den Efmeter raus, Kimmich verwandelt: Später Ausgleich für Deutschland

90+1. Minute: Kimmich übernimmt Verantwortung und trifft! Der Kapitän verzögert beim Anlauf kurz, zieht dann mit der Innenseite ab und trifft mithilfe des linken Innenpfostens zum Ausgleich. Trubin hat die Ecke zwar geahnt, war letztlich aber machtlos.

90. Minute: Strafstoß für Deutschland! Havertz wird von Sobol gelegt, klare Nummer.

88. Minute: Wieder sucht Rüdiger Chelsea-Angreifer Havertz, dieses Mal ist der Pass aber ein Stück zu lang und leichte Beute für Trubin.

87. Minute: Deutschland drückt weiterhin, aber auch die Ukraine steckt nicht auf. Gelingt noch der Ausgleich?

Deutschland – Ukraine live: Havertz nach Rüdigers Pass mit dem Anschluss

83. Minute: Der Anschluss! Rüdiger mit dem langen Ball auf Havertz, der diesen mit dem Kopf mitnimmt, sich um den orientierungslosen Gegenspieler dreht und überlegt mit rechts abschließt. Keine Chance für Trubin.

78. Minute: Mudryk und Mykolenko machen Platz für Pikhalionok und Sobol.

77. Minute: Musiala dribbelt an und legt für Sané ab. Der Flügelspieler visiert mit der Innenseite das lange Eck an, setzt die Kugel aber deutlich daneben.

Deutschland – Ukraine live: Trapp pariert gegen Zubkov

75. Minute: Deutschland hat defensiv echt Probleme. Mudryk schickt Zubkov steil, der kurz zuvor eingewechselte Stürmer scheitert an Trapp.

73. Minute: Eine Ecke von Kimmich wird geklärt, über Umwege landet der Ball aber nochmals beim Mittelfeldspieler des FC Bayern. Am zweiten Pfosten findet er Rüdiger, der volley ab- und knapp verzieht.

71. Minute: Erneuter Wechsel beim DFB-Team. Wirtz und Henrichs erhalten 20 Minuten, Brandt und Raum gehen runter. Bei der Ukraine ersetzt Zubkov den Doppeltorschützen Tsygankov.

Deutschland – Ukraine live: Flick stellt wieder auf Viererkette um

68. Minute: Deutschland agiert seit dem zweiten Doppelwechsel mit einer Viererkette. Das Experiment Dreierkette wurde also nach nur 60 Minuten ad acta gelegt.

64. Minute: Auch die Ukraine tauscht. Für Yarmolenko, Stepanenko und Dovbyk kommen Malinovskyi, Ignatenko und Vanat.

63. Minute: Musialas Abschluss wird geblockt, Havertz‘ Schuss aus der Distanz geht drüber.

Tsygankov schnürt den Doppelpack: Ukraine erhöht

62. Minute: Nächster Doppelwechsel bei den Hausherren. Wolf und Goretzka gehen runter, es kommen Hofmann und Musiala.

60. Minute: Die Fans im Weserstadion quittieren die Leistung mit Pfiffen, vor allem die Defensivarbeit dürfte der Grund für den Unmut sein.

55. Minute: Der nächste Nackenschlag, Deutschland legt sich die Kugel selbst ins Tor! Brandt will Ginter mitnehmen, dem verspringt das Leder aber. Dovbyk spritzt dazwischen, läuft auf Trapp zu und legt im letzten Moment quer auf Tsygankov. Dieser muss nur noch zum 3:1 aus ukrainischer Sicht einschieben.

53. Minute: Mudryk dreht auf und lässt Wolf sowie Sané stehen, Goretzka unterbindet den Gegenstoß auf Kosten eines Freistoßes.

