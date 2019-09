Emre Can: Länderspiele, aber keine Königsklasse

Emre Can war lange nicht mehr bei der Fußball-Nationalmannschaft. Im November 2018 wurde er an der Schilddrüse operiert, der letzte Einsatz liegt bereits elf Monate zurück.

Sein 21. Länderspiel absolvierte er in der Nations League. 0:3 verlor das deutsche Team damals. Der Gegner? Die Niederlande. Wie auch heute Abend (20.45 Uhr/RTL).

In der Startelf wird Can gegen den Nachbarn – dieses Mal in der EM-Qualifikation – wohl nicht stehen. Aber er ist wieder dabei. Das ist bei der Konkurrenz im Mittelfeld nicht selbstverständlich. Könnte also alles gut sein, oder etwa nicht?

Nicht ganz. Denn während der 25-Jährige in Hamburg beim DFB-Team weilte, gab sein Verein Juventus Turin die Nominierung für den Champions-League-Kader bekannt. Im 22-köpfigen Aufgebot taucht der Name Emre Can nicht auf.

Die Reaktion des zentralen Mittelfeldspielers fiel deutlich aus: „Ich bin sauer und wütend. Mir wurde etwas anderes versprochen.“ Das Gespräch mit seinem Trainer Maurizio Sarri habe nicht einmal 60 Sekunden gedauert. Gründe habe er ihm nicht genannt. Can deutete an, dass er den Verein gewechselt hätte, hätte er das vorher gewusst. Paris soll interessiert gewesen sein.

Einen Tag später relativierte Can seine Aussagen und dankte seinem Arbeitgeber dafür, dass er ihn immer unterstützt habe, besonders während seiner Verletzungszeit. Bitter ist es für den 25-Jährigen dennoch. Im kommenden Sommer steht die EM an. Can ist gerade endlich zurück beim Nationalteam. Jetzt bereitet ihm der Verein Sorgen.