Traum-Assist von Harry Kane: Fast hätte es diesen so auch beim FC Bayern gegeben

Von: Jannek Ringen

Harry Kane, der neue Topstar des FC Bayern, war in der Länderspielpause mit England unterwegs. Dabei konnte er als Vorlagengeber glänzen.

Breslau – Traditionell steht Anfang September die erste Länderspielpause der neuen Saison auf dem Plan. Auch der Königstransfer des FC Bayern, Harry Kane, reiste zur englischen Nationalmannschaft, um die anstehenden Spiele für die Qualifikation zur Europameisterschaft zu spielen. Gegen die Ukraine sorgte er mit einem Pass für Aufsehen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Länderspiel-Debüt: 27. März 2015 (4:0 gegen Litauen) Länderspiele (Tore): 84 (58)

Harry Kane: Erstes Länderspiel als Bayern-Profi

In der vergangenen Woche reiste Harry Kane erstmals seit seinem Rekordwechsel von den Tottenham Hotspur zum FC Bayern zur englischen Nationalmannschaft. Am Samstag folgte das Länderspiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland gegen die Ukraine. Aufgrund des anhaltenden Angriffskriegs Russlands fand das Spiel in der polnischen Stadt Breslau statt.

Gegen die Ukrainer taten sich die Three Lions lange Zeit schwer und besonders Kane hatte zwischen den ukrainischen Innenverteidigern einen schweren Stand. Nachdem die Engländer lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen mussten, endete die Partie am Ende 1:1. Eine wichtige Rolle beim Ausgleich nahm der Kapitän der Engländer höchstpersönlich ein.

In der englischen Nationalmannschaft glänzt Harry Kane als Vorbereiter. © IMAGO / Newspix

Walker und Kane im Zusammenspiel – Bayern-Fans trauern Walker hinterher

Bei dem Ausgleichstreffer der Engländer werden die Verantwortlichen des FC Bayern genau hingeschaut haben und das liegt nicht nur daran, dass Kane die Vorlage gegeben hat. Kyle Walker, der in diesem Sommer lange Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden war, veredelte den Pass des Angreifers. Kane zeigte seine Spielmacher-Qualitäten und bediente mit einem gut getimten Flugball den einlaufenden Verteidiger.

Diese Co-Produktion hätte beinahe auch beim FC Bayern in der Bundesliga Wirklichkeit werden können. Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger stand Walker lange Zeit ganz oben auf der Liste des FC Bayern. Am Ende verlängerte der 33-Jährige seinen Vertrag bei Manchester City und blieb in England.

Harry Kane auf Kurs Europameisterschaft

Die englische Nationalmannschaft um Harry Kane befindet sich derzeit in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland voll auf Kurs. Fünf der zehn Spiele hat die Mannschaft von Gareth Southgate bereits ausgetragen und das Unentschieden gegen die Ukraine war der erste Punktverlust. Damit grüßt man mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von plus 14 von der Tabellenspitze.

Mit fünf Treffern in fünf Partien ist Kane der beste Torschütze der Engländer und damit ein wichtiger Faktor für sein Team. Zudem konnte er zwei Vorlagen beisteuern. Vielleicht gelingt es ihm im kommenden Sommer, die englische Nationalmannschaft in seiner neuen Heimat zum ersten Titel seit 1966 zu führen. (jari)