Deutschland – Ukraine live: Flick wechselt nach der Pause doppelt

52. Minute: Zu Beginn der zweiten Hälfte ergibt sich dasselbe Bild wie im ersten Durchgang. Flicks Mannschaft hat mehr Ballbesitz, die Ukrainer stehen tief und konzentrieren sich auf die Abwehrarbeit.

49. Minute: Deutschland kommt über die linke Seite mit Rüdiger, dessen Flanke sorgt für keine Gefahr.

46. Minute: Flick wechselt doppelt. Schlotterbeck und Füllkrug haben Feierabend, Klostermann und Havertz wirken fortan mit.

+++ Fazit zur Halbzeit: Deutschland begann ansehnlich und ging früh mit 1:0 in Führung. In der Folge hatte die DFB-Elf weiterhin mehr vom Spiel, konnte sich aber keine klaren Chancen herausarbeiten. Dann schlug die Ukraine durch Tsygankov und Mudryk unter gütiger Mithilfe der deutschen Abwehr doppelt zu. Sanés Freistoß unmittelbar vor der Pause landete am Querbalken, weshalb die Flick-Auswahl nach dem ersten Durchgang mit 1:2 hinten liegt. Offensiv sieht das im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht aus, allerdings lässt die Zuordnung in der Rückwärtsbewegung zu wünschen übrig. +++

Deutschland – Ukraine live: Sanés Freistoß knallt an den Querbalken

45+2. Minute: Latte! Stepanenko tritt Kimmich auf den Fuß, Freistoß für Deutschland aus rund 23 Metern halbrechter Position. Sané tritt an und zieht die Kugel mit der Innenseite auf die lange Ecke, trifft aber nur das Gebälk. Im Anschluss geht‘s in die Pause.

45+1. Minute: Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang.

44. Minute: Überragend von Yarmolenko, der sich gegen Schlotterbeck behauptet und im Sechzehner mit der Hacke auf Tymchyk ablegt. Der stellt gegen Raum den Körper rein und versucht es aus spitzem Winkel, verzieht aber um Zentimeter.

Deutschland – Ukraine live: Füllkrugs Kopfball geht drüber

43. Minute: Mudryk lässt Rüdiger im Laufduell zunächst alt aussehen, der Real-Verteidiger kommt aber noch in den Zweikampf und gewinnt die Kugel. Mudryks Beschwerde, weil Rüdiger ordentlich mit den Händen gearbeitet hat, findet beim Schiedsrichter keinen Anklang.

38. Minute: Goretzka mit dem starken Ballgewinn im Zentrum, nach drei kurzen Pässen hat Raum auf links Platz. Seine Flanke findet Füllkrug, der beim Kopfball aber leicht in Rücklage gerät und das Spielgerät nicht mehr richtig nach unten drücken kann. Da war mehr drin.

35. Minute: Wenn es bei der Ukraine nach vorne geht, dann vor allem mit langen Bällen über die rechte Seite. Dieses Mal verpuffen die Angriffsbemühungen jedoch.

Deutschland – Ukraine live: DFB-Elf hat am Rückstand zu knabbern

33. Minute: Füllkrug sucht im Strafraum gegen drei Mann das Dribbling, Yarmolenko grätscht dazwischen.

31. Minute: Schlotterbeck bedient Raum, der die Kugel direkt in den Strafraum bringt. Trubin klärt per Fuß ins Seitenaus, der folgende Einwurf sorgt für keine große Gefahr.

29. Minute: Deutschland wirkt nach dem Doppelschlag verunsichert, die Ukraine hingegen sicherer. Jetzt probiert es Goretzka mal aus der zweiten Reihe und verzieht knapp, in den gegnerischen Strafraum kommt die Flick-Elf aktuell aber nicht.

Deutschland – Ukraine live: Doppelschlag bringt Gäste in Front

23. Minute: Die Ukraine dreht das Spiel! Raum verliert den Ball im Aufbau, Schlotterbeck steht nicht gut und muss Tymchyk ziehen lassen. Dessen Hereingabe lässt Tsygankov clever für Mudryk durch, der aus acht Metern Rüdiger anschießt. Von dessen Bein prallt der Abschluss unhaltbar für Trapp ins Tor.

