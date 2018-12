Ende des Leidens: Atlanta United gewinnt mit Deutschem Titel in Nordamerika

Ein Deutscher mittendrin: Julian Gressel spielte früher in der Regionalliga Bayern. Jetzt wurde er mit Atlanta United Meister in der Major League Soccer in Nordamerika.

Kassel. US-Amerikaner sind sportbegeisterte Menschen. Jede Bar hat mindestens einen Fernseher, auf dem ohne Pause Basketball, Football, Baseball oder Eishockey läuft.

Feiertage werden mit Sportevents verbunden – Thanksgiving zum Beispiel. Weihnachten wird der Spielplan extra so konzipiert, dass Topspiele stattfinden oder brisante Duelle. Wenn die Familie zu Besuch ist, gegessen wurde, dann geht’s mit einem Getränk auf die Couch – Sport schauen ist angesagt. Ganz anders als bei uns in Deutschland.

Ganz anders ist auch die Wahrnehmung des Fußballs. In Deutschland die Nummer eins, in den USA nur der Altersruhesitz für abgehalfterte Stars. David Villa, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Kaka, Thierry Henry. Auch Deutsche mischten oder mischen mit. Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, aktuell Bastian Schweinsteiger in Chicago. Einen Titel in der Profiliga, der Major League Soccer (MLS), gewann keiner von ihnen. Bis zum vergangenen Wochenende gelang das keinem Deutschen. Und zwischen diesem Erfolg und der Sportbegeisterung der Amerikaner besteht ein Zusammenhang.

Die Einwohner Atlantas leiden. Sie leiden schon seit mehr als 20 Jahren. 1995 gewann das Baseball-Team – die Braves – letztmals einen Titel. Davor gelang es den Braves 1957 und 1914. Und das war’s. Weder die Basketballer der Atlanta Hawks noch die Footballer der Atlanta Falcons hielten jemals irgendeinen Titel in die Höhe. Der Super Bowl 2016 zwischen den Falcons und den New England Patriots wird unvergessen bleiben. Atlanta führte im dritten Viertel 28:3 – und verlor am Ende dennoch. Das Eishockey-Team aus Atlanta – die Thrashers, wurde wegen finanzieller Schwierigkeiten 2011 nach Winnipeg abgegeben.

US-Amerikaner lechzen nach einem sportlichen Erfolg der Heimatstadt. Und zum Glück für Atlanta gibt es den Unternehmer Arthur Blank. Er ist Besitzer der Falcons, spendierte der Franchise ein neues Stadion, das 2017 eröffnet wurde, und in dem im Februar der Super Bowl ausgetragen wird. Und Blank (72) wollte ein zweites Team in dieser Arena, bewarb sich um eine Lizenz für die MLS, bekam sie in der vergangenen Spielzeit. Das Fußball-Team Atlanta United gibt es also erst seit zwei Jahren.

Und Blank – Milliardär und Gründer der Baumarktkette The Home Depot – ist ein zurückhaltender Chef, kein Freund von Stargehabe. Er hat einen anderen Plan als viele MLS-Vereine. Atlanta soll keine Heimat für angehende Star-Rentner werden, Atlanta soll die Heimat von jungen Spielern sein, die sich für Europa empfehlen wollen – und irgendwann bestenfalls auch in den USA bleiben. Mit Erfolg. Im Schnitt kommen mehr als 50 000 Zuschauer zu den Spielen Atlantas. Eine unglaubliche Zahl für Fußball in den USA.

Bereits im zweiten Jahr gewann United nun den Titel in der Major League Soccer. Das Finale in der Nacht auf Sonntag gewann das Team von Ex-Barca-Trainer Gerardo Martino, dem ersten und bislang einzigen Coach von Atlantas Fußballern, 2:0 gegen Portland.

Eine Hauptrolle spielte dabei auch Julian Gressel, 24 Jahre alt, und neben Kevin Kratz (31) einer von zwei Deutschen im Kader Atlantas. Während Kratz im Finale nur auf der Bank saß, spielte Gressel durch. Einst war er in der Regionalliga Bayern aktiv, ging dann aufs College in die USA und wurde im Draft von Atlanta geholt und 2017 zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Jetzt ist er der erste Deutsche, der die MLS gewann. Und einer von denen, die Atlantas Leiden beendeten.

Schon gewusst?

• Der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ist der Flughafen mit dem weltweit größten Passagieraufkommen. 103,9 Millionen Menschen checkten 2017 in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia ein. Die hohe Zahl hängt mit der Lage (siehe Grafik) zusammen. Atlanta ist für viele Zwischenstopp für weitere Inlandsflüge.

• In Atlanta befindet sich der Hauptsitz der Coca-Cola Company. Cola wurde 1886 durch Zufall von John Stith Pemberton erfunden. Eigentlich wollte er ein Mittel gegen Kopfschmerzen herstellen.

• Georgia gilt bei den US-Präsidentschaftswahlen als sogenannter Swing State – also als ein Bundesstaat, in dem es keine gewachsene Mehrheit für Republikaner oder Demokraten gibt. 2016 gewann Donald Trump in dem Staat mit 10,3 Millionen Einwohnern (achtgrößter in den USA).

• Martin Luther King wurde 1929 in Atlanta geboren und predigte dort in der Kirche seines Vaters. Nach seiner Ermordung in Memphis am 1. April 1968 wurde er auch in Atlanta beerdigt.