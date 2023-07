England trifft auf Spanien: Finale der U21-EM läuft live im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Bei der U21-EM 2023 steht das Finale an: Am Samstag trifft England auf Spanien. Lesen Sie hier, wie Sie das Endspiel live im TV und Stream schauen können:

Showdown bei der U21-EM in Georgien und Rumänien! Am Samstag (8. Juli) findet um 18 Uhr in Batumi das Finale zwischen England und Spanien statt.

England gegen Spanien – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Finale der U21-EM 2023 live im TV und Stream schauen können.

Für Titelverteidiger Deutschland war bereits nach der Vorrunde Schluss. Das Team von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo hat die Gruppe C auf dem letzten Platz beendet. (nwo)