Deutschland – Ukraine jetzt live: DFB-Abwehr völlig konfus – Gäste drehen nach Füllkrug-Führung auf © IMAGO/Marc Schueler

21. Minute: Der bislang auffällige Wolf bleibt nach einem Zweikampf auf dem Boden liegen und hält sich die rechte Schulter. Er muss behandelt werden, Hofmann intensiviert das Aufwärmen.

18. Minute: Der Ausgleich! Von der Ukraine ist nahezu nichts zu sehen, doch dann taucht Tsygankov vor Trapp auf und vollstreckt eiskalt unten links. Zwar wird zunächst auf Abseits entschieden, der VAR korrigiert jedoch und der Treffer zählt. Da sah die deutsche Dreierkette nicht gut, sondern vielmehr sehr unsortiert aus.

Deutschland – Ukraine: Raum lässt das 2:0 liegen

13. Minute: Eine Korrektur zum deutschen Treffer. In der Wiederholung wird erkennbar, dass Niclas Füllkrug den Schuss von Wolf entscheidend abfälschte. Der Treffer dürfte also auf das Konto des Werder-Stürmers gehen.

11. Minute: Nächste gute Gelegenheit für Deutschland. Brandt wird auf dem rechten Flügel steil geschickt, seine flache Flanke auf den zweiten Pfosten erreicht Raum. Dieser schließt direkt ab, trifft aber nur das Außennetz.

9. Minute: Deutschland bislang mit Oberwasser, Kimmich kann einen hohen Ball in den Strafraum aber nicht kontrollieren. Trubin schnapp sich das Spielgerät.

Deutschland – Ukraine live: Kimmich leitet ein, Wolf schießt Füllkrug an

6. Minute: 1:0 für die DFB-Elf! Kimmich mit dem Chip auf den rechten Flügel. Wolf pflückt das Leder herunter, zieht nach innen, lässt Matviienko stehen und schließt mit links ab. Das Leder wird noch unhaltbar abgefälscht und schlägt unter dem Querbalken ein.

5. Minute: Deutschland setzt sich in der Hälfte der Gäste fest, sowohl Raum als auch Wolf stehen extrem hoch. Die Hereingabe des BVB-Akteurs gerät aber zu flach und kann geklärt werden.

2. Minute: Erste Großchance für Deutschland! Mudryk will den Ball zurück zum Keeper spielen und übersieht Füllkrug komplett. Der steht plötzlich frei vor Trubin, setzt den Ball aber knapp rechts neben den Kasten.

1. Minute: Rüdiger mit einem ersten langen Ball in Richtung Sané, Tymchyk ist aber aufmerksam.

1. Minute: Das Spiel ist freigegeben, der Ball rollt.

Deutschland – Ukraine live: Anstoß zum 1000. Länderspiel des DFB

Update, 17.58 Uhr: Die beiden Teams betreten den Rasen, die Gäste haben sich für das Auflaufen eine Flagge der Ukraine umgebunden. Auch auf den Rängen sind einige gelb-blaue Shirts sowie Fahnen zu sehen.

Update, 17.53 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff im Weserstadion, dann wird auch ein Ukrainer sein Debüt feiern: Serhiy Rebrov gibt seine Premiere als Cheftrainer.

Update, 17.45 Uhr: Die bekanntesten Namen im Team der Ukraine dürften wohl Andriy Yarmolenko und Mykhaylo Mudryk sein. Ersterer spielte einst in der Bundesliga für Borussia Dortmund, Zweiterer wechselte im Januar 2023 für bis zu 100 Millionen Euro aus Donezk zum FC Chelsea.

Update, 17.35 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Anastasios Sidiropoulos aus Griechenland, der an den Seitenlinien von seinen Landsmännern Reinhart Buxbaum und Chasan Koula unterstützt wird.

Vierter Offizieller ist Ioannis Papadopolous. Als VAR fungiert Aristotelis Diamantopolous, sein Assistent ist Spyridon Zampalas. Das gesamte Schiedsrichter-Team wird zugunsten der ukrainischen Menschen auf sein Honorar verzichten, laut DFB-Angaben handelt es sich dabei um rund 4.000 Euro.

Deutschland mit starker Bilanz: Noch keine Niederlage gegen die Ukraine

Update, 17.25 Uhr: Insgesamt standen sich die DFB-Auswahl und die Nationalmannschaft der Ukraine bislang in acht Partien gegenüber. Für Deutschland setzte es noch keine einzige Niederlage.

Zuletzt begegneten sich beide Teams in der Gruppenphase der Nations League im November 2020, damals gelang ein 3:1-Erfolg. Den Rückstand durch Yaremchuk egalisierte Sané, ehe ein Werner-Doppelpack die Partie entschied.

Deutschlands Aufstellung bekannt: Sané startet, Musiala auf der Bank

Update, 17.05 Uhr: Folgende Startelf schickt Flick auf den Rasen: Trapp – Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck – Wolf, Kimmich, Goretzka, Raum – Sané, Brandt – Füllkrug

Bayern-Youngster Jamal Musiala muss also ebenso wie Barcelona-Torwart Marc-Andre ter Stegen zunächst mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen. Als Kapitän führt Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, der gemeinsam mit FCB-Kollege Leon Goretzka die Schaltzentrale bildet, das Team aufs Feld.

Erstmeldung vom 12. Juni, 16.45 Uhr: Bremen – Die DFB-Auswahl feiert ein Jubiläum, die Partie in Bremen ist das 1000. Länderspiel in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Anpfiff ist am Montagabend um 18 Uhr im Weserstadion.

DFB-Präsident Neuendorf: Länderspiel „mit und für die Ukraine“

Aus rein sportlicher Sicht stellt die Begegnung das dritte Testspiel des Jahres vor der Heim-EM 2024 und für Bundestrainer Hansi Flick somit die Möglichkeit dar, weiter an der Startelf zu feilen und neue Taktiken zu probieren. Allerdings steht am Montagabend auch ein politischer Aspekt im Blickpunkt: Gegner ist die Ukraine, das Aufeinandertreffen wurde vom DFB offiziell als Benefizspiel ausgegeben.

„Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir anlässlich unseres Jubiläums ein Länderspiel mit und für die Ukraine bestreiten können“, wurde DFB-Präsident Bernd Neuendorf im April in der offiziellen Mitteilung zitiert. Rund um die Partie plant der Verband verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine, dazu gehören beispielsweise die Versteigerung eines Trikotsatzes sowie Spenden aus „Vermarktungs- und Ticketerlösen“.

Deutschland gegen Ukraine heute live: Einsatzgarantie für Füllkrug

Natürlich wird es für die Flick-Elf in der Hansestadt aber auch darum gehen, nach den wechselhaften Auftritten im März wieder in die Spur zu kommen. So kündigte der Coach bereits vor einigen Tagen an, die Länderspielphase zu nutzen, um ein System mit Dreierkette zu testen. Definitiv nicht in der Innenverteidigung agieren wird BVB-Star Niklas Süle, der nicht im Deutschland-Kader steht und sich jüngst Kritik gefallen lassen musste.

Eine Einsatzgarantie in seinem Wohnzimmer erhielt indes Werder-Angreifer Niclas Füllkrug, der erst im vergangenen November sein Nationalmannschaftsdebüt feierte. „Er wird morgen anfangen. So ist der Plan, Stand heute. Er ist einer, der einer Mannschaft guttut, der auch vorangeht“, so Flick auf der Pressekonferenz am Sonntag. (masc)